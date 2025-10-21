  • Новость часаВ Ростовской области в ходе атаки БПЛА частично разрушилась стена многоэтажки
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Лувр оказался беззащитен перед грабителями
    Кабмин Украины намерен лишить русский и молдавский языки защиты
    Глава СПЧ предложил запретить курьерам ездить по тротуару на электровелосипедах
    Украинцам посоветовали зимой во время блэкаутов делать дыхательные упражнения
    Госдеп раскрыл детали телефонного разговора Лаврова и Рубио
    Командир отряда «Ирландцы» заявил о ликвидации 600 наемников ВСУ под Харьковом
    Спикер парламента Сербии: Запрет ЕС на транзит российского газа стал катастрофой
    Минздрав скорректировал статистику потребления алкоголя в Вологодской области
    Зеленский заявил о готовности закупить газ у США, Азербайджана и Греции
    Мнения
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Что привело Трампа в Будапешт

    Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Туннель из России в США окончательно изолирует Европу

    Гипотетическая прямая наземная, хоть и под водой, связь между Евразией и Америкой решительным образом повлияет на геополитику – страны и континенты останутся на своих местах, но значение их положения на карте радикально изменится.

    17 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Ждет ли Британию «революция здравого смысла»

    Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.

    9 комментариев
    21 октября 2025, 06:27 • Новости дня

    Эксперт рассказал о четырех главных схемах мошенников осенью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мошенники этой осенью используют четыре схемы: фейковые звонки от школ, фиктивные налоги, перенастройку газового оборудования и ошибочные переводы, сообщил заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев.

    Как передает РИА «Новости», заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил, что мошенники осенью активизировали четыре основные схемы хищения средств у россиян. Среди них особо выделяются рассылки под видом школьных психологов, которые маскируют фишинговые ссылки под обязательные тесты для детей. Соловьев отметил: «Прогнозируется, что схема «звонков и сообщений от школы» получит свое развитие в виде ссылок на конкурсы и олимпиады к различным праздникам и памятным датам, а также заманчивым предложениям о проведении подросткового досуга во время каникул».

    Еще одной распространенной схемой стали фальшивые уведомления о «новых»налогах. По словам эксперта, мошенники рассылают письма якобы от банков о введении нового налога и готовящемся списании средств. Жертве предлагают перейти по ссылке на поддельный сайт, где требуется ввести номер телефона для входа в личный кабинет. Получив эти данные, злоумышленники заходят в настоящий онлайн-банк и переводят все деньги со счета клиента.

    Третья схема – «ошибочный перевод». Жертвам поступают переводы с просьбой вернуть деньги через фишинговую ссылку или QR-код. Иногда в сообщении содержится «благодарность за помощь ВСУ», после чего мошенники шантажируют человека, угрожая обратиться в ФСБ. Суть схемы – вынудить жертву перевести мошенникам намного больше денег или отправить их на «безопасные» счета.

    Последний способ – «перенастройка газового оборудования». Злоумышленники звонят под видом сотрудников газовой службы, требуют перезаключить договор и подтвердить «номер талона”» на фишинговом сайте. После ввода данных жертве приходит смс с кодом, который просят продиктовать. Так мошенники получают доступ к порталу «Госуслуги», а затем звонят от имени «правоохранителей» и убеждают перевести все средства на «безопасный счет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники заставили пенсионерку из Красноярска привезти и передать им более 1 млн рублей. В полиции раскрыли новую схему мошенничества, связанную с фальшивыми лотерейными «выигрышами». В МВД предупредили, что аккаунт в мессенджере Telegram можно потерять из-за вредоносного программного обеспечения Лабубу.

    20 октября 2025, 09:05 • Новости дня
    Шольц оценил возможность восстановления отношений России и Германии

    Шольц: Восстановление отношений России и Германии будет очень долгим

    Шольц оценил возможность восстановления отношений России и Германии
    @ CLEMENS BILAN/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Разговоры с президентом России Владимиром Путиным всегда проходили в доброжелательном тоне, заявил бывший канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Frankfurter Rundschau. Он также подчеркнул, что путь к восстановлению отношений между Германией и Россией потребует значительных усилий.

    Разговоры с президентом России Владимиром Путиным всегда проходили в доброжелательном тоне, передает РИА «Новости». Такое заявление сделал бывший канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Frankfurter Rundschau.

