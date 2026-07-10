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    У Франции проснулся колониальный аппетит к Сирии
    В Госдуме высказались за создание закона о БПЛА на фоне террористической угрозы
    Эксперт объяснил быстрое усмирение львовских бунтовщиков
    В Красноярском крае возобновили поиски пропавшей осенью семьи Усольцевых
    ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме «Ростов-Центральный»
    Армия России нанесла удары по военным объектам Украины
    МЧС опровергло слухи об инциденте на Московском НПЗ
    Кремль прокомментировал данные о планах Турции перепродать ЗРК С-400
    Киеву разрешат закупать британское оружие за счет европейцев
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Запад полон решимости сражаться с Россией до последнего

    Разногласия внутри НАТО и ЕС нам, конечно, стоит учитывать. Однако ни в коем случае нельзя их преувеличивать. Воюют с Россией всерьез – и это подтверждают как стратегические документы, так и практические действия того же НАТО.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Российский футбол сидит под замком в УЕФА

    Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.

    14 комментариев
    10 июля 2026, 14:54 • Новости дня

    Командир мотострелков рассказал о тактике штурмовиков в Константиновке

    Командир «Бизон»: ВС России освободили Константиновку малыми штурмовыми группами

    Командир мотострелков рассказал о тактике штурмовиков в Константиновке
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки с позывным «Бизон» поделился деталями операции по освобождению Константиновки.

    «Все начиналось непосредственно с захода в Константиновку малыми группами. Где-то проводили по одному, по два человека. Проходили тихо, незаметно, так что противник даже с неба нас не наблюдал», – рассказал он в видео, предоставленном Минобороны.

    По словам военного, бойцы рассредоточивались в частном секторе, формируя двойки, чтобы накопить силы для одновременного удара. Украинская пехота оказалась застигнута врасплох, не понимая, как российским силам удалось незаметно перебросить такое количество солдат. Основную ставку ВСУ делали на операторов беспилотников, а пехота выполняла роль «ждунов», которые по несколько месяцев скрывались в схронах и передавали данные о передвижениях российских войск.

    В настоящее время в Константиновке продолжается зачистка, сопротивление противника в основном ограничивается использованием дронов. Командир отметил, что в стрелковых боях украинские военные терпят поражение, а потери с российской стороны минимальны.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки.

    Начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской объявил о завершении зачистки городских кварталов от мелких групп противника.

    Командир батальона с позывным «Агалу» рассказал о поиске укрытий украинских боевиков в жилых домах.

    10 июля 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль прокомментировал данные о планах Турции перепродать ЗРК С-400

    Песков: Россия контактирует с Турцией по вопросу ЗРК С-400

    Кремль прокомментировал данные о планах Турции перепродать ЗРК С-400
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Кремле назвали сверхчувствительной тему возможной перепродажи Анкарой зенитных ракетных систем С-400 одной из стран Персидского залива.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о планах Анкары продать российские комплексы противовоздушной обороны С-400.

    По словам представителя Кремля, Москва и Анкара продолжают обсуждать дальнейшую судьбу поставленных ранее вооружений, передает РИА «Новости».

    «Здесь я могу сказать одно, что эта тема относится к области сверхчувствительных», – подчеркнул Песков. Он добавил, что диалог между двумя государствами по этому вопросу велся ранее и будет продолжаться в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу турецкая пресса сообщила о продаже зенитных ракетных систем С-400 одной из стран Персидского залива.

    Причем накануне источник в правительстве Турции опровергал информацию о передаче комплексов третьим государствам.

    Ранее власти США потребовали от Анкары избавиться от российских вооружений ради возобновления поставок истребителей F-35.

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    10 июля 2026, 11:00 • Новости дня
    Армия России нанесла удары по военным объектам Украины

    Россия нанесла удары по военным объектам Украины. Сводка на 10 июля

    Армия России нанесла удары по военным объектам Украины
    @ Минобороны России/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на 10 июля российские войска нанесли удары по промышленным и энергетическим объектам в нескольких областях Украины, вызвав пожары и взрывы.

    Российская армия нанесла удары по объектам в Одесской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Николаевской областях Украины.

