СК заочно обвинил Буданова и Бровди в теракте в Хорлах

Бастрыкин: Обвинения в теракте в Хорлах предъявлены Буданову, Бровди и Дзянию
Троим украинским командирам, включая экс-главу СБУ Кирилла Буданова (внесен в список экстремистов и террористов), заочно предъявлены обвинения в теракте после атаки беспилотников на ресторан в Херсонской области, где погибли 29 человек, заявил председатель СК Александр Бастрыкин.
По словам Бастрыкина, Кириллу Буданову, Роберту Бровди (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и полковнику Андрею Дзянию заочно предъявлены обвинения в террористическом акте после удара по ресторану в Херсонской области в новогоднюю ночь, передает РИА «Новости».
Как сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, удар был нанесен подразделением под командованием Дзяния, который находится в подчинении у Бровди, а также с участием сотрудников ГУР Минобороны Украины, которым тогда руководил Буданов.
По словам Бастрыкина, в ходе расследования теракта установлено, что воинским подразделением, нанесшим авиаудар по гражданскому объекту с применением трех беспилотных летательных аппаратов, командует полковник украинских вооруженных сил Андрей Дзяний.
Командующий беспилотными системами ВСУ Роберт Бровди получил пожизненный срок за организацию теракта против российских журналистов в Курской области.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал киевские власти и их главу главными причастными к теракту в Хорлах.
Напомним, ночью 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар по кафе и гостинице, где мирные жители встречали Новый год.
Один из беспилотников нес зажигательную смесь, из-за чего в кафе произошел пожар. Погибли 29 человек, в том числе двое детей, а всего пострадали не менее 60 человек.