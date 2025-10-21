Эксперт рассказал о четырех главных схемах мошенников осенью

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил, что мошенники осенью активизировали четыре основные схемы хищения средств у россиян. Среди них особо выделяются рассылки под видом школьных психологов, которые маскируют фишинговые ссылки под обязательные тесты для детей. Соловьев отметил: «Прогнозируется, что схема «звонков и сообщений от школы» получит свое развитие в виде ссылок на конкурсы и олимпиады к различным праздникам и памятным датам, а также заманчивым предложениям о проведении подросткового досуга во время каникул».

Еще одной распространенной схемой стали фальшивые уведомления о «новых»налогах. По словам эксперта, мошенники рассылают письма якобы от банков о введении нового налога и готовящемся списании средств. Жертве предлагают перейти по ссылке на поддельный сайт, где требуется ввести номер телефона для входа в личный кабинет. Получив эти данные, злоумышленники заходят в настоящий онлайн-банк и переводят все деньги со счета клиента.

Третья схема – «ошибочный перевод». Жертвам поступают переводы с просьбой вернуть деньги через фишинговую ссылку или QR-код. Иногда в сообщении содержится «благодарность за помощь ВСУ», после чего мошенники шантажируют человека, угрожая обратиться в ФСБ. Суть схемы – вынудить жертву перевести мошенникам намного больше денег или отправить их на «безопасные» счета.

Последний способ – «перенастройка газового оборудования». Злоумышленники звонят под видом сотрудников газовой службы, требуют перезаключить договор и подтвердить «номер талона”» на фишинговом сайте. После ввода данных жертве приходит смс с кодом, который просят продиктовать. Так мошенники получают доступ к порталу «Госуслуги», а затем звонят от имени «правоохранителей» и убеждают перевести все средства на «безопасный счет».

