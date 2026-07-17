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    Деятельность кубинских медиков всегда вызывала у Вашингтона серьезное недовольство. Согласно оценке экономиста Рикардо Торреса, врачи ежегодно приносят Кубе около пяти миллиардов долларов, что составляет половину всего экспорта Кубы. Эти поступления остаются эффективным средством в борьбе против американской блокады.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ну и где эта ваша демократия

    Абсолютно далек от банального пропагандистского приема: «А у вас негров линчуют». Потому что плевать, что там у вас не так. Если бы не одно «но». Если бы под разговоры о некоей великой западной демократии не пытались растлить, развалить и деморализовать мою собственную страну.

    18 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У Запада остались силы только ломать правила

    На Черном море и в Персидском заливе страны Запада стремительно разрушают международные режимы и правила. На смену этим правилам не приходит ничего убедительного, но грубая сила также не действует. Ведь за ней должна стоять готовность устанавливать и поддерживать новые правила игры.

    3 комментария
    17 июля 2026, 13:12 • Новости дня

    Власти Кувейта сообщили о повреждении электроопреснительной станции

    Электроопреснительная станция Кувейта получила повреждения после воздушной атаки

    Tекст: Мария Иванова

    В результате воздушного нападения на территорию эмирата пострадал важный инфраструктурный объект, что привело к возникновению пожара и нарушению работы оборудования.

    Министерство электроэнергетики, водоснабжения и возобновляемой энергетики Кувейта подтвердило факт атаки на стратегически важный объект, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел в пятницу, 17 июля.

    «В результате иранской атаки, которой подверглось государство Кувейт, одна из электроопреснительных станций подверглась нападению, что вызвало повреждения инфраструктуры станции и пожар. Пострадали многие установки генерации электроэнергии», – заявили в ведомстве.

    Руководство страны оперативно ввело в действие чрезвычайный план реагирования. Возникшее возгорание удалось локализовать и взять под полный контроль.

    В настоящее время профильные специалисты проводят оценку причиненного ущерба и предпринимают усилия для скорейшего восстановления работоспособности поврежденных энергетических установок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские беспилотники атаковали центры материально-технического обеспечения армии США в Кувейте.

    За несколько дней до этого военные Ирана нанесли ракетные удары по американским объектам на территории эмирата.

    Весной беспилотные аппараты Тегерана уже повреждали кувейтские электростанции и водоочистные установки.

    14 июля 2026, 18:30 • Новости дня
    Турция объявила Нетаньяху в розыск через Интерпол
    Турция объявила Нетаньяху в розыск через Интерпол
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Израиля объявлен в международный розыск по делу о задержании флотилии с гуманитарной помощью для сектора Газа.

    Стамбульский суд объявил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в международный розыск через Интерпол как особо опасного преступника, передает РИА «Новости». Решение принято в рамках рассмотрения иска о задержании Глобальной флотилии «Сумуд».

    «Коллегия судей, рассматривающих в 11-м суде Стамбула по уголовным делам иск касательно задержания Глобальной флотилии «Сумуд», вынесла решение объявить обвиняемого Нетаньяху в розыск через «красный» бюллетень», – сообщает турецкая газета Sabah.

    В ноябре 2025 года генпрокуратура Стамбула уже выдавала ордер на арест Нетаньяху и израильских чиновников по обвинению в геноциде в секторе Газа.

    Расследование началось после задержания активистов флотилии, пытавшихся доставить гуманитарную помощь палестинцам. МИД Турции назвал действия израильских ВМС «актом пиратства», нарушающим международное право.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года прокуратура Стамбула выдала ордер на арест израильского премьера. Весной турецкое ведомство потребовало для политика пожизненного заключения из-за перехвата флотилии «Сумуд».

    В конце июня МИД Турции обвинил Тель-Авив в сокрытии преступлений против палестинцев.

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    14 июля 2026, 14:56 • Новости дня
    Лавров заявил о нарушении США меморандума с Ираном

    Лавров назвал удары США по Ирану нарушением подписанного меморандума

    Лавров заявил о нарушении США меморандума с Ираном
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Действия американских военных против Ирана расцениваются как нарушение подписанного ранее меморандума и препятствуют мирному урегулированию.