    Военные эксперты заявили, что в Одесской области баллистическая ракета «Искандер-М» поразила промышленное предприятие и стоянку грузового транспорта, что привело к сильному пожару. В городе были слышны повторные взрывы, вероятно, из-за детонации боеприпасов.

    В Днепропетровской области мощные удары пришлись по объектам военно-промышленного комплекса в городе Самар.

    На подконтрольных Киеву территориях зафиксированы попадания по объектам топливно-энергетического комплекса. В Краматорске беспилотники «Герань» уничтожили автозаправочную станцию, а в Новомосковске, в Днепропетровске и на трассе между Днепропетровском и Павлоградом сгорели несколько автозаправок.

    Российские военные продолжают целенаправленную работу по уничтожению пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. За сутки бойцы ВС РФ разгромили 118 таких пунктов в зоне спецоперации. Одна из целей была выявлена и поражена с помощью беспилотника «Гербера сикер» в районе Доброполья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России поразили пункт дислокации пограничной службы ВСУ в Харьковской области.

    Российские военные нанесли удары по логистическим центрам ВСУ.

    Министерство обороны впервые сообщило об уничтожении британского зенитного ракетного комплекса Rapid Ranger.

    Комментарии (6)
    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    10 июля 2026, 06:32 • Новости дня
    Участников бунта во Львове заставили кричать «Слава ТЦК»

    Участникам бунта во Львове пришлось публично извиняться и кричать «Слава ТЦК»

    Tекст: Антон Антонов

    После массового конфликта с сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) во Львове участников вынудили публично извиниться и скандировать лозунг в поддержку ТЦК, пишут украинские СМИ.

    «Парней, которые перевернули машину ТЦК во Львове во время вчерашнего массового бунта, заставили публично извиняться и кричать «Слава ТЦК», – пишут украинские СМИ.

    Один из них при этом обязался пойти служить в армию, а второй заявил, что он уже служит в ВСУ, но находится в отпуске, передает РИА «Новости».

    Издание опубликовало видео, на котором несколько мужчин выстроены на ступенях и хором выкрикивают «Слава ТЦК».

    СМИ сообщали, что одним из военкомов, спровоцировавших бунт, оказался тренер по единоборствам по имени Роман Удут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Львове конфликт между местными жителями и сотрудниками территориального центра комплектования вспыхнул из-за попытки насильственной мобилизации мужчины и завершился переворачиванием служебного автомобиля военкомата.

    Служба безопасности Украины и полиция во Львове задержали мужчину, подозреваемого в избиении полицейского.

    Владимир Зеленский, оценивая протест во Львове, заявил о очень плохом отношении граждан к людям в военной форме и поручил МВД разобраться с произошедшим.

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    10 июля 2026, 14:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил быстрое усмирение львовских бунтовщиков

    Политолог Лизан: СБУ показала силу львовским бунтовщикам

    Эксперт объяснил быстрое усмирение львовских бунтовщиков
    @ Кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Всех участников стычки с ТЦК во Львове спецслужбы взяли на карандаш. Как только каждому из них исполнится 25 лет – они наверняка будут отправлены на фронт, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее сообщалось, что активистов бунта правоохранители задержали и заставили кричать «Слава ТЦК!».

    «Извинения участников бунта после поимки и давления со стороны силовиков – это пока единственно возможный сценарий развития таких локальных акций неповиновения на Украине. Власти показали силу, мятежники согласились, по крайней мере – на словах», – отметил политолог Иван Лизан.

    Спикер обратил внимание на то, что силовики разрешили ситуацию в свою пользу, не прибегая к возбуждению уголовных или административных дел. «Если выбирать между судебными и внесудебными расправами – украинские региональные и центральные власти прибегнут скорее ко второму варианту», – подчеркнул собеседник.

    «Для усмирения волнений даже не обязательно привлекать правоохранительные органы – достаточно вызвать сотрудников парамилитарных военизированных формирований. При этом, уверен, всех участников стычки военные и спецслужбы уже взяли на карандаш. Как только каждому из них исполнится 25 лет – они будут призваны на фронт», – продолжил эксперт.

    «Ранее подобные бунты происходили в ряде других крупных городов Украины, например, в Одессе. Но они не вызывали эффекта домино, заканчиваясь ничем. Сотрудники СБУ приходили по отдельности к зачинщикам и некоторым рядовым участникам, после чего те «признавали свою вину и неправоту», – напомнил он.

