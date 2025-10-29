  • Новость часаМВД заявило о выдворении 96 мигрантов после рейда в Подмосковье
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Индия нервирует США партнерством с Россией в небе
    Запорожский губернатор Балицкий принес извинения жителям Курской области
    Наталья Поклонская сменила имя
    «Время героев» и время амбиций. Ветераны СВО идут во власть
    На подлете к Москве уничтожено четыре украинских беспилотника
    Хинштейн счел оскорблением заявление Балицкого о курянах
    WSJ признала опасность «Буревестника» для ПРО США «Золотой купол»
    Лавров удивился переходу Трампа на «давно отработанные» позиции по Украине
    Директора школы наказали за разделение детей на «малоимущих» и «СВО»
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война через экран смартфона дает иллюзию безопасности

    Наш мамский чат словно микро-отражение происходящего вокруг, где жизнь не прекращалась и в нее вплетены полотна происходящего. Даже там, среди подгузников и детского питания, мы походя обсуждаем потери знакомых на фронте.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан против «юных ленинцев» из ЕС

    Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.

    14 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков У санкций США против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» меркантильные интересы

    Трамп играет одновременно на трех досках: украинской, энергетической и китайской. Получится ли у него выиграть хотя бы одну партию – большой вопрос. Абсолютно очевидно одно: Россия выдержит и это давление.

    2 комментария
    29 октября 2025, 08:59 • Новости дня

    МВД объяснило, как безопасно удалить данные перед продажей смартфона

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство внутренних дел России опубликовало подробную инструкцию по удалению персональных данных со смартфонов перед их продажей или передачей другим людям.

    Подробную инструкцию по удалению персональных данных со смартфонов перед их продажей или передачей другим людям опубликовало управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в своем Telegram-канале.

    Эксперты МВД отмечают, что современные телефоны хранят большой объем конфиденциальной информации, поэтому столь тщательная очистка необходима для обеспечения безопасности данных.

    Для пользователей Android советуют в первую очередь проверить, включено ли шифрование данных – на более старых моделях эта функция может быть отключена. Важно вручную удалить все аккаунты, включая учетные записи Google и производителей устройств, иначе у нового владельца могут возникнуть сложности с активацией смартфона. Специалисты также рекомендуют выполнить сброс к заводским настройкам, а затем заполнить память телефона длинными видео и снова удалить все – такой способ практически исключает возможность восстановления старых данных.

    Владельцам устройств на iOS советуют сначала отключить функцию «Найти iPhone» и выйти из iCloud – в противном случае устройство нельзя будет полноценно передать новому пользователю. После этого все личные данные рекомендуется удалить через специализированное меню сброса, чтобы гаджет вернулся к исходному состоянию. Для полной уверенности стоит убедиться, что после перезапуска появляется начальное окно активации.

    Кроме того, правоохранители советуют извлекать сим-карту и отдельно форматировать SD-карту, если таковая имеется, чтобы новая сим-карта не попала к другому человеку. Эти простые меры позволяют надежно защитить конфиденциальную информацию бывшего владельца смартфона.

    Ранее в МВД раскрыли главные ошибки детей и родителей при общении с мошенниками.

    Министерство внутренних дел России опубликовало рекомендации по защите устройств на базе Android.

    Генеральный прокурор Александр Гуцан заявил, что единая база цифровых следов преступлений начала действовать в России, в ней уже собраны данные о свыше 6 млн номеров и ресурсов.

    28 октября 2025, 10:06 • Новости дня
    Набиуллина заявила о разморозке половины активов российских инвесторов за рубежом
    Набиуллина заявила о разморозке половины активов российских инвесторов за рубежом
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российским инвесторам удалось вернуть примерно половину ранее замороженных активов, при этом процесс разблокировки продолжается и остается крайне сложным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

    Половина активов российских инвесторов, ранее замороженных за рубежом, уже была разблокирована, передает ТАСС. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

    По словам Набиуллиной, совместно с правительством была проведена большая работа для восстановления прав частных инвесторов.

    «Где-то половина этих активов была разморожена, люди получили примерно половину средств, разными способами. Работа продолжается, она очень сложная, многие вещи зависят не только от нас», – отметила она.

    Глава Банка России подчеркнула, что процесс разблокировки активов продолжается.

    Еврокомиссия рассчитывает добиться поддержки Бельгии по вопросу конфискации российских замороженных активов для предоставления кредитов на Украину до декабря.

    Бельгия согласилась использовать российские активы только при условии предоставления гарантий со стороны Евросоюза.

    В Кремле заявили, что Москва будет преследовать по закону за попытки конфисковать ее активы.

    Комментарии (35)
    28 октября 2025, 22:45 • Новости дня
    Хинштейн: Заявления Балицкого о курянах оскорбляют защитников региона

    Хинштейн призвал Балицкого извиниться за слова о жителях Курской области

    Хинштейн: Заявления Балицкого о курянах оскорбляют защитников региона
    @ Александр Кряжев, Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что глава Запорожской области Евгений Балицкий должен извиниться за слова о том, что «куряне якобы не защитили свой регион во время вторжения ВСУ».