    Россия расценивает американские обстрелы иранской территории как нарушение договоренностей между США и Ираном, что блокирует возможность урегулирования кризиса, передает РИА «Новости».

    «Мы рассматриваем как нарушение меморандума. Здесь даже много комментировать не приходится, это печально. Потому что страдают и гражданская инфраструктура в Иране, и гражданская инфраструктура в странах арабских Совета сотрудничества арабских государств залива. И самое главное, это не ведет к урегулированию, а закрывает ту дверь, которую, казалось, приоткрыл упомянутый меморандум», – сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Договор, направленный на завершение конфликта, начавшегося 28 февраля, был подписан сторонами в ночь на 18 июня. Однако 8 июля американская сторона возобновила удары.

    По заявлению президента США, действия якобы стали ответом на предполагаемую активность Ирана против торговых судов в Ормузском проливе. В ответ иранские вооруженные силы атаковали американские военные базы в Кувейте, Бахрейне и Иордании.

    Внешнеполитическое ведомство Ирана охарактеризовало действия США как серьезное нарушение соглашений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум для прекращения войны с Ираном. Позже американский лидер объявил о недействительности режима прекращения огня.

    Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства оценил статус данного соглашения как кризисный.

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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    15 июля 2026, 14:59 • Новости дня
    МИД призвал россиян не распространять кадры работы ПВО в Персидском заливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел обратилось к соотечественникам с просьбой не распространять кадры работы ПВО и последствий атак в странах Персидского залива на фоне эскалации конфликта.

    Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

    «Настоятельно рекомендуем воздерживаться от распространения в соцсетях кадров работы ПВО и последствий атак – с учетом административной/уголовной ответственности в странах региона», – говорится в сообщении министерства.

    В дипведомстве также посоветовали россиянам избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре. Гражданам рекомендовали незамедлительно укрываться в безопасных местах при угрозах ударов ракет или беспилотников.

    Кроме того, россиянам посоветовали соблюдать максимальную осторожность, принимать дополнительные меры личной безопасности и поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками. Важно внимательно следить за оповещениями местных властей и сообщениями российских загранучреждений.

    В апреле Министерство иностранных дел призвало граждан воздерживаться от фотосъемки вблизи критических объектов на Ближнем Востоке.

    Полиция Абу-Даби задержала несколько десятков человек за публикацию спорных видеороликов на фоне напряженности в регионе.

    В начале июня российское дипломатическое ведомство представило дополненную концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.

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    16 июля 2026, 04:01 • Новости дня
    CENTCOM: Самолет США атаковал нефтяной танкер в Персидском заливе
    CENTCOM: Самолет США атаковал нефтяной танкер в Персидском заливе
    @ Sorin/vesselfinder

    Tекст: Катерина Туманова

    Авиация США нанесла удар по пустому нефтяному танкеру Belma, который следовал по Персидскому заливу, якобы пыталось прорвать морскую блокаду и добраться до иранского порта.

    «Американские силы обеспечили соблюдение морской блокады Ирана и 15 июля вывели из строя пустой нефтяной танкер, который пытался проследовать к иранскому порту в Персидском заливе», – приводят «Вести» заявление Центрального командования ВС США в соцсети Х.

    Судно Belma под флагом Кюрасао направлялось к острову Харг. Экипаж проигнорировал несколько предупреждений, после чего американский самолет выпустил ракеты Hellfire по дымовой трубе танкера.

    В результате атаки корабль был выведен из строя и прекратил движение в сторону Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 14 июля впервые применили морские дроны для ударов по Ирану. WSJ узнала о готовности Трампа расширить военную операцию США в Иране. NBC сообщил, что реальная стоимость войны с Ираном для США достигла 100 млрд долларов.

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    15 июля 2026, 06:16 • Новости дня
    Иран сообщил об уничтожении американских Patriot и HIMARS в Кувейте

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) отчитался об уничтожении американских Patriot и HIMARS в Кувейте.

    Главными целями ударов стали радары противовоздушной обороны и центр спутниковой связи, передает РИА «Новости».

