Литва решила обсудить с Польшей строительство нового полигона на границе
Строительство нового военного полигона в Литве стало одной из тем переговоров польского и литовского министров обороны в Варшаве, сообщает агентство IAR.
По информации агентства, объект планируется разместить в районе Копчува, вблизи границы с Польшей, что, по мнению военных экспертов, имеет решающее значение для безопасности региона, так как этот участок входит в Сувалкский коридор.
Вильнюс считает, что близость к польской границе позволит наладить сотрудничество с вооруженными силами Польши. Площадь будущего полигона составит более 14 тыс. гектаров, и он сможет принимать до 4 тысю военнослужащих на учения одновременно.
Территория полигона будет разделена на две основные зоны: для маневренных и тактических учений отведут примерно две трети, а зона боевой стрельбы разместится в западной части, ближе к польской границе. Окончательное решение о строительстве полигона примет парламент Литвы весной.
