Ушаков: Разговор Путина и Трампа прошел в дружественной атмосфере
Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа прошёл в дружеской атмосфере. Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков рассказал журналистам, что беседа отличалась откровенностью и деловым подходом, сообщает ТАСС.
По его словам, «общение президентов велось в дружеском ключе, было откровенным и деловым».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Дональдом Трампом.
Дональд Трамп заявил, что сделка для разрешения конфликта на Украине уже близка. В свою очередь, Владимир Путин рассказал Трампу о сугубо террористических методах Киева. Он также отметил, что Россия хотела бы достичь целей спецоперации на Украине путем переговоров.
В марте Владимир Путин уже проводил телефонные переговоры с Дональдом Трампом, инициированные американской стороной.