    «Они были дружелюбны по тону, но каждый знал, что нужно помнить друг о друге», – отметил Шольц, комментируя свои контакты с российским президентом.

    Он также подчеркнул, что путь к восстановлению отношений между Германией и Россией будет очень долгим и потребует значительных усилий.

    Последний телефонный разговор между Путиным и Шольцем состоялся 15 ноября 2024 года по инициативе Берлина, за время беседы стороны обсудили ситуацию на Украине, события на Ближнем Востоке и вопросы двусторонних отношений. По словам Путина, в ходе этого диалога стороны обменялись мнениями, но остались при своих позициях.

    Ранее Шольц подчеркнул важность диалога с президентом России Владимиром Путиным. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не намерен звонить Путину из-за опасения обострения ситуации на Украине.

    В партии Шольца заговорили о возможности переговоров с Россией.

    Комментарии (18)
    20 октября 2025, 20:16 • Новости дня
    Госдеп раскрыл детали телефонного разговора Лаврова и Рубио

    Рубио заявил Лаврову о значимости диалога России и США по Украине

    Госдеп раскрыл детали телефонного разговора Лаврова и Рубио
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Будущие контакты России и США могут стать возможностью продвинуться к долгосрочному урегулированию ситуации на Украине, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в беседе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    «Госсекретарь Рубио подчеркнул важность предстоящих контактов как возможности для России и США продвинуться к прочному разрешению конфликта в соответствии с видением президента Трампа», – говорится в заявлении пресс-службы госдепартамента США, передает РИА «Новости».

    В госдепартаменте добавили, что разговор Рубио и Лаврова был продолжением телефонной беседы между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которая состоялась 16 октября.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    23 комментария

    Напомним, Лавров и Рубио обсудили возможные конкретные шаги по реализации достигнутых лидерами России и США договоренностей.

    Комментарии (4)
    20 октября 2025, 11:00 • Видео
    Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

    XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 13:07 • Новости дня
    Зеленский: Россия проиграла Европу американцам
    Зеленский: Россия проиграла Европу американцам
    @ Manuel Balce Ceneta/AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США полностью заменят российский газ на европейском рынке, сообщает украинское издание УНИАН.

    Россия, по словам президента Владимира Зеленского, якобы лишилась возможности продавать энергетические ресурсы странам Европы, а освободившуюся нишу сейчас занимают США, которые также планируют инвестиции на Украине, передает Газета.Ru.

    Зеленский заявил: «Американцы все равно полностью вытеснят российский газ из Европы. Мы должны понять – несмотря на те или иные договоренности, Россия Европу проиграла американцам». Он полагает, что США продолжают наращивать свое присутствие на европейском энергетическом рынке.

    Кроме того, Зеленский отметил, что на Украине также «внесли вклад» в этот процесс, подразумевая влияние страны на изменения в энергетическом балансе Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Евросоюза прекратить закупки энергетических ресурсов из России к 2027 году.

    Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страны Европейского союза пытаются создать условия, чтобы прекратить закупки российских энергоносителей.

    Издание Politico писало, что Еврокомиссия планирует полностью прекратить закупки российского сжиженного природного газа к концу 2026 года.


    Комментарии (35)
    20 октября 2025, 17:36 • Новости дня
    Зеленский ненадолго репостнул видео модели OnlyFans в Instagram
    Зеленский ненадолго репостнул видео модели OnlyFans в Instagram
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Instagram-аккаунте (соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) Владимира Зеленского на короткое время появилось видео украинской модели OnlyFans Анны Малигон, после чего публикация была удалена, пишут украинские СМИ.

    «Зеленский репостнул видео украинской модели 18+ Анны Малигон», – отмечается в публикации издания «Страна», передает РИА «Новости».

    По данным издания, видео модели OnlyFans появилось на странице Зеленского ненадолго и было вскоре удалено.

    В 2022 году в бюджет Украины поступили первые 305 тыс. долларов от сервиса OnlyFans.

    В 2023 году OnlyFans закрыл доступ для россиян.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 12:12 • Новости дня
    Военкор Поддубный сообщил об уничтожении военного груза в Одессе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате удара по одесскому порту Южный был уничтожен военный груз, прибывший из Румынии, а место попадания оказалось охвачено огнем, сообщил военкор Евгений Поддубный.

