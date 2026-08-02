Минобороны: Российские БПЛА поразили сухогрузы с оружием ВСУ

Tекст: Ольга Иванова

Российские военные поразили в порту Николаева два сухогруза, доставлявшие грузы для ВСУ, а также переоборудованный морской буксир, передает РИА «Новости». Кроме того, ударом БПЛА был уничтожен еще один сухогруз с военным грузом в акватории Черного моря.

В оборонном ведомстве отметили, что в течение дня продолжилось нанесение ударов по транспортной инфраструктуре Украины, работающей в интересах украинских войск. «В результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены... в порту Николаева – портовая инфраструктура, два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, и морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров», – заявили в министерстве.

Также сообщается об успешном поражении судна в Черном море. По данным ведомства, этот сухогруз перевозил грузы военного назначения, предназначенные для нужд украинской армии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны опубликовало видеозапись успешного поражения двух сухогрузов в Николаеве.

Днем ранее российские беспилотники атаковали суда с военным обеспечением в этой же гавани.

До этого Вооруженные силы России уничтожили два буксира в Николаевском морском торговом порту.