Биржевая цена бензина АИ-95 снизилась за неделю почти на 5%

Tекст: Денис Тельманов

По итогам торговой недели цена бензина АИ-95 по территориальному индексу европейской части России снизилась на 4,78% и составила 58,107 тыс. руб. за тонну, передает ТАСС.

Цена бензина АИ-92 по итогам дня упала на 0,97%, достигнув 52,653 тыс. руб. за тонну, а за неделю снижение составило 0,75%.

В то же время стоимость дизельного топлива всех марок увеличилась за неделю: летний дизель подорожал на 3,8% до 54,477 тыс. руб. за тонну, межсезонный – на 0,96% до 53,63 тыс. руб., а зимний дизель вырос на 3,11% до 62,275 тыс. руб. за тонну, хотя за день его цена снизилась на 0,41%.

Топочный мазут за день подешевел на 7,85% до 11,129 тыс. руб. за тонну и на 14,19% за неделю. Цена сжиженных углеводородных газов снизилась на торгах на 0,86% – до 18,251 тыс. руб. за тонну, однако за неделю повысилась на 0,89%.

Владимир Путин ранее подписал указ об отмене порога отклонения для выплаты топливного демпфера с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года.

В Минэнерго отметили: «Это поможет сохранить выплаты производителям топлива и стабилизировать цены на внутреннем рынке».

С 1 октября введен запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей, а на экспорт бензина – для всех участников рынка до конца года, за исключением межправительственных поставок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Республики Крым с 26 октября начали работать 270 автозаправочных станций с топливом в свободной продаже.

Федеральная антимонопольная служба обязала компанию «Газпромнефть – Региональные продажи» прекратить дискриминацию независимых заправок в Новосибирской области при поставках топлива.

К усилиям по стабилизации топливного рынка добавились обнуление пошлин, перенос ремонтов на НПЗ и меры для поддержки импорта бензина.