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Голикова заявила о двукратном увеличении продолжительности жизни за век
За минувшее столетие показатель ожидаемой продолжительности жизни вырос практически в два раза благодаря развитию медицины и внедрению новых технологий, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
О существенном демографическом сдвиге рассказала зампредседателя правительства Татьяна Голикова во время московского форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия», передает РИА «Новости».
Мероприятие с участием ведущих ученых и известных артистов состоялось в Центре международной торговли.
«За последние сто лет ожидаемая продолжительность жизни увеличилась почти в два раза», – сказала вице-премьер.
Политик пояснила, что подобной динамике способствуют современные методы лечения, а также различные гаджеты. Технологии кардинально меняют повседневную реальность, систему здравоохранения и культуру общества. При этом в центре всех происходящих изменений всегда остается человек.
По мнению Голиковой, именно поэтому специалистам необходимо продолжать активный поиск новых способов сохранения здоровья и долголетия граждан.
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