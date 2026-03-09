Путин обозначил условия энергетического сотрудничества с Европой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Владимир Путин выступил с предложением в адрес европейских покупателей нефти и газа, передает «Российская газета». Президент подчеркнул, что Россия готова обеспечить долгосрочную и устойчивую совместную работу, если Европа откажется от политических ограничений.

Поставки углеводородов из региона Персидского залива в Европу резко сократились, и на этом фоне Путин призвал европейские страны переориентироваться и наладить сотрудничество с Россией. Он отметил, что Москва ожидает сигналов о готовности к такому взаимодействию.

«Что они готовы и тоже хотят работать, и обеспечат нам эту устойчивость и стабильность», – заявил Путин. По его словам, Россия сохраняет готовность поставлять энергоносители в случае отказа Европы от политической конъюнктуры при выстраивании взаимодействия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что высокие цены на сырьевые товары носят временный характер. Путин провел совещание по вопросу роста цен на нефть и газ.