    Комбинированный удар по порту Южный в Одессе был нанесен в ночь на 20 октября, сообщил Поддубный в своем Telegram-канале. По предварительной информации, целью атаки стал важный военный груз, который недавно прибыл из Румынии.

    Журналист сообщает: «В порту Южный уничтожен военный груз. Место удара до сих пор охвачено огнем». По его данным, огонь на территории порта продолжает распространяться, что осложняет работу экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-космические силы России уничтожили позиции противовоздушной обороны, склады горюче-смазочных материалов и эшелон с техникой украинских военных в Сумской области.

    Российские войска нанесли удары по ангару с бронетехникой и пункту штурмовиков, а также вызвали детонацию склада в восточном пригороде Сум.

    Воздушно-космические силы России разрушили пункт временной дислокации и пункт управления беспилотниками украинских войск возле населенного пункта Куриловка в Харьковской области.

    Комментарии (4)
    20 октября 2025, 10:25 • Новости дня
    Bloomberg: Китай выстроил глобальную сеть портов, недоступную США
    Bloomberg: Китай выстроил глобальную сеть портов, недоступную США
    @ c94/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Китайские компании управляют или владеют терминалами более чем в 90 глубоководных портах по всему миру, включая ключевые точки мировой торговли.

    Китайские компании за последние два десятилетия создали крупнейшую в мире сеть зарубежных портов, охватывающую все континенты, кроме Антарктиды, сообщает Bloomberg.

    Агентство отмечает, что китайские фирмы владеют или управляют терминалами в более чем 90 глубоководных портах за пределами страны, включая 34 из 100 самых загруженных портов мира и более трети всех коммерческих портов в Африке. Это позволяет Пекину обеспечивать не только экономические интересы, но и развивать стратегическое влияние вдоль ключевых морских путей.

    В частности, два крупных контейнерных порта на обоих концах Панамского канала управляются CK Hutchison из Гонконга.

    Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи заявил: «Китай управляет Панамским каналом, и мы не отдавали его Китаю. Мы отдали его Панаме и вернем обратно».

    Вашингтон требует от властей Панамы аннулировать концессию CK Hutchison, а в марте консорциум во главе с BlackRock предложил почти 23 млрд долларов за покупку 43 портов Hutchison, включая панамские. Китай, впрочем, старается сохранить влияние: по данным Bloomberg, Cosco ведет переговоры о праве вето на будущие продажи портов, пишет Bloomberg.

    Отмечается, что обеспокоенность экономическим и военным присутствием Китая разделяют и другие страны. Еврокомиссия планирует ужесточить контроль над иностранным владением транспортной инфраструктурой, Индия выступает против китайских портовых проектов в Пакистане и Шри-Ланке, а Австралия готова вернуть себе стратегически важный порт Дарвин, сданный в аренду китайской Landbridge Group на 99 лет. Австралийские власти считают, что контроль иностранной компании за главным портом на севере страны угрожает национальной безопасности, особенно учитывая совместные военные учения с США и Японией.

    По данным издания, в Африке китайские компании построили и финансируют крупнейшие порты, такие как Лекки в Нигерии, а также развивают инфраструктуру: железные дороги и логистические хабы, что способствует росту экспорта и созданию новых производств. Почти половина портов, где участвует Китай, принимала военные корабли КНР, а коммерческий порт в Джибути стал основой для первой зарубежной военной базы Пекина.

    В Южной Америке стратегически важным стал порт Чанкай в Перу, построенный Cosco при поддержке китайских банков. Новый порт позволяет резко сократить транспортные издержки для экспорта в Азию и снизить зависимость Китая от поставок американских соевых бобов, что усиливает его переговорные позиции на фоне продолжающейся торговой войны с США. Сейчас три из четырех крупнейших экономик Южной Америки торгуют с Китаем больше, чем с США.

    Эксперты отмечают, что степень контроля Пекина над портовой сетью разнится: если в случае CK Hutchison влияние материка усилилось только после недавнего ограничения автономии Гонконга, то порты Cosco вроде Пирея в Греции или Чанкая в Перу напрямую принадлежат компаниям, связанным с китайскими властями. Однако даже несмотря на растущее давление и замедление собственной экономики, Китай, по мнению аналитиков, уже добился ключевых позиций в мировой портовой отрасли, и эта сеть стала слишком крупной, чтобы США смогли ее подорвать.

