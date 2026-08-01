WP: Зеленский и Нетаньяху повздорили в Вашингтоне на похоронах Грэма

Tекст: Валерия Городецкая

Точное содержание состоявшейся беседы остается неизвестным, сообщает WP, передает «Газета.Ru».

Газета отмечает сохраняющуюся напряженность в отношениях двух стран. В 2023 году израильский премьер заблокировал передачу Киеву систем противоракетной обороны «Железный купол». Свое решение политик объяснил условиями американо-израильского соглашения о совместном производстве комплексов.

Сейчас оба государства вынуждены соперничать за внимание американской администрации. Израильская сторона добивается усиления поддержки для противостояния с Ираном, в то время как украинский лидер просит предоставить дополнительные пакеты военной помощи.

Напомним, Нетаньяху отказался от проведения официальной встречи с Зеленским в Вашингтоне.

Глава киевского режима выразил обеспокоенность смещением фокуса внимания США на иранский конфликт.

Ранее израильский лидер заблокировал передачу Киеву систем противовоздушной обороны «Железный купол».