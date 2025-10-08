В МВД рассказали, как можно потерять аккаунт в Telegram из-за Лабубу

В Москве оценили планы ЕС ограничить передвижение дипломатов России

Эксперт Климов: Планы ЕС ограничить передвижение дипломатов России повлечет ответ Москвы

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Брюссель хочет вернуть дипломатический уровень взаимодействия с Россией к 80-м годам, когда в отношении наших дипломатов также действовали ограничения и производились высылки из стран Европы. Впрочем, Москва уже наверняка прорабатывает ответные меры», – отметил Андрей Климов, член Совета по внешней и оборонной политике.

«При этом, не уверен, нужно ли вводить аналогичные меры против всех стран ЕС, зачесывая их, что называется, под одну гребенку. Государства, входящие в сообщество, их власти, а также политический и деловой истеблишмент весьма неоднородны, как и их отношения с Москвой», – отметил собеседник.

«В плане перемещения дипломатов Россия может работать с некоторыми европейскими странами по системе взаимных двусторонних соглашений», – добавил спикер. «К тому же, наши специалисты не слишком часто ездят из одной страны ЕС в другую. Я с трудом могу представить, зачем работающему в Греции сотруднику российского диппредставительства вдруг понадобилось бы побывать во Франции», – заметил он.

«Решение Брюсселя – это проявление дискриминации в отношении нашей страны. Думаю, это повлечет за собой ответные ограничения со стороны Москвы», – считает Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

По его словам, готовящиеся ограничения противоречат уставным документам Евросоюза, а также Венской конвенции о дипломатических сношениях. «Не могу сказать, что теперь за российскими дипломатами будут следить активнее, поскольку европейские профильные службы и так стараются не выпускать их из зоны внимания», – продолжил спикер.

«Впрочем, учитывая нынешний уровень реальных отношений России с подавляющим большинством стран Евросоюза, новые ограничения не создадут нашим дипломатам дополнительных серьезных проблем. Но они затруднят процессы, относящиеся к коммуникации, и вынудят сотрудников российских диппредставительств направлять дополнительные нотификации в контролирующие органы европейских стран», – полагает собеседник.

Во вторник стало известно, что в ЕС преодолели вето Венгрии и согласовали ограничения на перемещения российских дипломатов внутри сообщества – они должны будут уведомлять принимающую страну не менее, чем за 24 часа до пересечения границы, пишет Financial Times. Инициатива, продвигаемая Чехией, является частью нового 19-го пакета санкций.

Также дипломаты должны будут указывать марку, тип и номер авто, пункты пересечения границы, даты въезда и выезда. В случае с поездом, автобусом или самолетом потребуется предоставить данные о перевозчике и маршруте. Любая страна-член ЕС может ответить отказом без объяснения причин, сообщает ТАСС.

Стоит отметить, что «юридическое принятие» пакета может быть отложено из-за спора по поводу заявки Австрии на включение еще одной меры, которая сняла бы санкции с активов, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, чтобы компенсировать банку Raiffeisen ущерб, понесенный в России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответные меры со стороны Москвы неизбежно последуют, если в ЕС ограничат свободу передвижения российских дипломатов. По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство изучило «безумную новеллу» Чехии.

В Москве считают возможное ограничение свободы перемещения российских дипломатов в ЕС откровенно конфронтационным шагом, который не останется без ответа, предупреждал, в свою очередь, директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.