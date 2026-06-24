  • Новость часаЭксперт предложил создать антидроновые войска ПВО
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    Как примирение Китая и Индии поможет России
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    Российские войска в Константиновке за сутки освободили 114 зданий
    Эксперт сказал, какая защита нужна охотникам на дронов
    Модернизированный Ту-160М признали серьезной угрозой для НАТО
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    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Станут ли «Аннушка» и «Сарай» перехватчиками

    Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как и зачем Украина создает новый пантеон «героев»

    Под Киевом создается не столько место почтения к защитникам родины, сколько очередной ретранслятор ненависти и пропаганды террора. И это правильно поняли потомки жертв и соседи Украины.

    3 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук На Кубе началась третья перестройка

    Кубинцы отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США.

    8 комментариев
    24 июня 2026, 14:34 • Новости дня

    Эксперт: НАТО и Киев ищут способы лишить Россию стратегической авиации

    Эксперт Кнутов: НАТО и Киев ищут способы лишить Россию стратегической авиации

    Эксперт: НАТО и Киев ищут способы лишить Россию стратегической авиации
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Конкурс НАТО и Киева по созданию систем для атаки на стратегические российские аэродромы мог быть объявлен в расчете на потенциальный прямой конфликт с Москвой в 2030 году, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее альянс совместно с Украиной пообещал 250 тыс. евро за создание проекта по выведению из строя российских аэродромов.

    «Судя по вводным данным, речь идет о том, что в ближайшие месяцы будет проведен конкурс на действенные проекты по созданию систем для выведения из строя инфраструктуры аэродромов и тактической авиации, которая применяется в качестве носителей крылатых ракет. При этом система должна быть недорогой и несложной, поскольку у Украины весьма ограниченный бюджет и достаточно старые технологии», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его мнению, основной упор организаторами конкурса делается на возможность выведения из строя систем управления аэродромов, радиолокационных средств, а также других устройств связи, которые позволяют управлять действиями летчиков.

    «Думаю, целью проекта организаторы видят одновременное обрушение систем сразу на нескольких стратегических аэродромах России. Нельзя исключать, что это делается с расчетом на реальный прямой конфликт между Москвой и НАТО, о возможности возникновения которого к 2030 году уже не раз говорилось на разных уровнях», – напомнил собеседник.

    Спикер предупредил: этот украино-североатлантический проект может иметь успех, если Россия не будет активно развивать системы защиты военных объектов. «Недавно сообщалось, что главе Пентагона Питу Хегсету были продемонстрированы образцы электромагнитной пушки. Эти устройства могут быть контрабандой завезены в Россию, а затем их разместят вокруг аэродромов и одновременно включат в определенный момент», – отметил он.

    «Что касается формы объявления конкурса – то это распространенная для Запада практика», – напомнил спикер. «Вашингтон и Киев хотят привлечь талантливых изобретателей, но не требующих столь больших денег, как оборонные гиганты вроде Lockheed Martin», – резюмировал Кнутов.

    Ранее  НАТО совместно с Минобороны Украины объявили премию в размере 250 тыс. евро за действенные идеи или работоспособные проекты по предотвращению использования Россией своих авиабаз. Программа называется Airfield Denial Challenge («Вызов по отмене аэродромов»), сообщает TWZ.

    В материале отмечается: «оперативный опыт ВСУ показал», что способность России наносить авиаудары с «безопасных тыловых аэродромов остается одной из наиболее существенных асимметрий в конфликте». По их словам, российская тактическая авиация находится за пределами досягаемости украинских ударных средств.

    «Мы должны найти технологии, которые помогут навсегда ограничить использование противником авиационной инфраструктуры: самолетов, взлетно-посадочных полос, хранилищ топлива и боеприпасов, а также инфраструктуры наземного обеспечения. К участию приглашаются украинские военно-технологические компании, стартапы и инженерные команды», – пояснили в свою очередь в Минобороны Украины.

    Требования к системе: работа в условиях отсутствия GPS и средств радиоэлектронной борьбы, в любых погодных условиях и в любое время года, а также быстрое развертывание. Кроме того, она должна функционировать без постоянного контроля со стороны человека, в идеале – быть полностью автономной, определять цели с помощью искусственного интеллекта и обеспечивать «достаточную массу и точность для одновременного поражения нескольких точек на аэродроме».

