Российская армия нанесла массированный удар по военным объектам Киева

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сегодня ночью российские войска атаковали военные и логистические цели противника, передает Минобороны России. Удары наносились высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также дальнобойными ударными беспилотниками.

В результате атаки пострадали предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области. Кроме того, поражены логистические центры украинской армии.

Уничтоженные объекты были задействованы в производстве, хранении и доставке ракетного вооружения различного назначения. Также на этих предприятиях находились беспилотные летательные аппараты, радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Вооруженные силы России поразили киевские заводы по производству ракетного вооружения.

Российские военные нанесли удар по предприятию логистической компании ПАО «Рапид».

Высокоточным оружием армия уничтожила столичные мощности по выпуску тяжелых беспилотников.