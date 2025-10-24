Патрушев заявил о постройке более 100 новых рыбопромысловых судов

Tекст: Валерия Городецкая

«Отечественный рыбохозяйственный комплекс продолжает свое стабильное развитие. Ежегодно наши рыбаки добывают около 5 млн тонн водных биоресурсов. Таким образом, Россия сохраняет место в первой пятерке рыболовных держав», – приводит слова Патрушева сайт правительства России. По его прогнозу, к 2025 году объем добычи останется на уровне прошлого года, но в ближайшие годы может увеличиться до 6 млн тонн.

Патрушев рассказал, что одна из мер для повышения эффективности – строительство новых рыбопромысловых судов в рамках системы инвестиционных квот. Уже построено 48 новых кораблей, планируется ввести в эксплуатацию не менее 70 дополнительных судов. Кроме того, проводится модернизация производственных мощностей основных рыбохозяйственных бассейнов – к завершению программы их обновление составит 80%.

По его словам, производство аквакультуры в этом году ожидается на уровне 400 тыс. тонн, что вдвое больше, чем десять лет назад. Для поддержки отрасли реализуются меры господдержки, направленные на поэтапное импортозамещение. К 2030 году Россия рассчитывает достичь самообеспеченности рыбопосадочным материалом на уровне 80% и рыбными кормами – до 90%.

Вице-премьер отметил успехи в переходе рыбной отрасли от сырьевой модели к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью – ее доля выросла более чем в два раза по сравнению с 2014 годом. За последние годы создано 30 современных перерабатывающих заводов, в ближайшие годы появятся еще шесть предприятий, что позволит увеличить долю переработки до половины всего выпуска к 2030 году.

Патрушев подчеркнул, что Россия не только полностью обеспечивает внутренний рынок рыбой и морепродуктами, но и занимает третье место в мире по объему экспорта указанных товаров, поставляя в 2024 году около 2 млн тонн продукции в девяносто стран. Среди перспективных направлений – развитие торговли со странами Латинской Америки, Африки, Азии и Ближнего Востока, а также сотрудничество и помощь зарубежным коллегам на основе развитой российской научной базы.