    Ранее сообщалось, что стратегические ракетоносцы, обновленные до стандарта Ту-160М, получили уникальные двигатели, значительно увеличивающие дальность полета и позволяющие наносить разрушительные удары вне зоны действия противовоздушной обороны противника.

    «Недавняя модернизация бомбардировщиков Ту-160 и расширение производства новых самолетов этого типа повышают вероятность возникновения серьезной угрозы для НАТО в случае возможного конфликта. Эти бомбардировщики ценятся за непревзойденную скорость и высокую грузоподъемность», – отмечалось в статье TWZ. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как защитить «малое небо» России от угроз.

    24 июня 2026, 12:36 • Новости дня
    Российские войска в Константиновке за сутки освободили 114 зданий
    Российские войска в Константиновке за сутки освободили 114 зданий
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские штурмовые отряды уничтожили разрозненные группы украинских военных и заняли значительную часть застройки Константиновки в ДНР, сообщило Минобороны.

    Военнослужащие Южной группировки атаковали позиции ВСУ в юго-западной части Константиновки. Всего за сутки бойцы очистили от неприятеля 114 зданий, указало ведомство в Max.

    Вооруженные силы Украины понесли серьезные потери в живой силе и технике. За прошедший день противник лишился до 30 человек личного состава, одного бронеавтомобиля и 13 машин. Кроме того, российские военные уничтожили два квадроцикла и три артиллерийских орудия.

    Значительный урон нанесен техническому оснащению украинских формирований. В ходе боев ликвидирован 21 наземный робототехнический комплекс. Также армия России поразила 21 пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне бойцы группировки войск «Юг» очистили от украинских формирований 128 зданий в Константиновке. Днем ранее российские военнослужащие освободили 103 постройки в этом населенном пункте.

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    24 июня 2026, 10:10 • Новости дня
    В НАТО начали поиск способов блокировки российских военных аэродромов

    В НАТО объявили конкурс идей для блокировки российских военных аэродромов

    В НАТО начали поиск способов блокировки российских военных аэродромов
    @ Xander Heinl/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс совместно с украинскими властями предложил частным разработчикам 250 тыс. евро за создание технологий для гарантированного выведения из строя тыловых баз российской авиации.

    НАТО и Украина обратились к частному сектору для поиска решений по блокированию российских аэродромов, пишет издание The War Zone.

    Программа Airfield Denial Challenge направлена на создание инновационных систем, способных лишить тактическую авиацию возможности наносить удары по целям с безопасных тыловых баз.

    «Оперативный опыт Вооруженных сил Украины твердо установил, что способность противника проецировать воздушную мощь с защищенных тыловых аэродромов остается одной из самых значительных асимметрий в текущем конфликте», – заявили в командовании трансформации НАТО. Там отметили, что существующие средства, включая артиллерию и дроны, демонстрируют ограниченную эффективность против защищенных объектов из-за недостаточной устойчивости к радиоэлектронной борьбе.

    Организаторы конкурса ищут автономные системы, способные действовать в условиях отсутствия GPS и подавлять множество целей одновременно. Предлагаемые технологии могут включать рои беспилотников или гибридные решения, но они должны быть готовы к быстрому внедрению. Заявки, требующие более года на реализацию, рассматриваться не будут.

    Прием предложений завершится 20 июля. Десять финалистов отберут 11 августа, а демонстрация проектов предварительно намечена на третье сентября в Польше. Эксперты сомневаются, что инициатива быстро приведет к созданию оружия, способного кардинально изменить ситуацию, учитывая ограниченные ресурсы Киева для массового производства сложной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году НАТО выразило обеспокоенность уязвимостью военных баз из-за ударов украинских дронов по российским аэродромам.

    В мае Украина совершила самую массовую атаку беспилотниками по территории России. Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по аэродромной инфраструктуре противника.

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    23 июня 2026, 16:29 • Видео
    Куба отказалась от социализма

    Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

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    24 июня 2026, 09:37 • Новости дня
    Южная Корея захотела получить пленных КНДР с Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Южная Корея стремится получить граждан КНДР, оказавшихся в украинском плену, ради медийного эффекта и военных целей, заявил кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Константин Асмолов.

    Востоковед Асмолов заявил, что Южная Корея хочет получить пленных КНДР из Украины в целях пропаганды, подобные акции нужны для создания образа «беглецов от тирании», сообщает Lenta.ru.

