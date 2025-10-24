80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
Аксенов сообщил о старте безлимитной продажи бензина на 270 АЗС в Крыму
С 26 октября на территории Республики Крым начнут работать 270 автозаправочных станций с топливом в свободной продаже, заявил глава региона Сергей Аксенов.
«С 9.00 26 октября на территории Республики Крым будут работать 270 автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже без ограничений и лимитов», – сообщил Аксенов в Telegram-канале.
Актуальный список адресов автозаправок будет опубликован на портале правительства Крыма и сайте Министерства топлива и энергетики региона. Аксенов также подчеркнул, что все меры по урегулированию ситуации с обеспечением автотопливом согласованы с федеральными органами власти.
Ранее в Крыму увеличили суточный лимит на продажу бензина до тридцати литров на одну машину.
В сентябре власти Крыма и представители крупнейших заправочных сетей договорились о временной фиксации цен на топливо на месяц.