    «С удивлением и недоумением увидел выступление своего коллеги, губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Он обвинил курян в том, что они якобы не защитили свой регион во время вторжения ВСУ», – заявил Хинштейн в Telegram.

    Хинштейн подчеркнул, что подобные публичные выступления среди официальных лиц недопустимы даже в мирное время, не говоря уже о нынешних условиях спецоперации на Украине, когда слова могут использоваться врагами для дестабилизации ситуации. Хинштейн назвал заявления Балицкого абсолютно неприемлемыми.

    «Они оскорбляют всех курян, которых Евгений Балицкий, никогда не бывавший в Курской области, ошибочно именует курчанами. Особенно тех, кто героически защищал и продолжает защищать нашу землю; тех, кто погиб за нее; тех, кто никогда больше не увидит своих отцов, сыновей и мужей», – заявил он.

    Как пишет «Московский комсомолец», поводом для резкого ответа Хинштейна стало высказывание Балицкого, который рассказал об успехах в обороне Запорожской области. При этом Балицкий ошибочно назвал жителей Курской «курчанами»: «Мы свою область защитили... в отличие от, так сказать, курчан».

    Это уже не первый скандал с действиями или заявлениями Балицкого в последнее время. Так, на прошлой неделе глава ЦИК России  Элла Памфилова заявила, что Балицкий превысил должностные полномочия, осовбодив от исполнения обязанностей члена избирательной комиссии региона Галину Катющенко. Памфилова также  направила телеграмму в Законодательное собрание Запорожской области о недопустимости внесения поправок в законодательство о выборах.

    Комментируя эту ситуацию, политолог Евгений Минченко заявил, что если Балицкий продолжит использовать методы украинского «политикума», то его могут ждать неприятные последствия.

    Комментарии (15)
    28 октября 2025, 14:52 • Видео
    Литва все-таки испугалась войны с Россией

    Литва исполнила свою угрозу и бессрочно перекрыла автомобильные пункты пропуска на границе с Белоруссией. Однако «ограничивать транзит в Калининград», к чему призывал литовский президент Гитанас Науседа, все-таки испугалась. И правильно сделала.

    Комментарии (3)
    28 октября 2025, 21:46 • Новости дня
    Посольство РФ назвало угрозы Франкена стереть Москву с карты мира «маразмом»
    Посольство РФ назвало угрозы Франкена стереть Москву с карты мира «маразмом»
    @ Dirk Waem/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское посольство резко осудило заявления министра обороны Бельгии Тео Франкена.

    В заявлении, опубликованном в Telegram-канале российского посольства в Бельгии, диппредставительство назвало угрозы министра обороны Бельгии Тео Франкена «стереть Москву с карты мира» ненормальными и опасными, передает ТАСС.

    В посольстве подчеркнули, что подобные слова представляют угрозу для будущего Европы и способны привести континент к новой войне.

    «Вызывающие и безответственные заявления одного из главных бельгийских «ястребов» с прогнозами российских ракетных ударов по Брюсселю и угрозами стереть Москву с карты мира вряд ли заслуживали бы нашего внимания ввиду их абсолютной ненормальности и полной оторванности от реальности. Что называется, маразм крепчал», – отметили в посольстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия надеется заручиться поддержкой Бельгии по вопросу конфискации российских замороженных активов для предоставления кредитов Украине до декабря.

    Брюссель планирует направлять ежегодно 1,2 млрд евро из налогов на доходы с российских активов в военный бюджет страны до 2029 года. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что попытки европейских стран использовать замороженные российские активы приведут к выплате не только самих средств, но и процентов.

    Комментарии (23)
    29 октября 2025, 00:50 • Новости дня
    Поклонская сменила имя с Натальи на Радведа
    Поклонская сменила имя с Натальи на Радведа
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская сменила имя, теперь ее зовут Радведа, сообщил журналист Сергей Мардан.

    Мардан, против которого Поклонская подала иск о защите чести и достоинства, опубликовал в Telegram копию страницы из материалов дела, рассматриваемого в Гагаринском суде Москвы. В документе рядом с фамилией Поклонской указано имя «Радведа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Поклонская ранее увлеклась неоязычеством. Она опубликовала пост, приуроченный к кельтскому языческому празднику Ламмас, поздравила россиян с праздником Мабон, а также опубликовала пост в необычном образе в преддверии древнего языческого праздника Самайн. Кроме того, она провела открытый урок для учащихся одной из школ Херсонской области, она рассказала детям о рунах.

    Комментарии (48)
    28 октября 2025, 14:08 • Новости дня
    Лавров рассказал о тишине после испытаний «Буревестника»

    Лавров рассказал о тишине после испытаний ракеты «Буревестник»

    Лавров рассказал о тишине после испытаний «Буревестника»
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальная реакция иностранных государств на недавние испытания российской ракеты «Буревестник» по дипломатическим каналам не поступала, несмотря на повышенное внимание к событию, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Российская сторона не получала официальной реакции на недавно проведенные испытания ракеты «Буревестник», передает ТАСС. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам пленарного заседания третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.