    «Каждый из «правоверных майдановцев» сам не хочет идти на фронт. Он уверен, что мобилизация не должна коснуться его лично. При этом все они вместе по-прежнему намерены «победить Россию». Таков доминирующий нарратив, и я не вижу перспектив его изменения», – признался политолог.

    «Ситуация не улучшится, пока Зеленского не сменит другой деятель, имеющий контракт с Западом, который предполагает стремление к прекращению боевых действий. Если этот политик будет еще и чуть более гуманным, то, возможно, приостановит работу «людоловов» на Украине», – пояснил Лизан.

    Ранее стало известно, что участников масштабного конфликта с сотрудниками военкомата во Львове вынудили публично извиняться, сообщает издание «Страна.ua». Судя по выложенному видео, около 50 задержанных выстроили на ступеньках на одной из улиц города и заставили кричать «Слава ТЦК!».

    Перед этим задержанных на несколько часов помещали в СИЗО. В ходе беседы с правоохранителями один из бунтовщиков обязался пойти служить в армию. Второй заявил, что уже состоит в рядах ВСУ, сейчас находится в отпуске, но скоро вернется на фронт.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что волнения во Львове начались с задержания в среду вечером в Сиховском районе сотрудниками ТЦК мужчины, которого избили и затем силой затащили в микроавтобус (в народе – «бусик», отсюда термин «бусификация»). Это возмутило прохожих, и на месте начала стремительно собираться толпа.

    По оценкам прокуратуры, около 200 человек заблокировали проезжую часть, окружили группу оповещения ТЦК и начали скандировать лозунги. Затем они перевернули микроавтобус с сотрудниками военкомата. Жители близлежащих многоэтажек снимали происходящее с балконов, поддерживая протестующих одобрительными возгласами.

    Толпа окружила одного из военкомов и устроила над ним самосуд, потребовав снять форму, а после отказа силой сорвала с него одежду и избила. На подмогу стянули крупные силы спецназа. Ситуация переросла в жесткие стычки: толпа нанесла тяжелые травмы головы одному из полицейских. Навести порядок силовикам удалось только ближе к трем часам ночи. По некоторым данным, всего в беспорядках участвовало около тысячи человек.

    Видео бунта смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    10 июля 2026, 05:38 • Новости дня
    Пьяные украинцы напали на мужчину и полицейских в Братиславе

    Tекст: Антон Антонов

    В районе озера Вельки-Драждяк в Братиславе двое пьяных украинцев избили 35-летнего прохожего, а затем оказали сопротивление полиции при задержании, сообщил словацкий телеканал JOJ 24.

    «Было чуть больше десяти часов вечера, когда пара прогуливалась возле озера Вельки-Драждяк, ни с того ни с сего на них напали двое украинцев. Они сидели у дороги, были возбуждены алкоголем и напали на беззащитного мужчину», – сообщил JOJ 24.

    По данным телеканала, после избиения прохожего нападавшие скрылись. Пострадавшего с травмами головы госпитализировали. Полиция по описанию вскоре разыскала предполагаемых агрессоров. Однако мужчины попытались оказать сопротивление и напали уже на полицейских, передает РИА «Новости».

    Правоохранители задержали 27-летнего мужчину и его 22-летнего брата с применением средств принуждения. В отношении задержанных возбуждено дело по статье «Хулиганство».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше конфликт двух молодежных компаний на берегу водоема перерос в жестокую потасовку с участием поляков и украинцев и применением холодного оружия.

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    10 июля 2026, 14:39 • Новости дня
    В порт Таганрога прибыл пожарный поезд для тушения нефтепродуктов
    В порт Таганрога прибыл пожарный поезд для тушения нефтепродуктов
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Для ликвидации возгорания после налета украинских беспилотников задействовали специальный железнодорожный состав с достаточным запасом пены.

    Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о прибытии спецтехники для борьбы с огнем.

    «В морском порту продолжают ликвидировать возгорание нефтепродуктов. На месте работают оперативные службы, прибыл пожарный поезд», – написал глава региона в канале в Max.

    Политик подчеркнул, что запасов пены для тушения полностью хватает. Подобная мера позволит минимизировать выбросы вредных веществ и существенно снизить экологический ущерб от происшествия.

