Для того, чтобы воспринимать Зеленского как защитника лавры, обеспокоенного ее состоянием, нужно совершенно не знать всех его действий за последние годы, когда он вел целенаправленную кампанию по подавлению этого важнейшего духовного центра в Киеве.0 комментариев
Нидерланды выразили готовность участвовать в миссии в Ормузском проливе
Нидерланды готовы присоединиться к международным усилиям по защите морских путей в Ормузском проливе, сообщил глава нидерландского внешнеполитического ведомства Том Берендсен.
«Соглашение, достигнутое между США и Ираном, представляет собой внушающий надежду шаг навстречу стабильности в регионе, в том числе в Ливане. Крайне важно, чтобы свобода судоходства в Ормузском проливе была быстро восстановлена. Нидерланды готовы внести вклад в это», – отметил дипломат в публикации в соцсетях, передает ТАСС. Он также поблагодарил Катар, Пакистан, Саудовскую Аравию и Турцию за помощь в урегулировании ситуации.
Перед встречей министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге Берендсен пояснил журналистам, что дальнейшие действия требуют изучения деталей предполагаемого американо-иранского договора. По его словам, на прояснение всех условий соглашения уйдет еще несколько дней.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал мирные договоренности между Вашингтоном и Тегераном.
Президент США Дональд Трамп анонсировал скорое открытие Ормузского пролива для разминирования.
Ранее около 40 государств согласовали совместную военную миссию для возобновления коммерческого судоходства.