    Министр сообщил: «По дипломатическим каналам я не слышал о каких-то откликах. Как-то все притихли».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о завершении испытаний ракеты «Буревестник», что стало предупреждением для Британии.

    Американский эксперт по ядерному нераспространению Джеффри Льюис прокомментировал новость об успешном испытании российской крылатой ракеты.

    The New York Times отметило, что результат испытания новой ракеты стал сигналом для стран Запада.

    Комментарии (16)
    28 октября 2025, 18:53 • Новости дня
    Конгресс признал недействительными указы Байдена о помилованиях

    Конгресс США признал недействительными указы Байдена о помилованиях

    Конгресс признал недействительными указы Байдена о помилованиях
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Комитет по надзору Палаты представителей США поставил под сомнение правомерность помилований, объявленных экс-президентом США Джо Байденом с помощью автоподписи.

    Комитет по надзору Палаты представителей США признал недействительными указы о помиловании, подписанные президентом Джо Байденом с помощью автопера, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN и письмо комитета генпрокурору Пэм Бонди.

    В документе говорится: «Комитет считает недействительными исполнительные указы президента Байдена, которые были подписаны автопером, и установил наличие оснований для того, чтобы Министерство юстиции предприняло действия с целью определить юридические последствия этого заключения».

    Члены республиканского комитета заявляют, что состояние Байдена настолько ухудшилось, что возникает серьезное сомнение в его понимании сути подписанных распоряжений о помилованиях и смягчении приговоров. Они подчеркивают, что нет убедительных доказательств личного участия Байдена в принятии данных решений.

    Письмо комитета было опубликовано вместе с 93-страничным отчетом, посвященным итогам расследования использования автопера при подписании указов. Конгрессмены также заявили, что информация о ментальном состоянии президента умышленно скрывалась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комитета Конгресса США по надзору Джеймс Комер заявил, что Палата представителей установила четырех сотрудников, которые использовали автоподпись для оформления документов от имени Байдена. В их числе были Нира Танден, Анна Томазини, Энтони Бернал и Эшли Уильямс.

    В США вышла книга «Первородный грех: деградация президента Байдена, ее сокрытие и его катастрофическое решение баллотироваться снова», где рассказывается о быстром ухудшении состояния Байдена в 2023–2024 годах. Байдена могут вызвать на слушания в Конгресс для дачи показаний о его дееспособности, сообщил Комер.

    Комментарии (9)
    28 октября 2025, 11:51 • Новости дня
    СВР: Макрон планирует военную интервенцию на Украину
    СВР: Макрон планирует военную интервенцию на Украину
    @ Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Франция готовит воинский контингент для развертывания на Украине, который будет насчитывать до 2 тыс. солдат и офицеров, чтобы оказать поддержку киевскому режиму, сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон мечтает о военной интервенции на Украину, чтобы войти в историю как полководец, следует из сообщения на сайте СВР.

    В СВР заявили, что после неудач во внутренней политике и неспособности справиться с социально-экономическим кризисом, Макрон надеется приобрести новую репутацию военного лидера.

    По информации СВР, Париж готовит к отправке на Украину воинский контингент численностью до 2 тыс. солдат и офицеров, костяк которого составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно набранные из граждан стран Латинской Америки. Отмечается, что легионеры уже размещены в польских районах, граничащих с Украиной, где проходят интенсивную боевую подготовку, получают оружие и технику. По данным разведки, их переброска в центральные области Украины ожидается в ближайшее время.

    Во Франции, отмечают в СВР, уже ведется развертывание дополнительных койко-мест в госпиталях, а медперсонал проходит полевую подготовку для работы с ранеными солдатами. В случае огласки предстоящей интервенции, Париж намерен заявить, что речь идет лишь о небольшой группе инструкторов для обучения мобилизованных ВСУ.

    В СВР заявили, что Макрон повторяет ошибки исторических деятелей, таких как Наполеон и шведский король Карл XII, которые потерпели поражение в России, опираясь на помощь украинских гетманов.

    Ранее начальник штаба Сухопутных сил Франции генерал Пьер Шилль заявил, что французские военные готовы развернуть свои силы на Украине в 2026 году.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине при условии прекращения огня.

    МИД России отметил неприемлемость размещения на Украине контингента НАТО и предупредил о риске непредсказуемых последствий.

    Комментарии (19)
    28 октября 2025, 18:44 • Новости дня
    Эксперт: Окруженные в Красноармейске части ВСУ должны сдаться без приказа Зеленского

    Эксперт Кошкин: Окруженным в Красноармейске батальонам ВСУ надо сдаваться и спасать себя

    Эксперт: Окруженные в Красноармейске части ВСУ должны сдаться без приказа Зеленского
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Ситуация для ВСУ в Красноармейске и Димитрове безнадежная, поэтому им надо сдаваться в плен и спасать себя, не дожидаясь распоряжений из Киева, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Кошкин. Во вторник Владимир Зеленский признал отправку в Красноармейск на подконтрольной Киеву части ДНР подразделений спецназа ГУР.