    Ранее на территориях города, которые пострадали от массированного налета украинских беспилотников, был введен режим чрезвычайной ситуации.

    В пятницу спасатели вывезли людей из опасной зоны в районе морского порта.

    Несколькими днями ранее российские военные пресекли массированную атаку беспилотников на Ростовскую область.

    В конце мая на территории порта Таганрога из-за удара дрона загорелись топливный резервуар и танкер.

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    10 июля 2026, 06:50 • Новости дня
    Пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае произошел после падения обломков БПЛА
    Пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае произошел после падения обломков БПЛА
    @ ГУ МЧС по Краснодарскому краю

    Tекст: Антон Антонов

    На территории Ильского НПЗ произошло возгорание после падения обломков БПЛА, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    «В Северском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории Ильского НПЗ», – сообщил оперштаб в «Максе».

    По предварительным данным, пострадавших нет. По информации оперативного штаба, фрагменты беспилотников упали по нескольким адресам в станице Северской. В одном случае обломки рухнули во двор частного дома, в другом – на территорию одного из предприятий. В этих эпизодах также никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 июня дрон украинских военных атаковал Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае и вызвал пожар.

    В ночь с 31 декабря на 1 января обломки беспилотника упали на территорию Ильского НПЗ на Кубани и вызвали пожар на площади около 25 квадратных метров без пострадавших.

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    10 июля 2026, 12:12 • Новости дня
    В Госдуме высказались за создание закона о БПЛА на фоне террористической угрозы

    Депутат Колесник призвал выработать критерии незаконной сборки дронов

    В Госдуме высказались за создание закона о БПЛА на фоне террористической угрозы
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Растущая угроза атак дронами говорит о необходимости обсуждения создания в России закона о БПЛА. Нормы должны быть тщательно проработаны, поэтому к законотворческой работе нужно привлечь парламентариев, сотрудников спецслужб и участников СВО, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме «Ростов-Центральный».

    «Действующая правоприменительная практика позволяет правильно квалифицировать террористические действия, в том числе с применением дронов. В этом же ключе работают, например, нормы о запрете незаконного хранения взрывчатки. Тем не менее нынешняя ситуация с серьезнейшими угрозами российским гражданам и инфраструктуре диктует обсуждение возможности создания отдельного закона о БПЛА», – сказал Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    Собеседник допустил, что на законодательном уровне необходимо определить критерии незаконной сборки дронов, а также предусмотреть административную и уголовную ответственность. «На мой взгляд, это нужно было сделать еще, что называется, вчера», – подчеркнул политик.

    Парламентарий напомнил, что ущерб от деструктивного применения даже одного гражданского дрона может быть сопоставим с оружейным воздействием. «Думаю, в этой связи уместно поднять вопрос об изменении правил продажи БПЛА, приблизив процесс к получению разрешения на оружие. Например, можно обязать покупателей проходить соответствующее лицензирование, а затем в обязательном порядке закреплять ID беспилотника в реестре Росавиации», – указал он.

    При этом, уточнил Колесник, данные нормы должны быть проработаны максимально ясно и не допускать двойственных толкований. «В законодательной работе применяется медицинский принцип: «Не навреди». Нововведения не должны мешать развитию гражданской сферы БПЛА . Кроме того, в них не должно быть лакун для привлечения людей к ответственности по спорным основаниям», – уточнил депутат.

    Поэтому, по его словам, для создания тщательной нормативной базы к законотворческой работе должны быть привлечены не только юристы и парламентарии, но также технические специалисты, сотрудники спецслужб, общественные деятели и участники СВО.

    Ранее ФСБ сообщила о предотвращении терактов в России, которые готовили спецслужбы Украины при участии западных кураторов. Атаки должны были быть проведены с помощью БПЛА на объектах военной инфраструктуры, одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также в отношении военнослужащих Минобороны.

    Одним из объектов были инфраструктура, авиапарк и личный состав военного аэродрома «Ростов-Центральный». Для атаки были подготовлены 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта. Боевая нагрузка каждого БПЛА – свыше одного кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. ГУР Украины хотели провести теракт силами россиянина, которому обещали денежное вознаграждение.