    «Любая история про то, как какой-то солдат, чиновник или кто-то еще понял, в каком «ужасе» он живет, и сбежал, имеет важное медийное значение», – пояснил востоковед. Он напомнил о случае 2016 года, когда побег 12 официанток оказался результатом обмана со стороны менеджера, связанного с южнокорейской разведкой.

    Ранее МИД Республики Корея заявил о готовности принять всех северокорейских военнопленных при их желании, выступая против принудительной репатриации. Переговоры между Сеулом и Киевом по этому вопросу запланированы на 30 июня. Эксперт отметил, что интерес Южной Кореи также связан с желанием изучить опыт участия КНДР в конфликте с применением беспилотников и современной техники.

    Асмолов обратил внимание на странности в истории с пленными. Известно лишь о двух северокорейцах, один из которых был захвачен без сознания, а у другого перебиты руки. Об их желании уехать на Юг сообщил только южнокорейский депутат, а публичных пресс-конференций с самими пленными не проводилось. Аналитик добавил, что подобное вмешательство Сеула ухудшит межкорейский диалог, а украинская сторона пока блокирует попытки России вернуть этих солдат по обмену.

    Украинское командование приказало захватить в плен северокорейского военного.

    В Пхеньяне открыли улицу в честь героев-бойцов операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

    Президент России Владимир Путин также отметил вклад военных КНДР в освобождение Курской области.

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    24 июня 2026, 12:57 • Новости дня
    Лавров исключил принятие временных решений по ситуации на Украине
    Лавров исключил принятие временных решений по ситуации на Украине
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не будет размениваться на временные решения в вопросе урегулирования украинского кризиса, Москва будет привержена пониманиям, достигнутым по Украине, президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

    Глава МИД Сергей Лавров во время выступления на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» подчеркнул неприятие полумер по конфликту на Украине, передает РИА «Новости».

    «Для России вопрос имеет принципиальный характер, и размениваться на какие-то временные промежуточные решения, а уж тем более принимать продиктованные кем-то ультиматумы, мы, конечно же, не будем», – сказал Лавров.

    Дипломат напомнил, что в августе прошлого года лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли ряда пониманий на Аляске. Москва по-прежнему придерживается этих политических путей выхода из сложившейся ситуации.

    Также руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что мяч в решении проблемы находится не на российской стороне. По его словам, оппоненты все чаще пытаются перебросить его из офсайда, однако такой подход не сработает.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не хочет даже думать об использовании саммита на Аляске для довооружения Киева.

    До этого Лавров обвинил европейские страны в применении переговорного процесса для прикрытия геополитической экспансии.

    При этом Москва ожидает реализации достигнутых в Анкоридже соглашений для завершения украинского кризиса.

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    24 июня 2026, 14:12 • Новости дня
    Лавров: Россию не устраивает создание на Украине новой Берлинской стены
    Лавров: Россию не устраивает создание на Украине новой Берлинской стены
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы европейских государств отправить свои контингенты на подконтрольные Киеву территории приведут к серьезному историческому расколу, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров прокомментировал западные инициативы по гарантиям безопасности, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», передает РИА «Новости».

    «Главное – ввести войска на то, что останется от Украины... Стабилизационные силы – суть, ядро тех гарантий, которые Европа даст Украине в плане безопасности. То есть это на веки вечные новая Берлинская стена», – заявил министр.

    Дипломат отдельно подчеркнул, что подобный вариант урегулирования совершенно не устраивает Москву.

    Ранее Лавров назвал планируемые Западом «стабилизационные силы» на Украине оккупационными войсками.

    Европейские страны использовали переговоры с Москвой для дипломатического прикрытия геополитической экспансии.

    ЕС стремится добиться прекращения огня ради сохранения режима Владимира Зеленского в качестве плацдарма против России.

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    24 июня 2026, 13:30 • Новости дня
    MWM: Модернизированный Ту-160М стал серьезной угрозой для сил НАТО
    MWM: Модернизированный Ту-160М стал серьезной угрозой для сил НАТО
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Обновленные стратегические ракетоносцы получили уникальные двигатели, значительно увеличивающие дальность полета и позволяющие наносить разрушительные удары вне зоны действия противовоздушной обороны противника, сообщили СМИ.

    Американское издание Military Watch Magazine высоко оценило характеристики модернизированного российского самолета. Журналисты обратили внимание на исключительные боевые возможности машины.