    «Воины наземных и воздушно-космических сил КСИР в рамках шестой волны операции «Наср-2» нанесли ракетные и беспилотные удары по центру спутниковой связи, радару систем ПВО и ПРО, комплексу Patriot на базе США в Кувейте, а также пусковым установкам HIMARS, уничтожив их», – отмечается в заявлении.

    Текст обращения иранских военных опубликовало местное агентство Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные в прошлую ночь также проводили атаку на американские системы ПВО Patriot в Кувейте. Днем ранее КСИР отчитался о ликвидации двух пусковых установок HIMARS.

    Также вооруженные силы исламской республики ударили по центру спутниковой связи Соединенных Штатов в Бахрейне.

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    16 июля 2026, 20:22 • Новости дня
    В центре Дубая прогремели взрывы

    Reuters: Очевидцы сообщили о звуках взрывов в центральной части Дубая

    В центре Дубая прогремели взрывы
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В центральном районе Дубая были зафиксированы звуки взрывов, о чем сообщили свидетели происшествия, сообщает Reuters.

    Очевидцы информируют о звуках взрывов в центральной части города, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

    «Взрывы слышны в центре Дубая», – сказано в опубликованном сообщении. На данный момент агентство не предоставляет дополнительных подробностей о случившемся.

    Ранее Иран пригрозил атаковать ближневосточную недвижимость Трампа. Потенциальными мишенями названы небоскребы Trump International Hotel & Tower в Дубае, Trump Plaza в Джидде и Trump Tower в Эр-Рияде.

    До этого обломки сбитой воздушной цели повредили фасад высотного здания в престижном районе Дубай Марина.

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    14 июля 2026, 21:42 • Новости дня
    США начали новую серию ударов по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская авиация приступила к массированным бомбардировкам иранской территории, сообщил неназванный американский чиновник.

    Американские вооруженные силы на протяжении нескольких часов осуществляют атаки на иранские объекты, сказал собеседник ABC News, передает РИА «Новости».

    В прошлую ночь Центральное командование вооруженных сил США объявляло о третьей подряд ночи атак по иранской территории.

    Иранские военные в ответ поразили беспилотниками американскую авиабазу в Иордании. Президент США Дональд Трамп ранее заявил о прекращении перемирия между Вашингтоном и Тегераном.

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    17 июля 2026, 03:30 • Новости дня
    Reuters: Иран попросил хуситов подготовиться к перекрытию Красного моря
    Reuters: Иран попросил хуситов подготовиться к перекрытию Красного моря
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран обратился к йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситам) с призывом подготовиться к перекрытию нефтяных маршрутов в Красном море, сообщает Reuters.

    Иранское руководство обсудило план действий и передало соответствующие просьбы союзникам в Йемене, передает Reuters.

    Источник, близкий к йеменскому движению, сообщил о завершении подготовки к атакам на суда. Хуситы уже развернули беспилотники и ракетные комплексы в районе Баб-эль-Мандебского пролива и ожидают приказа о начале масштабной операции.

    Блокировка Красного моря угрожает серьезным усугублением глобального энергетического кризиса, поскольку Ормузский пролив уже перекрыт. «Любой человек с винтовкой может прервать судоходство. Вам не нужно иметь слишком сложные ракеты, чтобы прервать судоходство», – отметил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители йеменского движения «Ансар Аллах» предупредили о скором закрытии Баб-эль-Мандебского пролива.

    Вашингтон заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

    Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума.

    В апреле хуситы уже грозились закрыть Баб-эль-Мандебский пролив.

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    17 июля 2026, 01:33 • Новости дня
    Американские военные высадились на борт танкера в Оманском заливе
    Американские военные высадились на борт танкера в Оманском заливе
    @ U.S. Central Command/X

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Соединенных Штатов провели досмотр танкера в Оманском заливе для поддержания режима санкционных ограничений против Тегерана, сообщает Центральное командование вооруженных сил США.

    Военнослужащие 11-го экспедиционного отряда высадились на борт танкера Wen Yao, сообщило Центральное командование ВС США в X.