    Однако мужчина сообщил об украинских планах в территориальные органы госбезопасности. «Дальнейшее развитие ситуации проводилось под контролем сотрудников ФСБ России. После обнаружения БПЛА и их дезактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана», – говорится в сообщении правоохранителей. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России.

    Видео спецслужбы о предотвращении теракта смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

    Комментарии (8)
    10 июля 2026, 11:48 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» отметил вклад гражданина в срыв атаки на военный аэродром «Ростов-Центральный»

    Ветеран «Альфы» отметил вклад гражданского лица в срыв атаки на военный аэродром

    Ветеран «Альфы» отметил вклад гражданина в срыв атаки на военный аэродром «Ростов-Центральный»
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Олег Исайченко

    Решение россиянина, с которым связались представители военной разведки Украины, обратиться в органы российской безопасности абсолютно верное. Он – настоящий гражданин Российской Федерации. Однако, к сожалению, не все проявляют такую ответственность, сказал ветеран ФСБ и «Альфы» Виталий Демидкин. Ранее ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме «Ростов-Центральный».

    «Сотрудники ФСБ работают четко, исполнительно и с упреждением. Так было прежде и, я думаю, будет и в будущем», – отметил Виталий Демидкин, ветеран ФСБ и подразделения «Альфа». Собеседник напомнил, что главная задача службы заключается не в том, чтобы «по следам найти и обезвредить преступника, а действовать на опережение», и она с этим очень хорошо справляется. «ФСБ не про все рассказывает публично, многие операции не предают гласности, в том числе из-за того, что ведется оперативная игра», – подчеркнул Демидкин.

    Эксперт высоко оценил решение россиянина, с которым связались представители военной разведки Украины для совершения теракта на аэродроме, обратиться в органы российской безопасности. «Он – настоящий гражданин Российской Федерации», – акцентировал спикер, порекомендовав всем, кто оказался в похожей ситуации, брать пример с мужчины и сразу обращаться в правоохранительные органы. Однако, оговорился Демидкин, не все проявляют такую ответственность и сознательность.

    На этом фоне ветеран «Альфы» напомнил, что ранее ФСБ задержала 25-летнюю девушку и мужчину, готовивших теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны. Причем убить российского военного планировали с помощью БПЛА, разработанных на Западе. В этой связи эксперт выступил за разработку мер по пресечению незаконного ввоза и распространения запчастей для создания FPV-дронов. Вместе с тем эти решения не должны навредить добровольцам, которые помогают российской армии.

    «На мой взгляд, необходим более жесткий контроль на границе. Если перевозятся военные грузы, обязательно должны быть все сопутствующие документы. Сотрудники на блокпостах должны обращать внимание, кто осуществляют перевозку», – рассуждает Демидкин.

    Кроме того, по мнению собеседника, гражданам следует проявлять бдительность, чтобы выявлять подозрительных лиц. «Беспилотные аппараты летят иногда не с Украины – их запускают с нашей территории те, кто получает соответствующую задачу от противника. Поэтому позаботиться о безопасности может каждый, если будет, что называется, смотреть по сторонам», – заключил спикер.

    Ранее ФСБ сообщила о предотвращении планируемого военной разведкой Украины теракта на аэродроме «Ростов-Центральный». По данным службы, целью было разрушение инфраструктуры, уничтожение личного состава и подрыв самолетов. Для решения поставленной задачи противником планировалось задействовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта.

    «Боевая нагрузка каждого БПЛА составляла свыше одного килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте», – говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ведомства. Представители ГУР МО Украины пообещали россиянину денежное вознаграждение за совершение теракта, однако он добровольно обратился в органы российской безопасности. Дальнейшее развитие ситуации проводилось под контролем сотрудников ФСБ России.

    В ходе контролируемой операции от сотрудника военной разведки Украины были получены координаты тайника с FPV-дронами и инструкции по совершению атаки. «После обнаружения БПЛА и их деактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного денежного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана», – отметили в службе.

    Теракт удалось предотвратить на стадии подготовки. Мероприятия по выявлению всех обстоятельств и лиц, причастных к подготовке планировавшегося террористического акта, продолжаются, добавили в ЦОС. В ФСБ напомнили, что согласно УК России, человек, участвовавший в подготовке теракта, освобождается от уголовной ответственности, если он своевременным предупреждением органов власти способствовал предотвращению трагедии.

