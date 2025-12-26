Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.0 комментариев
В Перми подростка осудили за двойное убийство
Несовершеннолетнего жителя Перми признали виновным в убийстве бабушки и дяди, совершенном в состоянии наркотического опьянения, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Осужденному 16 лет, его признали виновным по статье «Убийство, то есть умышленное причинение смерти двум лицам, совершенное с особой жестокостью», указали в ведомстве, передает ТАСС.
Преступление совершено 12 мая в Перми. В тот день подросток находился в квартире в состоянии наркотического опьянения и из-за личных неприязненных отношений напал на своих родственников.
Взяв нож, он несколько раз ударил бабушку и дядю, которые скончались на месте происшествия. После этого юношу задержали. На время следствия он находился под стражей.
Суд назначил наказание – девять лет лишения свободы в воспитательной колонии. Отбывать наказание осужденный будет в учреждении для несовершеннолетних.