    Ранее Трамп подчеркнул, что не намерен разрушать экономику Китая, несмотря на ужесточение торговых мер со стороны Вашингтона.

    Комментарии (8)
    20 октября 2025, 21:52 • Новости дня
    Командир отряда «Ирландцы» заявил о ликвидации 600 наемников ВСУ под Харьковом
    Командир отряда «Ирландцы» заявил о ликвидации 600 наемников ВСУ под Харьковом
    @ Pia Bayer/dpa/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир расчета ударного отряда «Ирландцы» с позывным Джокер рассказал об успешной операции, в результате которой были уничтожены 600 иностранных наемников ВСУ на Харьковском направлении.

    Джокер рассказал военному корреспонденту RT Филиппу Прокудину, что бойцы отряда проводили глубокую разведку и решили направиться в определенное место, ориентируясь на полученные разведданные.

    «Вели глубинную разведку и решили пойти, исходя из разведданных, в определенное место, где, к нашему огромному счастью, оказался достаточно большой лагерь наемников», – отметил он.

    Военнослужащие ВС России быстро приняли решение и нанесли удар по противнику, когда тот не ожидал атаки, добавил Джокер.

    Ранее на правом берегу Днепра трое иностранных наемников ВСУ оставили своих раненых товарищей без помощи после минометного обстрела.

    В Днепропетровской области были обнаружены иностранные наемники из ряда европейских стран, Колумбии и США, действующие в составе формирований ВСУ.

    Комментарии (2)
    20 октября 2025, 11:51 • Новости дня
    Каллас не понравилась новость о поездке Путина в Венгрию

    Каллас назвала «не очень приятной» новость о поездке Путина в Венгрию

    Каллас не понравилась новость о поездке Путина в Венгрию
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о негативной реакции Евросоюза на предстоящий приезд Владимира Путина в Будапешт для переговоров с Дональдом Трампом.

    Каллас заявила, что Брюсселю «не очень приятно», что президент России Владимир Путин планирует приехать в Будапешт на переговоры с американским президентом Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    «Не очень приятно видеть, что человек, в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер, приедет в эту страну», – отметила глава ЕК.

    Каллас отметила, что, по ее мнению, в Будапеште могла бы пройти встреча между Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Она также одобрила «любые усилия Трампа по установлению мира на Украине», выразив надежду на дипломатический прогресс.

    Ранее итальянское издание La Repubblica назвало готовящийся саммит в Венгрии «пощечиной Европе». Газета указала, что европейским странам предстоит принимать решение о разрешении пролета самолета Путина через свою территорию, несмотря на действующие санкции и ордер МУС.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    23 комментария

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что президент России Владимир Путин обладает абсолютным иммунитетом от уголовного преследования иностранными судами.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Евросоюз пытается сорвать любые мирные инициативы по Украине перед переговорами Путина и Трампа.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что большинство политиков Евросоюза будут пытаться сорвать саммит лидеров России и США в Будапеште.

    El Pais назвала возможный саммит Путина и Трампа в Будапеште «политическим кошмаром» для Брюсселя.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему Путин и Трамп договорились провести следующий саммит по Украине именно в Будапеште.

    Комментарии (10)
    20 октября 2025, 12:17 • Новости дня
    В Армении нашли мертвой пропавшую чеченку Айшат Баймурадову
    В Армении нашли мертвой пропавшую чеченку Айшат Баймурадову
    @ police.am

    Tекст: Вера Басилая

    Тело 23-летней Айшат Баймурадовой, исчезнувшей несколько дней назад, обнаружили в съемной квартире на одной из улиц Еревана, сообщили в полиции Армении.

    В Ереване обнаружено тело 23-летней Айшат Баймурадовой, чеченки, которая пропала несколько дней назад, передает ТАСС.

    В полиции Армении сообщили, что тело молодой женщины нашли 19 октября в одной из съемных квартир на улице Демирчяна. По словам источника, в центр оперативного управления полиции МВД поступил звонок от местного жителя, который и сообщил об обнаружении тела.

