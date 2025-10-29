МВД объяснило, как безопасно удалить данные перед продажей смартфона

Tекст: Вера Басилая

Подробную инструкцию по удалению персональных данных со смартфонов перед их продажей или передачей другим людям опубликовало управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в своем Telegram-канале.

Эксперты МВД отмечают, что современные телефоны хранят большой объем конфиденциальной информации, поэтому столь тщательная очистка необходима для обеспечения безопасности данных.

Для пользователей Android советуют в первую очередь проверить, включено ли шифрование данных – на более старых моделях эта функция может быть отключена. Важно вручную удалить все аккаунты, включая учетные записи Google и производителей устройств, иначе у нового владельца могут возникнуть сложности с активацией смартфона. Специалисты также рекомендуют выполнить сброс к заводским настройкам, а затем заполнить память телефона длинными видео и снова удалить все – такой способ практически исключает возможность восстановления старых данных.

Владельцам устройств на iOS советуют сначала отключить функцию «Найти iPhone» и выйти из iCloud – в противном случае устройство нельзя будет полноценно передать новому пользователю. После этого все личные данные рекомендуется удалить через специализированное меню сброса, чтобы гаджет вернулся к исходному состоянию. Для полной уверенности стоит убедиться, что после перезапуска появляется начальное окно активации.

Кроме того, правоохранители советуют извлекать сим-карту и отдельно форматировать SD-карту, если таковая имеется, чтобы новая сим-карта не попала к другому человеку. Эти простые меры позволяют надежно защитить конфиденциальную информацию бывшего владельца смартфона.