    Напомним, накануне ФСБ предотвратила серию терактов, подготовленных спецслужбами Украины. Масштаб и степень угрозы оцениваются как беспрецедентные. Как сообщили в ЦОС ведомства, злоумышленники планировали с помощью беспилотников осуществить диверсии на объектах военной инфраструктуры и одном из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса России. Атаки планировалось провести при непосредственном участии западных кураторов.

    Одно из предотвращенных нападений было направлено против высокопоставленного военнослужащего Минобороны. По подозрению в подготовке преступления задержана россиянка 2001 года рождения. По данным ФСБ, девушка была завербована украинскими спецслужбами в 2024 году через мессенджер для сбора информации об объектах в Москве и Санкт-Петербурге. Координатор поддерживал с ней контакт, имитируя романтические отношения и обещая продолжить их на Украине после выполнения заданий.

    Кроме того, в Краснодаре был задержан гражданин России 1978 года рождения, планировавший в Московском регионе теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны по заданию СБУ. В 2002 году подозреваемый был осужден в РФ за кражу и разбой. После отбытия наказания он уехал в Днепропетровск. В 2026 году его завербовала СБУ под угрозой уголовного преследования супруги.

    В экспертном сообществе связали серию терактов, которая была предотвращена ФСБ, с 40-дневной операцией СБУ. Газета ВЗГЛЯД писала, какие цели преследует Киев и что может предпринять Россия.

    Видео с заготовленными украинской спецслужбой дронами для атаки на аэродром «Ростов-Центральный» смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    10 июля 2026, 02:16 • Новости дня
    Захарова оценила «дружбу» Польши и Украины

    Захарова отметила иллюзорность основанной на русофобии «дружбы» Польши и Украины

    Захарова оценила «дружбу» Польши и Украины
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обострение отношений между Варшавой и Киевом.

    «11 июля исполняется 83 года событиям, получившим в истории название Волынская резня», – напомнила Захарова в комментарии об украинском кризисе, опубликованном на сайте МИД.

    По ее словам, долгие годы Украина и Польша старались избегать этой темы, однако героизация украинских националистов переполнила чашу терпения Варшавы.

    «Варшава и Киев наглядно показывают «демократической Европе» и всему «просвещённому Западу», чего стоит иллюзорная «дружба» на основе ненависти, а именно русофобии и подпитке на этой почве неонацизма», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, между Варшавой и Киевом продолжает развиваться дипломатический скандал, начавшийся с того, что президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА (признана экстремистской, запрещена в России).

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о конце эры доброжелательности Польши к Украине.

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    10 июля 2026, 00:25 • Новости дня
    Захарова обвинила ВСУ в «охоте» на пассажирские автобусы
    Захарова обвинила ВСУ в «охоте» на пассажирские автобусы
    @ кадр из видео СК

    Tекст: Антон Антонов

    В последнее время ВСУ сознательно «охотятся» на рейсовые и пассажирские автобусы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии об украинском кризисе.

    По словам Захаровой, заявление которой опубликовано на сайте МИД, «в последнее время ВСУ сознательно охотятся на рейсовые и пассажирские автобусы, подвергая их дроновым атакам».

    Дипломат назвала происходящее стремлением киевских властей усилить террор против мирных жителей и гражданской инфраструктуры России. Захарова заявила, что нацистский режим Владимира Зеленского таким образом пытается показать западным кураторам «эффективность» поставляемого вооружения и добиться дальнейшего наращивания военной помощи.

    При этом, подчеркнула она, фактически ответственность за эти преступления перекладывается на тех, кто поддерживает Киев и, по ее формулировке, становится соучастником финансирования терроризма.

    Захарова напомнила, что 2 июля вблизи КПП «Красный Камень» на границе с Республикой Беларусь украинский беспилотник атаковал туристический автобус «Минск-Анапа». В салоне находились 19 граждан Белоруссии, пострадали три человека – два водителя и один пассажир. В тот же день после удара дрона по городскому автобусу в Лисичанске в ЛНР ранения получили 12 человек.

