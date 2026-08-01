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WP: Зеленский и Нетаньяху повздорили в Вашингтоне на похоронах Грэма
Между Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом* (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) состоялся неприятный разговор, пишет газета The Washington Post (WP).
Точное содержание состоявшейся беседы остается неизвестным, сообщает WP, передает «Газета.Ru».
Газета отмечает сохраняющуюся напряженность в отношениях двух стран. В 2023 году израильский премьер заблокировал передачу Киеву систем противоракетной обороны «Железный купол». Свое решение политик объяснил условиями американо-израильского соглашения о совместном производстве комплексов.
Сейчас оба государства вынуждены соперничать за внимание американской администрации. Израильская сторона добивается усиления поддержки для противостояния с Ираном, в то время как украинский лидер просит предоставить дополнительные пакеты военной помощи.
Напомним, Нетаньяху отказался от проведения официальной встречи с Зеленским в Вашингтоне.
Глава киевского режима выразил обеспокоенность смещением фокуса внимания США на иранский конфликт.
Ранее израильский лидер заблокировал передачу Киеву систем противовоздушной обороны «Железный купол».
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