    «Недавняя модернизация бомбардировщиков Ту-160 до стандарта Ту-160М и расширение производства новых самолетов этого типа повышают вероятность возникновения серьезной угрозы для НАТО в случае возможного конфликта. Эти бомбардировщики ценятся за непревзойденную скорость и высокую грузоподъемность», – отмечается в статье.

    Эксперты подчеркивают, что ракетоносец способен атаковать заданные цели на огромном расстоянии. Экипаж может выполнять боевые задачи, оставаясь полностью недосягаемым для систем противовоздушной обороны вероятного противника.

    Кроме того, обозреватели указали на выдающуюся продолжительность нахождения машины в воздухе. Установка новых силовых установок НК-32-02 позволила существенно снизить расход топлива. Подобная инновация сделала обновленный самолет одной из самых дальнобойных стратегических моделей в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские эксперты назвали ракетоносец Ту-160М неуязвимым для украинской противовоздушной обороны.

    Западные аналитики сравнили этот стратегический бомбардировщик с молотом против Североатлантического альянса.

    Президент России Владимир Путин после личного полета отметил высокую надежность новой машины.

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    24 июня 2026, 05:00 • Новости дня
    Развожаев сообщил об отключении электричества в Севастополе
    Развожаев сообщил об отключении электричества в Севастополе
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без электроснабжения, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    «В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. Враг снова бьет подло, стараясь лишить нас привычных условий жизни и посеять панику», – сообщил Развожаев в «Максе».

    Губернатор сообщил, что на энергетических объектах введен особый режим. Специалисты оценивают масштаб повреждений и, как подчеркнул Развожаев, делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома горожан. Все экстренные службы, по его словам, находятся в полной готовности.

    «Нас не запугать отсутствием света. Мы проходили и не такое, выстоим и сейчас», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, БПЛА атаковали Севастополь. Развожаев сообщал, что военные уничтожили девять украинских беспилотников.

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    24 июня 2026, 09:43 • Новости дня
    При атаке дронов в Нижегородской области погибли два человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате ночной атаки украинских беспилотников в Нижегородской области погибли два мирных жителя, еще двое получили ранения и были госпитализированы, сообщил глава региона Глеб Никитин.

    Над регионом в ночь со вторника на среду перехватили 23 беспилотных летательных аппарата, указал Никитин в Max.

    «Двое человек погибли, еще двое человек находятся в больнице», – написал губернатор.

    Кроме того, повреждения получили один промышленный объект, несколько жилых домов и легковые автомобили. При этом критического урона инфраструктуре удалось избежать.

    На местах падения обломков работают оперативные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня один из объектов в Нижнем Новгороде получил повреждения после налета дронов.

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    24 июня 2026, 07:35 • Новости дня
    За ночь над Россией уничтожили 323 украинских беспилотника

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь со вторника на среду дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 323 украинских беспилотника, сообщило Минобороны.

    Дроны нейтрализовали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской и Пензенской областями, указало ведомство в Max.

    Также их поразили над Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Кубанью, Крымом и над Азовским и Черным морями.

    Все пораженные дроны относились к самолетному типу.

    Напомним, за ночь над Тульской областью уничтожили 10 дронов ВСУ.

    Также ночью из-за удара по инфраструктуре Севастополь временно остался без электроснабжения. Над ним уничтожили девять украинских дронов.

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    24 июня 2026, 12:25 • Новости дня
    Российские войска освободили Иволжанское в Сумской области
    Российские войска освободили Иволжанское в Сумской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Иволжанским в Сумской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны около Толстодубово, Бачевска, Краснополья и Лесного в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Рубежного, Избицкого, Казачьей Лопани, Колодезного, Водяного, Макарово, Ольховатки и Соснового Бора.

    Противник при этом потерял свыше 215 военнослужащих, артиллерийское орудие, американский ЗРК BRAWLR и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, бригад охраны генштаба ВСУ и морской пехоты в районах Смородьковки, Изюмского, Стецковки, Гусинки, Селища, Нижней Журавки и Староверовки в Харьковской области и Волчьего Яра в Донецкой народной республике (ДНР).

    Всего в зоне ответственности группировки за сутки потери противника составили более 210 военнослужащих, два бронеавтомобиля, 15 пикапов и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся  поражение формированиям пяти механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Алексеево-Дружковки, Николайполья, Николаевки и Краматорска в ДНР.

