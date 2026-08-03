Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.21 комментарий
Украинские беспилотники атаковали следовавшее в Россию турецкое торговое судно
Коммерческий сухогруз под флагом Камеруна, перевозивший свежие овощи и фрукты, подвергся нападению беспилотных аппаратов в акватории Черного моря.
Инцидент произошел с кораблем Nadezhda, который направлялся из турецкого порта Самсун в Новороссийск, передает ТАСС. Судно доставляло партию сельскохозяйственной продукции.
В результате удара пострадали четверо членов экипажа. Известно, что трое из получивших ранения моряков являются гражданами Турции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле министры иностранных дел Турции и Украины обсудили безопасность судоходства в Черном море. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала предыдущие удары ВСУ по турецким судам форменным разбоем.
В конце мая турецкое внешнеполитическое ведомство подтвердило ранение двух моряков из-за налета беспилотника на сухогруз.