    Оперативные группы МВД выехали на место, где и установили личность погибшей – это Айшат Баймурадова, пропавшая без вести еще 17 октября. В настоящее время назначены необходимые экспертизы для выяснения обстоятельств произошедшего.

    Ранее в МВД уточняли, что заявление о пропаже девушки поступило еще 17 октября. Известно, что она ушла из дома 15 октября и не вернулась.

    В 2023 году полиция Армении обнаружила в селе Воскеат Армавирской области 18-летнюю девушку, которая считалась пропавшей без вести в России.

    Комментарии (3)
    20 октября 2025, 15:07 • Новости дня
    На нашедшего пакет с деньгами москвича возбудили дело о краже

    Tекст: Валерия Городецкая

    В центре Москвы задержан 62-летний мужчина, которого подозревают в хищении иностранной валюты на сумму свыше 1,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

    Установлено, что потерпевший вместе с супругой проходил по Новослободской улице, когда у него из кармана куртки выпал пакет с деньгами, передает РИА «Новости».

    Потерпевший самостоятельно пытался найти пропажу, однако его поиски не увенчались успехом, после чего он обратился в правоохранительные органы. Полицейские выяснили, что подозреваемый шел за потерпевшим, заметил выпавший пакет, забрал его и распорядился деньгами по своему усмотрению.

    «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщили в ведомстве. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 10 лет.

    В МВД подчеркнули, что обнаружение чужого имущества с последующим присвоением без уведомления полиции или органов местного самоуправления приравнивается к краже.

    Ранее адвокат Алексей Гавришев предупреждал, что при обнаружении кошелька на улице следует попытаться найти владельца или отнести находку в полицию, иначе возможна уголовная или административная ответственность.

    Комментарии (4)
    20 октября 2025, 14:05 • Новости дня
    РВИО предложило использовать исторические названия украинских городов
    РВИО предложило использовать исторические названия украинских городов
    @ Валентин Соболев, Александр Чумичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское военно-историческое общество (РВИО) предложило использовать исключительно исторические географические и топонимические названия украинских городов, не принимая во внимание их современные переименования киевским режимом.

    Такой шаг обосновывается борьбой с продолжающейся «десоветизацией» и «дерусификацией», а также защитой исторической памяти, говорится в заявлении РВИО.

    Поводом для обращения стал недавний список, опубликованный Украинским институтом национальной памяти, в который вошли выдающиеся российские исторические личности, писатели, поэты, композиторы и военачальники. В числе «нежелательных лиц» оказались императоры от Петра I до Николая II, а также такие известные деятели, как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Иван Бунин, Модест Мусоргский, Михаил Глинка, Василий Суриков, Семен Дежнев и Александр Суворов. «Публикация подобных списков – очередное преступление киевского режима, посягающее на историческую память человечества», – заявили в РВИО.

    В качестве примера предложенных топонимов названы: Днепропетровск вместо Днепра, Елизаветград вместо Кропивницкого, Переяславль-Хмельницкий вместо Переяславля, Кузнецовск вместо Вараша. РВИО также ссылается на проведенные в 2015-2016 годах на Украине социологические опросы, которые выявили предпочтения местных жителей к историческим названиям.

    Научный совет организации отметил, что готов принимать новые предложения для расширения списка исторических топонимов.

    Ранее власти на Украине постановили удалить из топонимики и культурного наследия упоминания о Петре Шмидте, которого сочли символом «российского империализма».

    Комментарии (26)
    20 октября 2025, 18:52 • Новости дня
    Сийярто назвал «абсурдной суммой» финансовый запрос Киева к ЕС на оружие
    Сийярто назвал «абсурдной суммой» финансовый запрос Киева к ЕС на оружие
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина требует от Евросоюза выделить новые 60 млрд евро на вооружение, это абсурдная сумма, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    На пресс-конференции после встречи глав МИД стран ЕС он назвал эту сумму невообразимой и заявил: «Украина требует 60 млрд евро на дальнейшее вооружение, не так ли? Абсурдная сумма», пишут «Известия».

    Сийярто отметил, что Евросоюз собирается потратить эти средства на поддержку Киева, вместо того чтобы инвестировать их в собственную оборону. По его словам, идея выделения таких средств Украине приобретает все большую популярность в Брюсселе.