    «Заявление Зеленского об отправке спецназа Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в район Красноармейска я рассматриваю как политический пиар. Эти слова адресованы Вашингтону, Лондону, Брюсселю и тем странам, которые оказывают Зеленскому помощь», – считает Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке.

    «Я бы охарактеризовал ситуацию для ВСУ в Красноармейске и Димитрове как безнадежную, не вижу там для них никаких перспектив. Единственная дорога, по которой могли бы подходить подкрепления, находится под полным контролем российских FPV-дронов. Практически ВС РФ уже сожгли всю украинскую технику, которая могла идти по этой дороге. Группировка ВСУ закольцована очень серьезно», – добавил спикер.

    По мнению собеседника, у находящихся в окружении украинских батальонов только два пути – сдаться в плен или умереть. В мае 2022 года после распоряжения Зеленского, на которого тогда сильно давили националисты, сдались 2439 боевиков, заблокированных на территории «Азовстали» в Мариуполе.

    «Им надо сдаваться и спасать себя. Президент России ранее во время совещания с командующими группировками, задействованными в СВО, поручил военным соблюдать международные гуманитарные нормы в обращении с пленными и принять меры по безопасности мирного населения», – добавил Кошкин.

    Напомним, во время недавнего доклада президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что группировка войск «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Всего в кольце оказался 31 батальон ВСУ.

    «В настоящее время перед группировкой «Центр» стоит не менее важная задача по уничтожению окруженной группировки вооруженных сил Украины в районе Красноармейско-Димитровской агломерации», – сказал Герасимов.

    Он добавил, что также взято под контроль более 70% Волчанска, на направлении действия группировки войск «Запад» окружен город Купянск. Штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии контролируют переправы ВСУ через реку Оскол южнее города. Группировка «Запад» завершает освобождение Ямполя на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР).

    В окружении находятся подразделения 14-й, 43-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, а также 1-й бригады национальной гвардии Украины – всего 18 боевых батальонов. По данным пресс-службы Кремля, на Купянском направлении в окружении находится до пяти тысяч украинских военных, а на Красноармейском направлении – пять с половиной тысяч.

    В ходе совещания президент отметил, что «без всяких сомнений, противник будет пытаться деблокировать свои группировки и извне, и изнутри – и напрямую деблокировать, и с помощью действий в близлежащих районах, создать условия для этого деблокирования».

    Владимир Зеленский, который ранее говорил о тяжелом положении ВСУ в районе Красноармейска, во вторник официально признал отправку в этот город на подконтрольной Киеву части ДНР подразделений спецназа ГУР. О том, что таким образом Киев пытается спасти ситуацию, ранее сообщал украинский журналист Андрей Цаплиенко.

    Комментарии (14)
    28 октября 2025, 20:11 • Новости дня
    Психолог рассказала, как вылечить «мужской грипп»

    Психолог Семенова-Брюллова объяснила ипохондрию у мужчин при легком недомогании

    Психолог рассказала, как вылечить «мужской грипп»
    @ Christin Klose/dpa-tmn/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Мужчины тяжелее переносят легкую простуду, чем женщины. Это феномен назван «мужским гриппом» – и он имеет научное объяснение, рассказала газете ВЗГЛЯД психолог Надежда Семенова-Брюллова. По ее словам, бороться с этим явлением бесполезно, но есть эффективная стратегия, позволяющая сократить период недомогания.

    «Не все мужчины в большей степени, чем женщины, проявляют ипохондрическое поведение при температуре 37 градусов. Тем не менее существуют научные данные, подтверждающие, что мужчины в среднем субъективно тяжелее переносят легкие недомогания, например, невысокую температуру, нежели женщины. В англоязычной культуре для этого даже есть шутливый термин «man flu» («мужской грипп»)», – говорит Семенова-Брюллова.

    Объяснение этому явлению кроется в природе человека и эволюции, поясняет эксперт. По ее словам, в древнем мире главной задачей мужчины являлась охота. А болезнь для него была сигналом остановиться, чтобы не стать легкой добычей для хищника и не подвести соплеменников. Женщине же, чьей основной задачей являлся уход за детьми, эволюционно было выгоднее просто снизить активность. Таким образом у людей и возникли разные реакции на недомогание.

    «Это не манипуляция и не выдумка, а объективная тенденция, имеющая биологические корни. Бороться с этим бесполезно, как и, например, с восходом солнца со стороны востока», – подчеркивает психолог.

