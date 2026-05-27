Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.0 комментариев
Патрушев заявил о стабилизации ситуации с заболеваниями животных
Патрушев доложил Путину об остановке распространения болезней животных
Эпидемиологическая обстановка в российском животноводстве после серии вспышек инфекций в начале текущего года нормализовалась, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев.
Патрушев рассказал на профильном совещании у президента Владимира Путина, что проблемы с инфекциями удалось успешно решить, сообщается на сайте Кремля.
«В начале 2026 года в ряде регионов были проблемы, связанные с распространением заболеваний животных, но тем не менее сейчас ситуацию удалось стабилизировать», – сообщил Патрушев.
Заместитель председателя правительства добавил, что динамика производства в отечественном животноводстве полностью соответствует показателям прошлого года. Аналогичная стабильность наблюдается и в сфере выпуска готовой продукции. Внутренний продовольственный рынок страны обеспечен всем необходимым.
В марте власти Республики Алтай сняли карантин во всех очагах пастереллеза.
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт связал распространение этой инфекции с нелегальным перемещением скота.
Позже в Новосибирской области стабилизировалась ситуация с заболеваемостью животных.