    Как писала газетаВЗГЛЯД, высокопоставленный генерал ФРГ Александр Зольфранк призвал увеличить военную поддержку Украины ради Европы. Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал страны Запада перейти в «режим войны» для сохранения мира.

    Ранее сообщалось, что Украина недополучила 5 млрд евро вследствие того, что не выполнила или не успела выполнить обязательства перед Международным валютным фондом и по программе Ukraine Facility.

    Комментарии (4)
    20 октября 2025, 09:01 • Новости дня
    Каллас сообщила о провале согласования кредита Киеву под активы России
    Каллас сообщила о провале согласования кредита Киеву под активы России
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вопрос о предоставлении Киеву нового кредита под замороженные российские активы остается открытым, несмотря на достигнутый прогресс в переговорах между странами ЕС, сообщила глава дипломатии союза Кая Каллас перед началом в Люксембурге заседания министров иностранных дел стран Евросоюза.

    По ее словам, страны Евросоюза пока не смогли договориться о выделении нового кредита Украине, который должен быть обеспечен замороженными российскими активами, передает РИА «Новости».

    Каллас добавила, что обсуждение идет активно, но участникам переговоров еще предстоит достичь единого мнения.

    Она отметила: «Мы достигли большого прогресса, но мы еще не договорились… Это серьезный процесс, мы должны получить общее решение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Европейского центрального банка указывала на риски использования замороженных российских активов. Бельгия согласилась использовать российские активы при предоставлении гарантий со стороны Евросоюза. Премьер-министр Бельгии вызвал раздражение в Евросоюзе из-за своей позиции по вопросу о замороженных российских активах.

    Комментарии (4)
    20 октября 2025, 10:20 • Новости дня
    Школьник в Бурятии получил перелом кисти после драки с учителем

    Учитель подрался с учеником в Бурятии, подросток сломал кисть

    Tекст: Вера Басилая

    В сельской школе Бурятии произошел конфликт между учителем и учеником, в результате которого подросток получил перелом кисти и был госпитализирован, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия Вероника Штыкина.

    По информации уполномоченного по правам ребенка в Бурятии Вероники Штыкиной, конфликт между учителем физики и школьником в Посельской средней школе Иволгинского района закончился применением физической силы, что привело к тяжелой травме у учащегося, передает РИА «Новости».

    В соцсетях появилась информация о том, что группа учеников затащила учителя в раздевалку, где один из подростков начал драку. Отмечается, что инцидент мог быть спровоцирован тем, что педагог якобы дал подзатыльник одному из учеников.

    «Применение физической силы в учебном процессе недопустимо ни при каких обстоятельствах», – заявила Штыкина.

    Уполномоченный по правам ребенка находится в постоянном контакте с родителями пострадавшего и взаимодействует с правоохранительными органами. Министерство образования и науки региона начало ведомственную проверку по факту происшествия.

    Прокуратура Иволгинского района провела собственную проверку и вынесла представление начальнику районного управления образования по поводу ненадлежащего контроля за образовательным процессом. Органы внутренних дел также проводят проверку обстоятельств инцидента.

    Ранее в Самаре против педагога возбудили уголовное дело из-за пощечины ученику.

    В Екатеринбурге учительница биологии ударила восьмиклассника за то, что он включал музыку на уроке и отказывался ее выключить.

    Комментарии (27)
    20 октября 2025, 08:40 • Новости дня
    В Грузии раскрыта новая схема финансирования протестов Евросоюзом

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Евросоюз в обход грузинского закона «О прозрачности иностранного финансирования» направляет денежные средства «жертвам пыток», которые затем распределяются неправительственным организациям и используются для антиправительственных протестов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на телекомпанию «Имеди».

    По данным телекомпании, денежные средства поступают в грузинскую НПО «Центр психосоциальной и медицинской реабилитации жертв пыток» через проект Брюсселя на «неотложную помощь в деле защиты прав человека в Грузии».

    Отмечается, что объем двух транзакций в мае и августе составил около миллиона евро, а затем эти средства были распределены на 11 неправительственных организаций, которые заняты подготовкой акций протестов, поддержкой и адвокатированием их участников.

    Как отмечает телекомпания «Имеди», все это известно и изучается Службой государственной безопасности Грузии.