    Специалист дала несколько общих рекомендаций, которые стоит учитывать при реагировании в подобных ситуациях. «Прежде всего важно помнить: поддержка и доверие дают гораздо больше, чем недоверие и насмешка. Это хорошо видно на примере детско-родительских отношений – даже если вы чувствуете, что ребенок слегка лукавит, не стоит сразу его разоблачать. Лучше встать на его сторону, чтобы понять причину такого поведения», – объясняет собеседница.

    Мужчины, отмечает психолог, действительно непросто переживают недомогание. Поэтому фразы вроде «возьми себя в руки» не работают. Гораздо эффективнее помогает стратегия взаимоподдержки. «Мужской организм получает сигнал тревоги и в этом случае иногда кратковременная остановка и отдых приносят большую эффективность для общего семейного или рабочего процесса, чем попытка перенести болезнь на ногах. Поэтому лучше предложить человеку, испытывающему недомогание, прислушаться к себе и отдохнуть», – советует Семенова-Брюллова.

    «Например, можно сказать: «Кажется, тебе сейчас плохо. Давай я принесу тебе чаю, дам таблетку от головы. Ты пару часов полежишь, а потом сможешь сделать большой объем дел за оставшееся время. Это лучше, чем восемь часов страдать и все делать плохо. Если к вечеру температура не пройдет, вызовем врача», – рекомендует психолог. – «Такой подход дает опору, ощущение контроля и заботы. Он показывает, что вы готовы видеть и слышать другого человека в его текущем состоянии. Это позволяет и не пропустить важную болезнь, и быстрее справиться с легким недомоганием».

    Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД врач-терапевт Алексей Парамонов объяснил, почему женщины чаще мужчин доживают до пенсии. По его словам, представители мужского пола более подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний, а также ведут менее здоровый образ жизни.

    Комментарии (12)
    28 октября 2025, 16:35 • Новости дня
    Эксперт: Франция намерена провести скрытую интервенцию отдельных районов Украины

    Эксперт Кнутов: Франция спешит «застолбить» свою зону влияния на Украине

    Эксперт: Франция намерена провести скрытую интервенцию отдельных районов Украины
    @ REUTERS/Louisa Gouliamaki

    Tекст: Анастасия Куликова

    Франция имеет свои виды на Одессу и Ильичевск. Париж хочет получить контроль над логистикой, а в перспективе иметь возможность размещать там базы – как авиационные, так и морские, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Так он прокомментировал сообщения СВР о планах Франции подготовить более двух тысяч солдат и офицеров для помощи Украине.

    «Иностранный легион – структура, подчиняющаяся непосредственно президенту Франции. В него входят иностранцы, которые после определенной выслуги получают возможность стать гражданами страны. Речь идет о выходцах из Латинской Америки и африканских государств – бывших французских колоний. Они проходят серьезную подготовку», – отметил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Легионеры обычно используют легкое и среднее вооружение, добавил собеседник, проведя параллель с российскими десантниками: «Они отличаются высоким уровнем подготовки и способны быстро перемещаться между разными участками». «Иностранный легион активно применялся в различных африканских конфликтах. Его последнее поражение было в Мали», – напомнил эксперт.

    По мнению Кнутова, главная цель подготовки Парижа к развертыванию контингента – закрепить зону влияния. «Киев ранее заключил ряд закрытых соглашений, в том числе с Францией и Британией. Согласно этим документам, Украина разделена на отдельные зоны. Франция стремится установить контроль над объектами, указанными во франко-украинском договоре», – предположил он.

    Официальной же причиной называется помощь ВСУ, отметил аналитик. «Расчет на то, что после прибытия французских солдат для охраны объектов украинское командование сможет высвободить пять-шесть тысяч военнослужащих – фактически целую бригаду – и направить их на фронт», – уточнил спикер. По его оценке, Францию в первую очередь заинтересует черноморское побережье – Одесса и Ильичевск.

    «Париж намерен сохранить контроль над логистикой, а в перспективе получить возможность размещать авиационные и военно-морские базы. Фактически речь идет о скрытой интервенции под прикрытием отправки так называемых советников и инструкторов, а также об оккупации отдельных районов Украины», – подчеркнул аналитик, добавив, что Пятая республика подает негативный пример Польше и Германии.

    Такое развитие событий осложняет мирное урегулирование конфликта, продолжил эксперт. «ВС России будут рассматривать иностранные подразделения как законные военные цели. Нашей армии предстоит вскрыть места дислокации контингента на территории Украины и нанести по ним удары высокоточным оружием. Полагаю, в этом случае Макрону не избежать серьезного недовольства внутри Франции, но вина за это ляжет на него самого», – заключил Кнутов.

    Ранее Служба внешней разведки (СВР) сообщила о подготовке Франции к развертыванию войск на Украине. Как сообщили в пресс-бюро спецслужбы, численность контингента республики может составить более двух тысяч солдат и офицеров. При этом часть легионеров уже размещена в приграничных районах Польши.