    За минувшие сутки в зоне ответственности группировки противник потерял до 205 военнослужащих, две бронемашины «Казак», пять орудий полевой артиллерии и станцию РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад, бригад беспилотных систем, морской пехоты, нацгвардии и теробороны поблизости от Доброполья, Золотого Колодезя, Светлого, Сергеевки, Веселого, Ивановки, Нововодяного и Грузского в ДНР, Новотроицкого и Новопавловки в Днепропетровской области.

    При том украинские вооруженные формирования потеряли более 310 военнослужащих, бронемашину, два артиллерийских орудия и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее российские войска взяли под контроль Иволжанское в Сумской области.

    До этого они освободили Рай-Александровку в ДНР, а также очистили от противника Кутузовку в ДНР.

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    24 июня 2026, 14:40 • Новости дня
    Эксперт сказал, какая защита нужна охотникам на дронов

    Эксперт Джерелиевский: Мобильным огневым группам нужна комплексная защита

    Эксперт сказал, какая защита нужна охотникам на дронов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Охота ВСУ на мобильные огневые группы требует комплексной защиты российских бойцов. Так, МОГи необходимо оснащать дополнительными системами наблюдения: РЛС или оптико-электронными, которые позволят определить появление вражеских дронов на дистанции. Но гораздо важнее создавать комплексную ПВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский.

    «Мобильные огневые группы (МОГ) показывают высокую эффективность при защите российской критической инфраструктуры, в частности в Крыму, от атак БПЛА противника. Экипаж группы, как правило, состоит из нескольких человек: это стрелок, его помощник и водитель транспортного средства», – рассказал военный эксперт Борис Джерелиевский.  

    МОГ обычно оснащены пикапами или легкими грузовиками, на которых размещены турели с либо единым пулеметом Калашникова калибра 7,62×54, либо 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом, продолжил он. «Для непосредственной защиты самой огневой группы часто устанавливают системы РЭБ», – отметил собеседник.

    По его мнению, было ожидаемым, что ВСУ начнут «охоту» на бойцов МОГ. «Мы действовали точно так же, но, правда, использовали несколько другую тактику, нежели противник. ВС РФ применяли дроны с элементами искусственного интеллекта: распознавали мобильные огневые группы противника, и по ним наносили удар «Геранями», – уточнил спикер.

    Украина же, зная, что во время пролета ударных БПЛА к побережью Крыма по ним будут работать МОГ, подгоняет БЭК-матку к берегу на дистанцию, недоступную для поражения средств, запускает с него дроны и атакует российских военных. «Такой вызов требует комплексной защиты наших мобильных огневых групп», – подчеркнул эксперт.

    «Система РЭБ не всегда эффективна, особенно против «Старлинка». Я думаю, что МОГи необходимо оснащать дополнительно системами наблюдения: РЛС или оптико-электронными, которые позволят определить появление вражеских дронов на большей дистанции. Но гораздо важнее создавать комплексную ПВО – все, что есть в арсенале, должно использоваться комплексно», – рассуждает собеседник.

    «Кроме того, нужно как можно скорее внедрять автоматические системы огня, турели», – добавил он. На этом фоне собеседник упомянул мнение, согласно которому МОГи – «кустарщина от безысходности, а в реальности нужны машины, оснащенные крупнокалиберными зенитными пулеметами».

    «Автоматические системы управления, с одной стороны, более эффективны, потому что исключается человеческий фактор. Но для их внедрения требуется некоторое время», – отметил спикер. Как бы то ни было, «охотники на дронов» могут стать подразделением противовоздушной обороны, поскольку задачи решаются те же, заключил Джерелиевский.

    Ранее стало известно, ВСУ начали «охоту» на российские мобильные огневые группы (МОГ) в Крыму. Как сообщает автор отраслевого Telegram-канала «Записки ветерана» украинские БПЛА стали все чаще выбирать данные формирования в качестве целей для поражения. Примечательно, что МОГи изначально создавались как средство для борьбы с дронами.

    «У противника уже сформировалась определенная тактика: враг знает, что во время пролета ударных БПЛА к побережью Крыма по ним будут работать МОГи. ВСУ подгоняют БЭК-матку к берегу на дистанцию, недоступную для поражения наших средств, запускают с него дроны и атакуют МОГ, ведущий огонь по пролетающим большим ударным аппаратам», – рассказывает он.

