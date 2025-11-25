Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты около Константиновки, Краматорска, Северска, Славянска и Степановки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Противник при этом потерял более 225 военнослужащих, шесть бронемашин и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, станция РЭБ, склад боеприпасов и два склада матсредств.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Андреевки, Варачино, Кучеровки Сумской области и Жадово Черниговской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной бригады, батальона беспилотных систем ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии рядом с Москалевкой, Плоским, Семеновкой и Хатним.

При этом противник потерял более 130 военнослужащих, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ.

Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Ковшаровки, Купянска-Узлового, Нечволодовки, Петровки, Подолов Харьковской области и Дибровы ДНР.

Потери противника составили до 230 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, шесть бронемашин, в том числе польская бронемашина Oncilla, самоходная артиллерийская установка, боевая машина РСЗО «Град», американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и девять станций РЭБ. Уничтожены семь складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, спецназначения, теробороны и нацгвардии у Новопавловки, Тараново Днепропетровской области, Белицкого, Доброполья, Котлино, Родинского, Сергеевки, Суворово и Торского ДНР.

В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии успешно продвигаются в микрорайонах Центральный и Динас. Продолжают зачистку населенного пункта Ровное. Были отражены девять атак 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад и 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ.

В итоге уничтожены до 30 украинских военнослужащих и америкаснкий бронетранспортер М113.

В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города.

За минувшие сутки на красноармейском направлении уничтожены до 235 военнослужащих, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, четыре бронеавтомобиля, шесть пикапов и орудие полевой артиллерии.

Всего же в зоне ответственности группировки потери противника составили более 445 военнослужащих, две машины пехоты, в том числе немецкая Marder, четыре бронетранспортера, включая три американских бронетранспортера М113, шесть бронемашин, два артиллерийских орудия западного производства и израильская радиолокационная станция RADA, отчитались в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжают продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям штурмовой бригады и двух штурмовых полков ВСУ под Александровкой, Великомихайловкой Днепропетровской области и Гуляйполем Запорожской области.

ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре бронемашины и шесть орудий полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили соседнее с Гуляйполем Затишье.

В минувшие выходные они освободили Петровское в ДНР, днепропетровские Тихое и Отрадное. А в конце прошлой недели освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области.