    Сама переброска военных в центральные области Украины планируется «в ближайшее время». В случае если информация о вмешательстве станет известна, Франция планирует заявить, что отправленные военные являются инструкторами мобилизованных солдат ВСУ. В то же время Пятая республика активно создает дополнительные койко-места в госпиталях.

    В сообщении СВР также отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон «мечтает о лаврах Наполеона». «Провалившись как политик и отчаявшись вывести страну из затяжного социально-экономического кризиса, он не оставляет надежды войти в историю в качестве полководца», – говорится в документе.

    При этом Макрон давно заслужил в ЕС репутацию главного сторонника идеи отправки западных войск на Украину. Еще в сентябре он заявлял, что 26 государств – членов объединения готовы разместить силы сдерживания в республике, чтобы «обеспечивать безопасность территории» после прекращения огня или установления мира.

    Тем не менее Владимир Путин неоднократно предупреждал европейских лидеров о том, что любой иностранный контингент на Украине станет законной целью для ВС РФ.

    Комментарии (13)
    29 октября 2025, 01:59 • Новости дня
    Дмитриев собрался подать в суд на The Washington Post
    Дмитриев собрался подать в суд на The Washington Post
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о намерении подать в суд против американской газеты Washington Post.

    По словам Дмитриева, издание повторно использовало высказывания, ложно приписанные ему, несмотря на предыдущие обращения с требованием их исправить, передает ТАСС.

    «Мы подадим заявление в суд. Мы дали им достаточно времени для исправления – так и не исправили», – заявил он в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, материал Washington Post от 18 октября включал цитату, которую газета приписала Дмитриеву. Глава РФПИ подчеркнул, что подобных заявлений не делал, и потребовал извиниться, исправить публикацию и провести внутреннее расследование. Позднее Washington Post изменила указанные цитаты, однако, по словам Дмитриева, 28 октября сотрудница газеты вновь использовала некорректные формулировки.

    Комментарии (12)
    28 октября 2025, 15:07 • Новости дня
    Шойгу назвал долю преодолевающих ПВО беспилотников ВСУ

    Шойгу сообщил, что менее процента украинских беспилотников достигли целей в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Секретарь Совбеза Сергей Шойгу отметил, что почти все украинские дроны, атакующие объекты на российской территории, не достигают поставленных целей.

    Украинские беспилотники, нанимаемые для атак по территории России, достигают своих целей в менее чем одном проценте случаев, передает ТАСС.

    Сергей Шойгу сообщил: «Если говорить в процентном отношении, то меньше 1% беспилотников долетает, но меньше 1% – это тоже достижение [целей]». Такое заявление он сделал журналистам по итогам совещания по вопросам защиты критически важных объектов от террористических угроз в условиях специальной военной операции.

    Секретарь Совбеза России отметил, что все российские компании, в том числе нефтяные и газовые, принимают максимальные меры для защиты своих объектов. К ним относятся инженерные меры и создание мобильных огневых групп, которые занимаются нейтрализацией летательных аппаратов.

    В том же выступлении Сергей Шойгу заявил об увеличении количества случаев вербовки Украиной людей для совершения диверсий на территории России. Он подчеркнул: «Угрозы действительно возрастают. Если два года назад мы говорили о единицах, а потом это были десятки, то сейчас мы говорим о сотнях беспилотных летательных аппаратов [Украины против РФ]». Также секретарь Совбеза России подчеркнул, что усиливается привлечение граждан для диверсионных актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны перехватило и уничтожило 17 украинских беспилотников самолетного типа в ночь с 27 на 28 октября.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбитом дроне ВСУ, который пытался подлететь к городу.

    Комментарии (17)
    28 октября 2025, 14:43 • Новости дня
    Умер звезда «Полицейского с Рублевки» актер Роман Попов
    Умер звезда «Полицейского с Рублевки» актер Роман Попов
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский актер Роман Попов ушел из жизни в возрасте 40 лет, сообщил концертный директор Илья Новиков.

    Дата и время прощания с актером будут объявлены дополнительно, передает ТАСС.

    Попов известен ролями в сериале «Полицейский с Рублевки», фильмах «Новогодний беспредел», «Девушки бывают разные», «Папу маме заверни» и других.

    В августе Попов рассказал об осложнениях после возвращения тяжелого заболевания и о частичной потере зрения.

    Комментарии (10)
    28 октября 2025, 12:58 • Новости дня
    Юшков оценил риски «ЛУКОЙЛа» при продаже зарубежных активов

    Эксперт Юшков: Европейцы попытаются национализировать активы «ЛУКОЙЛа»

    Юшков оценил риски «ЛУКОЙЛа» при продаже зарубежных активов
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    После введения санкций против «ЛУКОЙЛа» наиболее уязвимыми оказались европейские активы компании. Недружественные по отношению к России правительства стран Европы могут заблокировать потенциальные сделки, арестовать доли структур и ввести внешнее управление над ними, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал намерение «ЛУКОЙЛа» продать зарубежные активы.