    По его данным, данные формирования также стали приоритетной целью для расчетов ВСУ на трассе Р-280 «Новороссия». В сложившихся условиях, по его оценке, работа МОГ становится не менее важным и в то же время опасным делом, чем непосредственное участие в боевых действиях на линии боевого соприкосновения (ЛБС).

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    24 июня 2026, 13:09 • Новости дня
    Лавров обвинил Стармера в поощрении украинского терроризма

    Лавров: Стармер способствовал наращиванию террористической активности Украины

    Лавров обвинил Стармера в поощрении украинского терроризма
    @ Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Ушедший в отставку британский премьер Кир Стармер приложил все усилия для эскалации террористических действий со стороны Киева, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров выступил с критикой в адрес уходящего в отставку премьер-министра Британии Кира Стармера, передает РИА «Новости».

    Выступая на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», министр подчеркнул роль Стармера в поддержке агрессивных действий Киева.

    «Господин Стармер говорил, что вообще переговоры не нужны, надо давить Украину, но они даже больше не говорили, а делали. Делали все для того, чтобы Украина продолжала и наращивала свою террористическую активность. Без британской и американской помощи в наведении, в получении данных по целеполаганию невозможно делать то, что делает сейчас Украина, осуществляя террористические атаки по российской территории», – сказал Лавров.

    Британский премьер-министр Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера Лейбористской партии.

    Бывший мэр Манчестера Энди Бернем заявил о намерении бороться за освободившуюся должность.

    Ранее Лавров заявил, что Запад активно спонсирует киевские власти и целенаправленно взращивает радикальные националистические настроения, закрывая глаза на откровенную русофобию.

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    24 июня 2026, 14:14 • Новости дня
    Жена Зеленского отменила визит в Польшу на фоне скандала с героизацией УПА

    Tекст: Дарья Григоренко

    Супруга Владимира Зеленского Елена отказалась от участия в польских мероприятиях на фоне резкого общественного недовольства героизацией УПА (признана в РФ экстремистской и запрещена) на Украине, сообщила пресс-секретарь Гданьского университета Магдалена Нечуя-Гонишевская.

    Нечуя-Гонишевская заявила: «Елена Зеленская отменила свой приезд в Гданьск. Ее выступление должно было состояться в рамках дискуссии Identity as a Skill for the Future, организованной Гданьским университетом», передает РИА «Новости».

    Известно, что 25 и 26 июня в Гданьске пройдет масштабная конференция Ukraine Recovery Conference 2026. Мероприятие организовано совместными усилиями Киева и Варшавы. Ранее планировалось, что супруга главы украинского государства посетит эту встречу, а также специальное событие на территории Европейского центра солидарности.

    При этом сам Владимир Зеленский на мероприятие не прибудет. Кроме того, на конференцию не получил приглашение президент республики Кароль Навроцкий. Ситуация разворачивается на фоне громкого скандала вокруг прославления Украинской повстанческой армии (УПА, признана в России экстремистской и запрещена).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА.

    Глава киевского режима отправил эту награду обратно логистической компанией.

    Дипломатический скандал поставил под угрозу срыва экономический форум по восстановлению соседней страны в Гданьске.

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    24 июня 2026, 15:04 • Новости дня
    Эксперт предложил создать антидроновые войска ПВО

    Военный эксперт Кнутов предложил создать антидроновые войска ПВО

    Эксперт предложил создать антидроновые войска ПВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Мобильные огневые группы эффективны и оправдывают себя. Из них необходимо сформировать антидроновые войска противовоздушной обороны. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он также назвал способы защиты бойцов МОГ, на которых противник начал «охоту».

    «Исходя из нынешних условий, защитить мобильные огневые группы (МОГ) можно несколькими способами. Один из них предполагает, что МОГи начнут действовать парами», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. Он объясняет, как это могло бы выглядеть: две группы идут на определенном расстоянии друг от друга, и когда одна попадает «в засаду», то вторая приходит на выручку.

    Как уточнил собеседник, такая тактика потребует резкого увеличения числа МОГ. «Альтернативный вариант – создание резервов. Речь о группах, которые постоянно патрулировали участок местности, меняли бы место дислокации, но при этом в состоянии были бы прийти на помощь, условно, одной из трех групп», – добавил аналитик.

