Госдума одобрила закон о платном доступе компаний к базам МВД о гражданах
Организации, включая банки, смогут получать информацию из баз МВД с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия о физических лицах за установленную плату.
Закон о платном предоставлении компаниям доступа к базам данных МВД о физических лицах в третьем чтении был принят Госдумой. Документ разрешает выдавать информацию о гражданах организациям, в частности банкам и кредитным компаниям, через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.
К закону «О полиции» внесены поправки о том, что доступ предоставляется только на возмездной основе, причем порядок, условия и стоимость доступа будет определять правительство. Запрошенные сведения могут содержаться в специальных банках данных МВД, однако получение возможно только в случаях, предусмотренных федеральным законом.
Помимо платного доступа, в тексте закона закреплены поправки о контрольном мониторинге со стороны Федерального казначейства. Это станет частью внутреннего государственного финансового контроля, который применяется к операциям и работе с такими базами данных, уточняет ТАСС.
