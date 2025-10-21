С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно0 комментариев
В России создали базу цифровых следов для блокировки мошенников
Единая база цифровых следов преступлений начала действовать в России, в ней уже собраны данные о свыше 6 млн номеров и ресурсов, сообщил генеральный прокурор Александр Гуцан.
База создана Генпрокуратурой совместно с Росфинмониторингом, МВД и Банком России, пояснил Гуцан, передает ТАСС.
В нее внесены сведения о более чем 6 млн телефонных номеров, банковских реквизитов и интернет-ресурсов.
По словам генерального прокурора, новая система позволяет оперативно выявлять серийные преступления, прекращать деятельность мошеннических кол-центров, замораживать преступные доходы и в ряде случаев предотвращать совершение преступлений.
Ранее сообщалось, что мошенники начали применять четыре основные схемы: фейковые звонки от школ, фиктивные налоги, перенастройку газового оборудования и ошибочные переводы.
МВД объясняло интерес мошенников к корпоративным номерам компаний. Ведомство призвало россиян усилить защиту устройств на базе Android.