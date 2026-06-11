Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.3 комментария
Путин присудил госпремии ученым за достижения в науке и технике
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присуждении Государственных премий России в области науки и техники за 2025 год выдающимся ученым, сообщил на пресс-конференции в Москве помощник главы государства Андрей Фурсенко.
Фурсенко объявил о присуждении Государственных премий. Награды удостоен академик РАН Алексей Васильев за выдающиеся достижения в области востоковедения, истории арабских стран и международных отношений, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Премия также присуждена коллективу авторов за создание импортозамещающего метода гидравлического разрыва пласта для добычи трудноизвлекаемой нефти. В число лауреатов вошли Олег Жданеев, Игорь Ковшов и Елена Корса-Вавилова, разработавшие полностью российское оборудование.
Кроме того, награду получили нейрохирурги Владимир Крылов, Дмитрий Усачев и Николай Коновалов. Они разработали инновационные методы проведения безопасных операций на головном и спинном мозге, что позволило существенно снизить летальность и улучшить качество лечения пациентов. Церемония вручения традиционно пройдет 12 июня в Кремле.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Татьяне Москальковой присудили государственную премию за выдающиеся достижения в сфере правозащитной деятельности.
В феврале президент России Владимир Путин вручил премии в области науки и инноваций молодым ученым.