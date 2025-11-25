Арест наложен на имущество фигурантов дела о хищении у Минобороны 9 млрд рублей

Арест наложен на имущество фигурантов дела о хищении у Минобороны

Tекст: Катерина Туманова

Обеспечительный арест на все активы фигурантов уголовного дела о хищении более 9 млрд рублей у Министерства обороны был наложен московскими судами, передает ТАСС.

Под арест попали как банковские счета, так и квартиры, другая недвижимость обвиняемых, в том числе бывшего первого замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой.

«В обеспечение гражданского иска потерпевшей стороны к фигурантам уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (статья 159 УК РФ) наложены аресты на все активы обвиняемых. Общая сумма арестованного имущества, включая банковские счета фигурантов, их квартиры и другую недвижимость, составляет сотни миллионов рублей», – сообщил источник.

Потерпевшими по данному уголовному делу признаны четыре организации, подведомственные Министерству обороны России. Это ФГУП «ГУИР-2 при спецстрое России», ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам», ФГУП «ГУУС» и ППК «ВСК».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Москве арестовали замминистра строительства ДНР Мерваезову, которая проходит фигурантом дела бывшего руководителя военно-строительного управления Вадима Выгулярного, который оказался под стражей по делу о мошенничестве на особо крупную сумму.