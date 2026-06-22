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Как защитить «малое небо» России от угроз
На фоне роста числа воздушных атак беспилотников российские военные эксперты предлагают новые решения для совершенствования российской системы ПВО, в том числе нестандартные.
За последние семь дней российская ПВО, по данным Минобороны, перехватила и уничтожила не менее 4124 украинских дронов. Пик активности пришелся на 18 и 20 июня – 992 и 740 аппаратов соответственно.
Однако даже высокая эффективность российской ПВО не позволяет избежать урона от ударов. При этом в ближайшее время, судя по всему, ВСУ могут получить дополнительные возможности: страны G7 уже выпустили совместное заявление, в котором выразили готовность содействовать Украине в наращивании ударного потенциала. По некоторым прогнозам, к концу осени ВСУ получат больше реактивных беспилотников.
На этом фоне военные эксперты предлагают качественно новые решения для совершенствования российской системы ПВО, в том числе нестандартные.
Истребители против дронов
Автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев видит «быстрое решение» проблемы в применении старых истребителей Су-27 и Су-30. «Несколько десятков бортов прогнать через авиаремонтные заводы (АРЗ) и направить на них вчерашних курсантов – пусть тренируются», – пишет аналитик. Укомплектовать самолеты он предлагает ракетами с инфракрасным наведением – Р-27Т и Р-60. По его оценке, такая стратегия позволит подготовить систему ПВО «малого неба» к растущей угрозе уже к осени.
Однако не все специалисты согласны с этой идеей.
«Все-таки скорости современных дронов и «Сушек» очень разнятся. Высока вероятность, что истребители попросту не заметят пролетающие мимо аппараты. Возможно, с этой задачей справятся спортивные самолеты
– это уже более равная весовая категория», – отмечает военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, к управлению можно привлечь пилотов малой гражданской авиации.
В свою очередь генерал-майор авиации в отставке Владимир Попов предостерегает от поспешности в кадровых вопросах. «Еще во времена Великой Отечественной трехмесячных курсантов, поступавших в полки, отправляли в бой не сразу. Попытки, конечно, были, но эффективность их привлечения была откровенно низкой. Да и потери среди таких летчиков оставались немалыми», – говорит он, добавляя, что неопытные пилоты способны совершить множество ошибок исключительно из-за волнения.
«Кроме теоретических знаний и практических навыков, здесь важна психологическая закалка. Поэтому к данной идее стоит подходить компромиссно:
для сбора полков второй линии можно попробовать использовать в дежурстве учебные самолеты, за штурвалом которых будут пилоты-инструкторы.
Такие формирования теоретически способны выполнять несложные задачи в отдаленных от Центрального федерального округа регионах, например, на Урале. В целом же, идея использовать старые Су-27 и Су-30 кажется мне дорогой и нерезультативной», – отмечает эксперт, поясняя, что отправлять истребители на поражение дронов сравнимо с «пальбой из пушки по воробьям».
«Самолет ведь действительно не каждый дрон заметит – они зачастую небольшого размера. С крупными моделями подобный трюк еще может сработать, но в целом это просто нецелесообразно», – рассуждает Попов.
Альтернативные решения
Впрочем, эксперты предлагают иные подходы к усилению ПВО. «Необходимо создавать антидроновый подвид войск противовоздушной обороны. Он и будет выполнять функции защиты «малого неба» и конкретных объектов», – говорит Кнутов.
«Речь идет о более широком, чем сейчас, формировании мобильно-огневых групп,
которые будут состоять из пикапов с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) и стрелковым оружием. Прикрывать их будут системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также важно внедрять зенитную артиллерию и, на будущее, восстанавливать авиацию самой ПВО», – добавляет он. По его мнению, дешевым решением также станет воссоздание практики использования аэростатных заграждений с размещенными на них радиолокационными станциями.
Попов также упоминает техники «пассивной ПВО», в частности – применение обычных сетей. «Подойдут даже рыболовные. Это значительно дешевле, чем любое обращение к авиации. Данный способ эффективен, прост и легко осуществим в короткий промежуток времени», – рассуждает собеседник.
«Ну и, конечно, необходимо заняться размещением наблюдательных постов, оснащенных современными акустическими системами. Базировать их можно в 20-30 км от защищаемых объектов. Их задача – улавливать сигнал от приближающихся дронов и передавать соответствующую информацию частям ПВО, защищающим данный регион», – продолжает эксперт.
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Попов предлагает задействовать в мероприятиях противовоздушной обороны больше смежных сил. «Сейчас мы слишком надеемся на усилия профессиональных военных. Но, учитывая масштабы угрозы, в систему должно вовлекаться значительно больше людей», – полагает он. – «К защите важных объектов важно активнее привлекать, например, Росгвардию. Да и неравнодушных граждан также можно собирать в своеобразные милицейские отряды и обучать техникам противодействия БПЛА. Снабдить их антидронными ружьями и объяснить, как именно ими пользоваться – быстрее и дешевле, чем поднимать авиацию со складов».