    «В последние более чем десять лет «ЛУКОЙЛ» делал ставку на географическую диверсификацию бизнеса. Компания работала во многих странах», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его оценкам, после введения санкций наиболее уязвимыми оказались европейские активы «ЛУКОЙЛа», которые включают в себя нефтеперерабатывающие заводы в Болгарии и Румынии, а также доля 45% в НПЗ Zeeland в Нидерландах; производство моторных масел в Австрии; сеть автозаправок в ряде стран Европы (в том числе в Бельгии, Хорватии, Италии, Сербии).

    В случае с нефтепереработкой основной риск связан с возможными решениями правительств стран Европы, которые настроены недружественно по отношению к России, указал собеседник. «Они могут заблокировать потенциальные сделки, арестовать доли «ЛУКОЙЛа» и ввести внешнее управление над активами, как это сделала Германия в 2022 году в случае с «Роснефтью», – детализировал Юшков.

    Он напомнил, что, по некоторым данным, Вашингтон требует от Берлина решить вопрос с правом собственности немецких активов «Роснефти». По сути, речь идет об окончательном их изъятии, уточнил аналитик. «В этой связи намерение «ЛУКОЙЛа» может привести к следующему: компании будут диктовать условия и попытаются заставить ее продать заводы по очень низкой цене. Не исключено, что США в итоге выдадут некую генеральную лицензию, согласно которой «ЛУКОЙЛу» перечислят компенсацию, а ее структуры де-факто национализируют», – рассуждает эксперт.

    У компании также есть азиатские активы, продолжил собеседник. «Так, «ЛУКОЙЛ» разрабатывает одно из крупнейших нефтяных месторождений в мире «Западная Курна-2», а также блок 10 в Ираке», – напомнил специалист, добавив, что в большинстве стран компания владеет миноритарным пакетом – то есть менее 50%.

    «В соответствии с нормами американского санкционного регулирования такие активы не должны попадать под ограничения. Поэтому многое будет зависеть от местных властей: станут ли они выдавливать «ЛУКОЙЛ» из проектов или попросят их сократить долю участия», – рассуждает Юшков. Он упомянул и «негативный пример»: Штаты отказались снимать санкции в отношении сербской энергокомпании NIS, которая входит в «Газпром нефть», хотя последняя сократила долю.

    «ЛУКОЙЛ» столкнется с последствиями, среди которых – снижение рентабельности и прибыли. Кроме того, речь пойдет об убытках при продаже активов: покупатель будет требовать от него скидку за «токсичность». Впрочем, это окажется некритичным, поскольку основной бизнес – это добыча, переработка, экспорт нефти и нефтепродуктов в России», – заключил Юшков.

    Ранее нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» объявила о планах продать свои зарубежные активы из-за введения рядом стран ограничительных мер. Рассмотрение заявок потенциальных покупателей уже начато, сообщается на сайте «ЛУКОЙЛа».

    «Продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией OFAC (Управление по контролю за иностранными активами минфина США) на сворачивание деятельности. При необходимости компания планирует подать заявку на продление лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих зарубежных активов», – говорится в заявлении.

    Напомним, на прошлой неделе министерство финансов США ввело санкции против «Роснефтим и «ЛУКОЙЛа», а также их дочерних предприятий. В ведомстве объяснили решение «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». OFAC отвело месяц на сворачивание операций с компаниями, срок истечет 21 ноября. Газета ВЗГЛЯД писала, чем обернется удар Трампа по российским крупным нефтяникам.

    Сам Трамп, комментируя решение минфина, заявил, что Вашингтон «слишком долго ждал» встречных шагов от Москвы. Глава Белого дома при этом допустил, что в скором времени конфликт на Украине будет закончен, а рестрикции сняты. Владимир Путин расценил ведение ограничений как попытку давления на Россию и отметил, что этот шаг способен нанести ущерб российско-американским отношениям.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала санкции контрпродуктивными. Она также отметила, что такие действия негативно отражаются на перспективах переговоров по украинскому урегулированию. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев Медведев подчеркнул, что США теперь открыто выступают против России, а Трамп, ранее считавшийся миротворцем, окончательно встал на путь войны.

    Евросоюз, в свою очередь, в рамках 19-го пакета санкций наложил 23 октября рестрикции на торговое подразделение «ЛУКОЙЛа» Litasco Middle East DMCC. Как напоминает РБК, в 2022 году компания разделила свое трейдинговое подразделение на две части: штаб-квартира Litasco S.A. осталась в Женеве, а в Дубае была зарегистрирована Litasco Middle East.

    Согласно информации на сайте «ЛУКОЙЛа», компания участвует в проектах в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Мексике, ОАЭ и республике Конго. Ей принадлежат НПЗ в Болгарии, Румынии и Нидерландах. После введения санкций против компании болгарские власти ввели специальный контроль за продажей активов «ЛУКОЙЛа» на территории страны, передав правительству и спецслужбам право проводить и блокировать возможную сделку, отмечает «Интерфакс».

