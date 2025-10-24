Аксенов сообщил о старте безлимитной продажи бензина на 270 АЗС в Крыму

Tекст: Валерия Городецкая

«С 9.00 26 октября на территории Республики Крым будут работать 270 автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже без ограничений и лимитов», – сообщил Аксенов в Telegram-канале.

Актуальный список адресов автозаправок будет опубликован на портале правительства Крыма и сайте Министерства топлива и энергетики региона. Аксенов также подчеркнул, что все меры по урегулированию ситуации с обеспечением автотопливом согласованы с федеральными органами власти.

Ранее в Крыму увеличили суточный лимит на продажу бензина до тридцати литров на одну машину.

В сентябре власти Крыма и представители крупнейших заправочных сетей договорились о временной фиксации цен на топливо на месяц.