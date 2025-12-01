Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты около Северска, Краматорска, Славянска, Закотного, Степановки, Резниковки и Константиновки в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

При этом ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, пять бронемашин, включая американский бронетранспортер Stryker и два бронетранспортера М113. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ и два склада матсредств.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Садков, Кондратовки, Рыжевки, Бариловки, Хотени и Новой Сечи в Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Волчанском.

ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, бронемашину и артиллерийское орудие.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии в районах Купянска-Узлового, Моначиновки, Благодатовки и Осиново в Харьковской области, Дробышево и Яровой в ДНР.

Потери противника при этом составили более 230 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены 17 станций РЭБ, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и пять складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, пехотной, аэромобильной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Артемовки, Родинского, Белицкого, Марьевки, Грузского, Белозерского, Красноармейска и Димитрова в ДНР, отчитались в Минобороны.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие.

Между тем подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ под Добропольем, Варваровкой и Гуляйполем в Запорожской области.

При этом противник потерял свыше 210 военнослужащих, две бронемашины и склад материальных средств.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ поблизости от Орехова, Лукьяновского в Запорожской области и Казацкого в Херсонской области. Были уничтожены до 75 военнослужащих ВСУ и склад матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов, в частности, они освободили Васюковку и Иванополье в ДНР.

Российские военные в зоне СВО освободили 275 населенных пунктов с начала 2025 года.