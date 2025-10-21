В России создали базу цифровых следов для блокировки мошенников

Tекст: Алексей Дегтярев

База создана Генпрокуратурой совместно с Росфинмониторингом, МВД и Банком России, пояснил Гуцан, передает ТАСС.

В нее внесены сведения о более чем 6 млн телефонных номеров, банковских реквизитов и интернет-ресурсов.

По словам генерального прокурора, новая система позволяет оперативно выявлять серийные преступления, прекращать деятельность мошеннических кол-центров, замораживать преступные доходы и в ряде случаев предотвращать совершение преступлений.

Ранее сообщалось, что мошенники начали применять четыре основные схемы: фейковые звонки от школ, фиктивные налоги, перенастройку газового оборудования и ошибочные переводы.

МВД объясняло интерес мошенников к корпоративным номерам компаний. Ведомство призвало россиян усилить защиту устройств на базе Android.