    Ранее «Имеди» рассказывала, что внешние и внутренние спонсоры грузинских протестов делают акцент не на радикальных политиков, а на молодежный протест. Телекомпания называла несколько вузов, где особенно активно рекрутируются студенты для радикальных акций протеста – это Университет Ильи, Театральный университет, Академия художеств, Грузинский институт публичных отношений, а также Грузинский университет («Сакартвелос университети»), который принадлежит матери экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания.

    По данным телекомпании, курирует подготовку акций вице-президент американской неправительственной организации Atlas Network Томас Палмер, ранее в том числе работавший на Украине. Среди его контактов в Грузии – один из идеологов «Революции роз-2003» Леван Рамишвили, в то время отвечавший за создание молодежных организаций и их связь с сербским движением «Отпор!». В Грузии одним из первых проектов Atlas Network стал «Клуб Франклина», «проводящий тренинги для молодежи с конкретными политическими целями», отметила телекомпания. Также «Имеди» называет имя Георгия Меладзе, который курирует прибытие в страну технологов «цветных революций» из Сербии для обучения противостоянию правоохранительным органам на акциях протеста.

    Комментарии (0)
    Главное
    Венгрия и Словакия отказались участвовать в «трибунале» ЕС против России
    Сийярто назвал «абсурдной суммой» финансовый запрос Киева к ЕС на оружие
    Трамп пригрозил прекратить поставки запчастей для самолетов в Китай
    Химфак МГУ перевели на дистанционное обучение из-за кори
    Эксперт: Из похищенных драгоценностей Лувра выломают камни и продадут их за полцены
    Зеленский ненадолго репостнул видео модели OnlyFans в Instagram
    Теннисистка Тимофеева сменила российское спортивное гражданство на узбекское

    Американские банки пугают мир новым кризисом

    Золото поставило новый рекорд благодаря проблемам с банками в США. Вскрылись убытки у двух американских банков из-за невозвратных долгов. С этого начинался и кризис 2008 года. Рынок боится, что это лишь верхушка айсберга, и такие же проблемы, тщательно скрываемые, могут быть в более крупных банках. Если в США разразится финансовый кризис, это ударит абсолютно по всем странам, в том числе и по России. Подробности

    Перейти в раздел

    Требование Трампа поделить Донбасс неприемлемо для России

    Владимир Путин в телефонной беседе с Дональдом Трампом назвал полный контроль России над ДНР условием прекращения конфликта, сообщают американские СМИ. При этом глава Белого дома требует прекратить конфликт по нынешней линии соприкосновения, а украинские власти с ним согласны. Почему позиция Вашингтона и Киева неприемлема для Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    «В бою и госпитале у меня была мантра – «это игра»

    «В реанимации такой суровый врач сказал: держись и борись! И я подумал: коль уж меня не убил «Хаймарс», так почему я должен сдохнуть от ангины? И я справился». Ветеран СВО Дмитрий Большаков рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как заново учился говорить и перед какой жизненной развилкой стоит сегодня. Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп набросился на Колумбию по трем причинам

    «Либо Дональда Трампа подставляют его собственные сотрудники, либо Белый дом сознательно передергивает факты и реалии». Так эксперты комментируют резкое обострение в отношениях Вашингтона и Боготы. США в ответ на обвинения в убийстве рыбака в Карибском бассейне остановили финансовую помощь Колумбии и пригрозили ей тарифами. В чем причины стремительно нарастающей напряженности? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Индексация пенсий и разовые выплаты пенсионерам в 2026 году: кто и сколько может получить

      Начиная с 2026 года система начисления пенсий претерпит важные изменения, направленные на усиление социальной защиты граждан старшего поколения. Ключевым нововведением станет принцип двухэтапной индексации, предполагающий разделение процесса на два значимых компонента. Что это значит для пенсионеров, как именно будет работать новая схема перерасчета выплат, а также в какие сроки ждать повышения?

    • Как вырастут выплаты и пособия в 2026 году: полный обзор изменений

      С 1 января 2026 года в России вступят в силу значительные изменения в сфере социальных выплат и пособий. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило о планируемой индексации и введении новых мер поддержки для граждан. Какие выплаты увеличатся, на сколько и когда вступят в силу изменения?

    • Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации