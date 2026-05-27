Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.4 комментария
ВС России уничтожили украинские блиндажи дронами со сверхмощными зарядами
Десантники группировки «Днепр» создают сверхмощные боевые части для оснащения ими тяжелых FPV-дронов с целью уничтожения украинских усиленных блиндажей, бронированных объектов и оглушения экипажей броневиков ВСУ, сообщил замкомандира батальона войск беспилотных систем 98-й дивизии с позывным «Скала».
Бойцы группировки «Днепр» наладили производство сверхмощных зарядов для оснащения тяжелых FPV-дронов, передает РИА «Новости». Эти беспилотники эффективно уничтожают укрепленные блиндажи и бронированную технику вооруженных сил Украины, а также выводят из строя экипажи машин.
Заместитель командира батальона войск беспилотных систем 98-й дивизии с позывным «Скала» рассказал, что новые снаряды получили условное название «Биг барабум». Их создают в специальных лабораториях на основе пластита и тротила. Это позволяет многократно увеличить мощность детонации по сравнению со стандартными боеприпасами.
«Берем более объемный коптер, который позволяет нам нести более весомый заряд. И если происходит взрыв... Если даже не пробили броню, то как минимум личный состав, который находился в этом автомобиле, получит баротравму и будет без сознания в пределах пяти минут. Это нам позволит запустить второй коптер и уничтожить противника», – пояснил офицер. По его словам, в распоряжении подразделения имеются беспилотники различных типов, способные нести заряды разного веса.
Десантники 98-й дивизии ранее разрушили железобетонные укрепления украинских войск за Часовым Яром.