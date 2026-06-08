Укрэнерго: Четыре области Украины остались без электричества

Tекст: Ольга Иванова

Аварийно-восстановительные работы в пострадавших регионах уже начались, передает РИА «Новости».

«На утро обесточены часть абонентов в Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской областях… Уже начаты аварийно-восстановительные работы», – говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

В компании уточнили, что перебои связаны с повреждением энергетической инфраструктуры. Ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявлял о действии режима чрезвычайной ситуации в энергосфере страны.

Директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко также предупреждал, что отключения света на Украине могут длиться более 16 часов в сутки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля часть жителей Сумской, Харьковской, Черниговской и Одесской областей осталась без электроснабжения из-за повреждения объектов инфраструктуры.

За несколько дней до этого украинская энергетическая компания «Укрэнерго» зафиксировала массовые отключения света в четырех регионах страны.

В середине марта Министерство энергетики Украины объявило о проблемах с электричеством у потребителей в Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областях.