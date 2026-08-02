Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более, что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.6 комментариев
Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
Силы противовоздушной обороны ликвидировали шесть беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву», – говорится в сообщении Собянина в «Максе».
Он добавил, что сотрудники оперативных служб находятся на месте падения обломков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за июль перехватили на подлете к Москве 780 БПЛА ВСУ.
Накануне Собянин сообщил, что четыре дрона ВСУ уничтожены силами ПВО на подлете к столице.