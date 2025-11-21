Госдума одобрила закон о платном доступе компаний к базам МВД о гражданах

Tекст: Катерина Туманова

Закон о платном предоставлении компаниям доступа к базам данных МВД о физических лицах в третьем чтении был принят Госдумой. Документ разрешает выдавать информацию о гражданах организациям, в частности банкам и кредитным компаниям, через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

К закону «О полиции» внесены поправки о том, что доступ предоставляется только на возмездной основе, причем порядок, условия и стоимость доступа будет определять правительство. Запрошенные сведения могут содержаться в специальных банках данных МВД, однако получение возможно только в случаях, предусмотренных федеральным законом.

Помимо платного доступа, в тексте закона закреплены поправки о контрольном мониторинге со стороны Федерального казначейства. Это станет частью внутреннего государственного финансового контроля, который применяется к операциям и работе с такими базами данных, уточняет ТАСС.