    Указывается, что к настоящему моменту американские силы перенаправили три коммерческих судна, пытавшихся прорвать блокаду. Также военные вывели из строя один корабль за неподчинение требованиям.

    Подчеркивается, что Ормузский пролив и прилегающие воды остаются свободными для судоходства, за исключением нарушителей блокады, установленной США в отношении Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американские военные заявили, что пресекли попытку прорыва морской блокады Ирана.

    Центральное командование американской армии разместило на Ближнем Востоке более 50 тысяч военнослужащих.

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    17 июля 2026, 02:33 • Новости дня
    Иран нанес удары дронами по базе США в Бахрейне
    Иран нанес удары дронами по базе США в Бахрейне
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Удары с применением беспилотников были нанесены по местам базирования вертолетов и самолетов США на военной базе Сахир в Бахрейне, сообщила иранская армия.

    «Армия исламской республики нанесла удары беспилотниками Arash», – сообщает IRIB.

    Было атаковано место дислокации вертолетов и самолетов P-8 американской армии, передает РИА «Новости».

    Атака была произведена в рамках операции «Молния», передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении мощных ударов по американской базе Шейх-Иса в Бахрейне.

    Подразделения вооруженных сил Ирана осуществили серию атак беспилотников по американским системам Patriot в Кувейте и хранилищам топлива в Бахрейне.

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    14 июля 2026, 21:04 • Новости дня
    Власти Ирана заявили о планах установить суверенитет над Ормузом

    Вице-президент Ирана Ареф заявил о планах установить суверенитет над Ормузом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тегеран намерен взять под свой контроль стратегически важный Ормузский пролив, опираясь на существующие международные правовые нормы и правила.

    Иранское руководство планирует закрепить контроль над Ормузским проливом на основе действующих правовых механизмов. С соответствующим заявлением выступил вице-президент Исламской республики Мохаммад Реза Ареф, передает ТАСС.

    «Тегеран надеется установить суверенитет Ирана над Ормузским проливом в свете правовых фактов и норм», – подчеркнул политик в интервью одному из ближневосточных телеканалов. По его словам, стремление государства контролировать эту акваторию так же естественно, как и право других стран на ее использование.

    Ареф также отметил, что текущая ситуация вокруг пролива используется искусственно. По его оценке, происходящие там события служат лишь предлогом для реализации планов Соединенных Штатов по установлению собственного господства в ближневосточном регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля иранский чиновник предостерег Соединенные Штаты от любых провокационных действий в Ормузском проливе.

    Месяцем ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи допустил переход ситуации в акватории под юрисдикцию международного права. До этого сообщалось. что Тегеран запланировал совместное с Оманом управление этим стратегически важным маршрутом без участия Вашингтона.

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    14 июля 2026, 20:10 • Новости дня
    Трамп выступил против идеи платного прохода судов через Ормузский пролив

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская администрация пересмотрела подход к судоходству на Ближнем Востоке, решив отказаться от сборов в пользу выгодных торговых контрактов с государствами Персидского залива.

    Президент США Дональд Трамп озвучил новую позицию на встрече с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди, передает ТАСС. Комментируя отказ от идеи взимания американской стороной денег за безопасность судоходства, президент подчеркнул недопустимость подобных ограничений.

    «Никто не должен иметь возможности взимать плату за проход судов через этот пролив или через любой другой пролив», – заявил Дональд Трамп журналистам.

    Ранее американский лидер планировал установить контроль над маршрутом и получать 20% от стоимости транспортируемых грузов. Однако позже он написал в социальной сети Truth Social об изменении планов. Вашингтон решил сделать выбор в пользу заключения торговых сделок со странами Персидского залива.

    Государственный секретарь США Марко Рубио также неоднократно высказывался о статусе морского пути. В июне дипломат отмечал, что американские власти считают незаконными попытки любого государства собирать пошлины за транзит.

    По его словам, Вашингтон расценивает маршрут как международный и категорически отвергает вероятность введения Ираном платного проезда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дональд Трамп анонсировал введение сбора в размере 20% от стоимости транспортируемых через пролив товаров.

    Американский лидер объявил о переходе данного маршрута под полный контроль Соединенных Штатов. В мае президент США назвал недопустимыми попытки Тегерана брать деньги за транзит морского транспорта.

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    14 июля 2026, 19:14 • Новости дня
    При нападении на танкер Mombasa B у Омана пострадали шесть моряков

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате атаки на коммерческое судно Mombasa B у побережья оманской провинции Мусандам пострадали шесть членов экипажа.

    Подробности происшествия сообщил местный центр морской безопасности, передает ТАСС.

    «Центр морской безопасности объявляет, что нефтяной танкер Mombasa B, шедший под флагом Либерии, подвергся атаке, которая привела к выходу из строя его двигателей. Инцидент произошел в 8,5 морских милях от побережья провинции Мусандам», – говорится в заявлении ведомства.

    Власти султаната уточнили, что команду танкера из 21 человека успешно эвакуировали. Спасательную операцию провели с помощью находившихся поблизости кораблей, при этом шестеро спасенных моряков получили травмы различной степени тяжести.

    Напомним, два танкера ОАЭ подверглись ракетной атаке со стороны Ирана в Ормузском проливе. Месяцем ранее неизвестный снаряд повредил другое нефтяное судно у оманского побережья.

    В конце мая в результате обстрела еще одного танкера в Оманском заливе произошел разлив бункерного топлива.

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    14 июля 2026, 19:59 • Новости дня
    МИД России выразил обеспокоенность эскалацией ситуации вокруг Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское внешнеполитическое ведомство выразило крайнюю обеспокоенность развитием ситуации и новым витком военных действий вокруг Ирана.

    Об этом стало известно по итогам встречи в Москве заместителя главы МИД России Дмитрия Любинского с исполняющим обязанности генерального директора главного управления по правам человека МИД Ирана Хамидом Ахмади.

    «С российской стороны отмечена крайняя обеспокоенность развитием ситуации и новым витком военных действий вокруг Ирана. Подтвержден призыв к возобновлению диалога в интересах установления прочного мира в регионе», – говорится в сообщении на сайте МИД.

    В июне Кремль призвал стороны конфликта вокруг Ирана к сдержанности. Позже военные эксперты оценили очередные американо-иранские столкновения в Ормузском проливе.

    До этого глава МИД России Сергей Лавров выступил за немедленное прекращение боевых действий в регионе.

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    15 июля 2026, 05:46 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении военной базы США в Кувейте

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщили о ракетном ударе по объекту логистики американской армии в Кувейте.

    Поражен центр тылового обеспечения и поддержки ВС США в районе Мина-Абдалла в Кувейте, объект уничтожен, сообщил Иран, передает ТАСС со ссылкой на Fars.

    Командование КСИР предупредило о закрытии Ормузского пролива. Ограничения сохранятся до полного прекращения американских враждебных действий против Тегерана.

    Незадолго до этого появлялись сообщения о серии других атак. Иранские вооруженные силы наносили удары по объектам на территории Бахрейна, Иордании и Кувейта.

    Несколько дней назад Иран объявлял об ответной военной операции против американских баз в Кувейте и Бахрейне.

    Позже иранские военные уничтожили склады боеприпасов и пусковые установки HIMARS армии США на кувейтской территории. Накануне иранские силы нанесли ракетные удары по американскому судну и военным объектам в Кувейте.

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    • Андрей Манчук Андрей Манчук
      США открыли против Кубы «дело врачей»

      Деятельность кубинских медиков всегда вызывала у Вашингтона серьезное недовольство. Согласно оценке экономиста Рикардо Торреса, врачи ежегодно приносят Кубе около пяти миллиардов долларов, что составляет половину всего экспорта Кубы. Эти поступления остаются эффективным средством в борьбе против американской блокады.

      0 комментариев
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Ну и где эта ваша демократия

      Абсолютно далек от банального пропагандистского приема: «А у вас негров линчуют». Потому что плевать, что там у вас не так. Если бы не одно «но». Если бы под разговоры о некоей великой западной демократии не пытались растлить, развалить и деморализовать мою собственную страну.

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    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      У Запада остались силы только ломать правила

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

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    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

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      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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