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    25 июня 2026, 20:20 • Политика

    НАТО завлекает украинцев на войну с Россией конкурсами

    НАТО завлекает украинцев на войну с Россией конкурсами
    @ Vladimir Sindeyeve/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    НАТО проводит на Украине конкурс с призовым фондом в 250 тыс. долларов. Эти деньги должны получить люди, которые предложат дешевый способ вывода из строя российских авиабаз. Причем на его внедрение должно уйти менее года. Эксперты видят в проекте подготовку к прямому столкновению НАТО с Россией. Удастся ли противникам найти недорогое решение за столь короткий срок и какой ответ готовит Москва?

    НАТО совместно с Минобороны Украины объявили премию в размере 250 тыс. евро за действенные идеи или работоспособные проекты по предотвращению использования Россией своих авиабаз. Программа называется Airfield Denial Challenge («Вызов по отмене аэродромов»), сообщает TWZ.

    В материале отмечается: «оперативный опыт ВСУ показал», что способность России наносить авиаудары с «безопасных тыловых аэродромов остается одной из наиболее существенных асимметрий в конфликте». По их словам, российская тактическая авиация находится за пределами досягаемости украинских ударных средств.

    «Мы должны найти технологии, которые помогут навсегда ограничить использование противником авиационной инфраструктуры: самолетов, взлетно-посадочных полос, хранилищ топлива и боеприпасов, а также инфраструктуры наземного обеспечения. К участию приглашаются украинские военно-технологические компании, стартапы и инженерные команды», – пояснили в свою очередь в Минобороны Украины.

    Требования к системе: работа в условиях отсутствия GPS и средств радиоэлектронной борьбы, в любых погодных условиях и в любое время года, а также быстрое развертывание. Кроме того, она должна функционировать без постоянного контроля со стороны человека, в идеале – быть полностью автономной, определять цели с помощью искусственного интеллекта и обеспечивать «достаточную массу и точность для одновременного поражения нескольких точек на аэродроме».

    Заявки на конкурс принимаются до 20 июля, десятку финалистов назовут 11 августа, а демонстрация проектов предварительно намечена на 3 сентября в Варшаве. При этом решения, на внедрение которых уйдет более года, организаторы рассматривать отказываются.

    Между тем Россия приступила к закрытию этой уязвимости задолго до того, как альянс объявил свой конкурс. Как сообщает The War Zone, на авиабазе Энгельс под Саратовом спутниковая съемка от 20 июня зафиксировала строительство не менее 17 защитных укрытий для бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, причем работы ведутся еще с весны 2025 года.

    Параллельно растет и сама ударная мощь этих машин, обновленных до стандарта Ту-160М с новыми двигателями, которые увеличили дальность полета и позволяют бить вне зоны действия вражеской ПВО. «Недавняя модернизация бомбардировщиков Ту-160 и расширение производства новых самолетов этого типа повышают вероятность возникновения серьезной угрозы для НАТО в случае возможного конфликта», – отмечает американское издание Military Watch Magazine.

    Строительство стратегических укрытий в Минобороны анонсировали еще в июле 2024 года, а в 2025 году, после террористической операции «Паутина», в ходе которой противник нанес удар FPV-дронами по аэродромам стратегической авиации в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, эта тема приобрела особую актуальность.

    «Судя по вводным данным, речь идет о том, что в ближайшие месяцы будет проведен конкурс на действенные проекты по созданию систем для выведения из строя инфраструктуры аэродромов и тактической авиации, которая применяется в качестве носителей крылатых ракет. При этом система должна быть недорогой и несложной», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его мнению, основной упор организаторами конкурса делается на возможность выведения из строя систем управления аэродромов, радиолокационных средств, а также других устройств связи, которые позволяют управлять действиями летчиков. «Думаю, целью проекта организаторы видят одновременное обрушение систем сразу на нескольких стратегических аэродромах России. Нельзя исключать, что это делается с расчетом на реальный прямой конфликт между Москвой и НАТО, о возможности возникновения которого к 2030 году уже не раз говорилось на разных уровнях», – напомнил собеседник.

    Впрочем, предупредил он, этот украино-североатлантический проект может иметь успех, если Россия не будет активно развивать системы защиты военных объектов. «Недавно сообщалось, что главе Пентагона Питу Хегсету были продемонстрированы образцы электромагнитной пушки. Эти устройства могут быть контрабандой завезены в Россию, а затем диверсанты разместят их вокруг аэродромов и одновременно включат в определенный момент. Такие риски тоже надо учитывать», – отметил он.

    Что касается формы объявления конкурса – то это распространенная для Запада практика, напомнил спикер. «Вашингтон и Киев хотят привлечь талантливых изобретателей, но не требующих столь больших денег, как оборонные гиганты вроде Lockheed Martin», – говорит Кнутов. В свою очередь военный эксперт Алексей Анпилогов обращает внимание на временные рамки проекта.

    «Горизонт планирования в один год вызван даже не возможным исчерпанием Украиной технических ресурсов, а тем, что социальная ткань украинского государства, его тыл, могут не выдержать нагрузки, связанной с еще одним годом ведения боевых действий. Это понимают как в Москве, так и в Брюсселе»,

    – объяснил он. Именно этой спешкой, по его словам, и объясняется стремление НАТО апробировать против России потенциальные новые технические решения, направленные против элементов российской оборонной доктрины. Применение систем, созданных в рамках конкурса, станет в один ряд с уже ранее предпринятыми попытками атаковать российские средства раннего обнаружения и центры космической связи. «В западной стратегии обезоруживающего первого удара прописано поражение наших Военно-космических сил», – напомнил собеседник.

    Впрочем, заметил он, окно возможностей для Запада ограничено не только состоянием украинского тыла. «Москва с опережением отвечает на вызовы, которые создаются или могут возникнуть в том числе в результате таких «грантов» Киева и Брюсселя. Например, некоторые слабости в нашей обороне, выявленные с началом применения американских автономных систем Hornet, сейчас оперативнейшим образом закрываются силами центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон», – детализировал аналитик.

    И если российская военная разведка посчитает, что этот конкурс несет угрозу стране, реализация ряда профильных оборонных программ может быть ускорена.

    «Наш ответ должен включать как симметричные, так и несимметричные меры реагирования. Противники не должны чувствовать себя в безопасности, иначе они могут идти вверх по шкале эскалации», – продолжил собеседник.

    Кроме того, Россия уже ведет работу по укреплению оборонных периметров, и это, по мнению Анпилогова, еще один аспект асимметричного ответа. «Возводятся крупные ангары для стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС. Также, на мой взгляд, в рамках задачи по укреплению периметров уместно увеличить выпуск пулеметно-пушечных систем для объектовой ПВО с радарным сопровождением целей, с системами машинного зрения и программируемыми взрывателями на самих снарядах», – напомнил эксперт.

    Что касается симметричного ответа и возможности проведения аналогичных конкурсов – то здесь, по словам Анпилогова, Россия не нуждается в пиаре и помпезности. «Профильные подразделения Минобороны вплотную занимаются «народным ВПК», в рамках которого, например, были созданы эффективные средства поражения», – заключил он.

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