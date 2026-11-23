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«Калашников» отчитался о выполнении госконтракта на винтовки СВ-98
«Калашников» выполнил госконтракт на поставку снайперских винтовок СВ-98
«Калашников» завершил изготовление и поставку 7,62-миллиметровых снайперских винтовок СВ-98 в рамках государственного контракта, сообщили в концерне.
Оружие было передано заказчику точно в срок. Винтовки широко применяются в зоне проведения специальной военной операции, сообщил концерн в своем Telegram-канале.
Винтовка СВ-98, оснащенная продольно-скользящим затвором и свободно вывешенным стволом, демонстрирует высокую кучность стрельбы. Она рассчитана на применение снайперских боеприпасов 7Н1 и 7Н14, а также всей линейки патронов 7,62х54R. Конструкция предусматривает возможность установки приборов бесшумной стрельбы, оптических и ночных прицелов на планку Пикатинни, а также имеет резервные механические прицелы.
Модель была разработана 28 лет назад для нужд подразделений специального назначения и правоохранительных органов. В концерне отметили, что спрос на СВ-98 остается стабильно высоким.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце концерн «Калашников» передал заказчику крупную партию 5,45-миллиметровых автоматов АК-12.
В сентябре предприятие сообщило об отгрузке снайперских винтовок Драгунова со складывающимся прикладом.
В мае генеральный директор концерна Алан Лушников заявил о кратном росте заказов на винтовки Драгунова и Чукавина.