    6 июля украинский БПЛА поразил пассажирский автобус на участке автодороги Никольское–Таврово в Белгородской области. Восемь человек были ранены, среди них годовалая девочка, десятилетний мальчик и шестнадцатилетний юноша, у всех множественные осколочные ранения. Уже 8 июля вражеский дрон ударил по пассажирскому автобусу в селе Никольское Белгородской области, ранен один человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты и политики считают, что атаки ВСУ на белорусские автобусы являются тщательно спланированными террористическими актами Украины, которые должны спровоцировать Минск либо на уступки, либо на открытые боевые действия.

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    10 июля 2026, 14:08 • Новости дня
    Украина лишилась половины мощностей по производству электроэнергии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Энергосистема страны утратила порядка 50% мощностей производства электричества, при этом основной удар пришелся на маневровую генерацию, рассказал глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко.

    В период с января по апрель текущего года вынужденные ограничения привели к снижению потребления на 6,5 млрд киловатт-часов, передает ТАСС. Этот объем сопоставим с потреблением такого города, как Киев, на протяжении 1135 суток.

    «Растет количество поражений, особенно в этом году – на 36% по сравнению с первым полугодием прошлого года», – заявил руководитель энергетической компании.

    Среди главных вызовов для отрасли Зайченко назвал рост спроса на электричество в отдельных регионах. Также существует острая необходимость интеграции возобновляемых источников энергии и обеспечения стабильной работы всей системы.

    В начале июля украинский энергохолдинг ДТЭК ввел экстренные отключения света в Киеве.

    Месяцем ранее повреждение энергетической инфраструктуры привело к обесточиванию абонентов в четырех областях страны.

    В феврале Владимир Зеленский сообщил о масштабных разрушениях абсолютно всех электростанций государства.

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    10 июля 2026, 00:34 • Новости дня
    Зеленский: В Вишневом взорвался склад боеприпасов Укроборонпрома

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы на складе боеприпасов в городе Вишневое под Киевом произошли на объекте концерна «Укроборонпром», сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    О том, что «Вишневом взорвался склад боеприпасов Укроборонпрома», со ссылкой на Зеленского сообщают украинские СМИ. Зеленский заявил, что возбуждено уголовное дело. виновных в произошедшем планируют привлечь к ответственности, также ожидаются увольнения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Анна Скороход заявила об уничтожении боеприпасов и ракет ПВО на складе в Вишневом, принадлежавшем минобороны и «Укроборонпрому».

    В городе провели эвакуацию жителей.

    Видео последствий ударов по Киеву смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    10 июля 2026, 07:56 • Новости дня
    Минобороны сообщило о перехвате 376 украинских беспилотников

    Российская ПВО уничтожила 376 украинских дронов над регионами страны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские системы противовоздушной обороны за ночь сбили 376 дронов самолетного типа в воздушном пространстве нескольких регионов страны и над морем, сообщили в Минобороны.

    Дежурные средства ПВО успешно ликвидировали 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны.

    Массированная атака продолжалась с 20.00 мск 9 июля до 7.00 мск 10 июля.

    Вражеские дроны были перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской и Тверской областей. Также аппараты сбиты в Московском регионе, Краснодарском крае, над Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 7 июля российские военные перехватили 452 украинских беспилотника над регионами страны.

    В конце июня дежурные средства ПВО уничтожили 209 вражеских дронов самолетного типа.

    В начале прошлого месяца силы противовоздушной обороны сбили 339 аппаратов противника за один день.

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    9 июля 2026, 22:42 • Новости дня
    Зеленский заявил о поставках ракет Patriot на Украину в ближайшие дни

    Tекст: Антон Антонов

    Украина в ближайшие дни получит от США ракеты PAC-3 для ЗРК Patriot, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Зеленский заявил, что в ближайшие дни Украина получит новый пакет помощи от Соединенных Штатов, который будет включать дополнительные ракеты PAC-3 для систем Patriot», – пишут украинские СМИ.

    Кроме того, Зеленский заявил, что обсуждал с Белым домом вопрос организации производства систем ПВО Patriot на Украине. По его словам, этот вопрос уже решен на политическом уровне, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США сообщили о намерении передать Украине лицензии на производство Patriot.

    В то же время эксперты Bloomberg указали на многолетние сроки для организации выпуска ракет.

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