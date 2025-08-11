Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).5 комментариев
Глава Омской области Хоценко попросил Путина поддержать запуск аэропорта-долгостроя
Губернатор Омской области Виталий Хоценко обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о поддержке финансирования крупных инициатив, включая завершение строительства аэропорта-долгостроя Омск-Федоровка.
На встрече с главой государства губернатор отметил, что регион требует крупных вложений, в том числе для строительства аэропорта Омск-Федоровка, который начали возводить еще в 1982 году, передает РИА «Новости». В 90-е строительство прекратилось, и объект был заброшен.
Хоценко сообщил, что на сегодня действующий омский аэропорт расположен в черте города, поэтому самолеты пролетают над центром Омска при взлете и посадке. По его словам, под инвестиционные проекты региона – более 1 трлн рублей – предусмотрены и региональные обязательства, а также планируется привлекать более 8 млрд рублей казначейских инфраструктурных кредитов.
«Буду просить у вас тоже, письмо подготовил, если есть возможность, нас поддержать», – заявил губернатор президенту. Ввод Омск-Федоровки в эксплуатацию запланирован на 2028 год.
Ранее на встрече с Хоценко Путин отметил рост промпроизводства в Омской области.