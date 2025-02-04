С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.6 комментариев
Возможностью переехать в Россию заинтересовались более 20 тыс. жителей Латвии
Число латвийцев, которые интересуются возможностью переселения в Россию, резко выросло, за год получено свыше 20 тыс. обращений за консультациями, сообщил временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин.
«В последнее время мы фиксируем резкий рост интереса латвийцев к участию в механизмах переселения в нашу страну, реализуемых посольством совместно с представительством МВД России в Риге», – приводит слова Касаткина РИА «Новости».
За прошедший год в адрес посольства поступило более 20 тыс. обращений за получением консультаций. По словам Касаткина, несколько лет назад количество таких обращений составляло лишь несколько тысяч. Дипломат также отметил, что латвийцы проявляют заметный интерес к указу о переезде в Россию иностранцев, разделяющих традиционные ценности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Латвии усердно взялись за воплощение принципа, который декларировали еще в 1990-х: любой местный русский, не желающий отказаться от своей национальной идентичности, обязан уехать. Отток русских из Латвии усилился. При этом русские составляют до 35% населения Латвии.