    «МОГи эффективны и оправдывают себя. Из них должны быть сформированы антидроновые войска противовоздушной обороны», – подчеркнул Кнутов. Вместе с тем, по мнению эксперта, необходимо создавать единую огневую систему. Противник при поддержке западных корпораций реализует нечто похожее.

    «РЛС обнаруживает дрон, передает координаты, те зенитки, которые находятся на маршруте, открывают огонь. Весь процесс происходит в автоматическом режиме. Да, под контролем человека, но без участия людей в большинстве случаев. Правда, это предполагает высокую плотность зенитных орудий», – заключил спикер.

    Ранее стало известно, ВСУ начали «охоту» на российские мобильные огневые группы (МОГ) в Крыму. Как сообщает автор отраслевого Telegram-канала «Записки ветерана» украинские БПЛА стали все чаще выбирать данные формирования в качестве целей для поражения. Примечательно, что МОГи изначально создавались как средство для борьбы с дронами.

    «У противника уже сформировалась определенная тактика: враг знает, что во время пролета ударных БПЛА к побережью Крыма по ним будут работать МОГи. ВСУ подгоняют БЭК-матку к берегу на дистанцию, недоступную для поражения наших средств, запускают с него дроны и атакуют МОГ, ведущую огонь по пролетающим большим ударным аппаратам», – рассказывает он.

    По его данным, данные формирования также стали приоритетной целью для расчетов ВСУ на трассе Р-280 «Новороссия». В сложившихся условиях, по его оценке, работа МОГ становится не менее важным и в то же время опасным делом, чем непосредственное участие в боевых действиях на линии боевого соприкосновения (ЛБС).

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    24 июня 2026, 06:47 • Новости дня
    ВСУ отправили военных через заминированную украинскими войсками местность

    Tекст: Антон Антонов

    Командование ВСУ отправило боевые группы через заминированную самими украинскими военными территорию, сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер».

    «Пытаясь удержаться за окраины Иволжанского, командование ВСУ отправило «на убой» через заминированные самими же украинскими националистами участки местности семь боевых групп из состава 71 оаэмбр. Просочившиеся к окраинами села солдаты ВСУ были уничтожены в результате нашего комплексного огневого воздействия», – сообщил «Северный Ветер» в «Максе».

    На Сумском направлении штурмовые части «Севера» углубились на территорию области, нанося удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Сум, Малой Рыбицы, Горки, Бачевска, Толстодубово, Лесного и Краснополья.

    В Шосткинском районе идут ожесточенные перестрелки в Бачевске и его окрестностях, а в Сумском районе российские штурмовики продвинулись на 19 участках до 600 м. Стрелковые бои продолжаются в Иволжанском, Писаревке, селе Новая Сечь и прилегающих районах.

    Анализ некрологов и публикаций родственников пропавших без вести солдат ВСУ показал, что на этом участке фронта уничтожены свыше 250 украинских националистов. На фоне колоссальных потерь в Сумской области командование ВСУ перебрасывает сюда из Днепропетровской области подразделения 23-й механизированной бригады.

    В приграничные районы Черниговской области стянуты боевые группы 114-й бригады украинской теробороны, укомплектованные ограниченно годными солдатами, часть которых была повторно мобилизована после увольнения по состоянию здоровья в 2022–2024 годах.

    В Краснопольском районе бои развернулись в лесных массивах возле Михайловки, Майского и вдоль железной дороги к райцентру, где российские группы прошли вперед до 300 м.

    На Харьковском направлении «Северяне» продолжают расширять полосу безопасности, нанося удары по живой силе и технике ВСУ в районах Цуповки, Рубежного, Соснового Бора, Ольховатки, Митрофановки, Хатнее, Макарово, Кутузовки и села Уды.

    Штурмовые подразделения «Северян» ведут наступление в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесах. На Волчанском направлении войска группы «Север» продвинулись на 11 участках до 900 м, при этом перестрелки продолжаются в селах Лосевка, Украинское и в лесных массивах района.

    На Великобурлукском направлении российские штурмовые группы ведут бои в Петро-Ивановке и ее окрестностях, продвинувшись на трех участках до 700 м. Подразделения РХБЗ группы «Север» нанесли удары тяжелыми огнеметными системами по позициям украинских пограничников в лесу восточнее Николаевки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 80 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские беспилотники «Молния-2» ударили по восьми позициям украинской армии на Сумском направлении.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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