    Комментарии (10)
    28 октября 2025, 14:59 • Новости дня
    Верховный суд изменил термин для женщин-военнослужащих
    Верховный суд изменил термин для женщин-военнослужащих
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В проекте постановления пленума Верховного суда России предлагается заменить термин «женщины-военнослужащие» на «военнослужащие женского пола».

    Этот пункт проекта поясняет порядок прохождения службы беременными женщинами, а также женщинами, имеющими малолетних детей, передает РИА «Новости».

    «Слова «женщины-военнослужащие» заменить словами «военнослужащие женского пола», – говорится в проекте.

    Это первый пленум Верховного суда России, который проходит под председательством Игоря Краснова.

    Напомним, в сентябре Высшая квалификационная коллегия судей поддержала назначение действующего генерального прокурора Игоря Краснова на вакантную должность председателя Верховного суда России.

    Комментарии (19)
    Главное
    В ЕС обеспокоились ростом числа молодых мужчин-беженцев с Украины
    Китайская Wingtech потребовала от Нидерландов вернуть контроль над Nexperia
    Дмитриев собрался подать в суд на The Washington Post
    Россия и Южная Корея задумались о возобновлении авиасообщения
    В Приморье запретили продавать топливо подросткам младше 16 лет
    Для «крабового короля» Кана попросили 24 года колонии строгого режима
    В перестрелке полиции и бандитов в Рио-де-Жанейро погибли 64 человека

    Индия нервирует США партнерством с Россией в небе

    Индия, которая смогла отказать США и продолжить закупать российскую нефть, пошла дальше. Теперь она рассчитывает на тесное сотрудничество в гражданской авиации с Россией, которая совершила настоящую революцию в отрасли. Вместо закрытия производств, Россия поднялась на новый уникальный авиационный уровень, которому завидуют в США и ЕС. Какие дела у Индии с Россией в авиации? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: «Буревестник» – четкий сигнал, что Россию не запугать

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – так президент США Дональд Трамп прокомментировал успешные испытания российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Мировые СМИ отмечают, что для Трампа, который ранее назвал Россию «бумажным тигром», и для всего Запада «Буревестник» стал предостережением. Подробности

    Перейти в раздел

    Маск начал войну энциклопедий в интернете

    Илон Маск запустил собственный аналог «Википедии» – «Грокипедию». Предприниматель обещает, что новый ресурс будет лишен идеологической цензуры, что позволит выстроить по-настоящему справедливую информационную среду. Достичь этого планируется с помощью искусственного интеллекта Grok, который возьмет на себя «авторство» статей для энциклопедии. Сумеет ли ИИ-энциклопедия Маска обойти конкурента? Подробности

    Перейти в раздел

    Антироссийские военные планы Франции выходят за пределы украинских границ

    Франция уже сейчас готовит воинский контингент для размещения на Украине – но это лишь часть европейских приготовлений к полномасштабному военному столкновению с Россией. Вполне официально заверяется, что стране необходимо отражать «русскую угрозу в Европе», а для этого создаются системы вооружений, способные наносить удары по нашей стране вплоть до Урала. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Литва все-таки испугалась войны с Россией

      Литва исполнила свою угрозу и бессрочно перекрыла автомобильные пункты пропуска на границе с Белоруссией. Однако «ограничивать транзит в Калининград», к чему призывал литовский президент Гитанас Науседа, все-таки испугалась. И правильно сделала.

    • США смирились с мощью Китая

      Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что идея ввести против Китая повышенные тарифы более не актуальна. Судя по всему, в Вашингтоне испугались вступать с Пекином в полноценную экономическую войну и лихорадочно ищут мира.

    • Кто вырастил Гитлера и почему он напал на СССР?

      Почему во главе Германии оказался Адольф Гитлер, как разоренная Первой мировой войной Германия нашла возможность для возрождения мощной армии – и почему она напала на Советский Союз?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Церковные праздники в ноябре 2025 года: три главные даты, православный календарь

      Ноябрь в православной традиции – месяц духовной тишины и благодарности, предвестник Рождественского поста. В это время Церковь вспоминает святых, чудотворцев и почитает Казанскую икону Божией Матери. Особое место занимает поминальная Димитриевская суббота – день памяти всех павших воинов и усопших. Чтобы не пропустить важные даты, православный календарь ноября 2025 года собран в этой статье с пояснениями и традициями каждого дня.

    • Народные приметы на ноябрь 2025 года: как узнать погоду, урожай и здоровье по старинному календарю

      В наш век цифровых технологий и точных прогнозов погоды может показаться, что народные приметы безнадежно устарели. Зачем смотреть на поведение птиц или иней на деревьях, когда у нас есть спутники и суперкомпьютеры? Однако мудрость, накопленная поколениями, не теряет своей актуальности. Это не суеверия, а тонкие наблюдения за природой, ее ритмами и взаимосвязями. Осенние приметы – ключ к пониманию окружающего мира, который помогает нам чувствовать себя его частью, а не просто наблюдателем.

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации