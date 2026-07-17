Демография – не только рождаемость,но и доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше.0 комментариев
Рособрнадзор запланировал запретить продажу микронаушников
Мусаев запланировал запретить продажу микронаушников из-за списывания на ЕГЭ
В России планируют ограничить реализацию скрытых устройств связи, которые массово применялись выпускниками совместно с нейросетями во время сдачи государственных экзаменов, отметили в Рособрнадзоре.
Рособрнадзор намерен проработать вопрос ограничения продажи микронаушников совместно с правоохранительными органами. Поводом послужили массовые нарушения на прошедшем Едином государственном экзамене, отмечает РИА «Новости».
«Микронаушники – такая серьезная беда, которую пытаются использовать. И это, конечно, вызов для системы. В этом году мы будем, в том числе с силовыми структурами, отрабатывать вопрос, по крайней мере, придем к обсуждению о запрете торговли микронаушниками. Ни для какой отрасли жизнедеятельности в Российской Федерации, мы анализ провели, и для обычных граждан такой инструмент не несет никакой пользы», – подчеркнул руководитель ведомства Анзор Музаев.
Чиновник добавил, что агрессивная реклама подобных устройств привлекает школьников. Кроме того, в ходе прошедшей кампании организаторы впервые столкнулись с массовыми попытками применения искусственного интеллекта. Все подобные случаи были оперативно пресечены, результаты нарушителей аннулированы, а 917 человек удалили без права пересдачи.
Ранее Рособрнадзор призвал учителей давать школьникам невыполнимые для искусственного интеллекта домашние задания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году россияне в период проведения ЕГЭ потратили на покупку микронаушников почти 158 млн рублей.