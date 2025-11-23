Российские войска освободили Петровское в ДНР, днепропетровские Тихое и Отрадное

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в Telegram-канале ведомстве, при этом российские военные нанесли удары по подразделениям ВСУ и национальной гвардии на ряде направлений, за сутки уничтожив более тысячи украинских военнослужащих, десятки единиц техники и складов боеприпасов.

В Сумской области российские силы атаковали бригады ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Варачино, Малая Рыбица и города Сумы. На Харьковском направлении поражен личный состав и техника украинских механизированных и мотопехотных бригад у Терновой, Избицкого и Вильчи, говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что группировка «Запад» улучшила тактическое положение, уничтожив до 220 украинских военных, танк и боевую технику, среди которой были американские и канадские бронемашины. В Донецкой народной республике слаженные действия Южной группировки привели к освобождению Петровского и поражению сразу нескольких подразделений ВСУ в направлениях Краматорска, Северска и других точек.

В ведомстве заявили, что подразделения «Центра» заняли более выгодные позиции, нанеся серьезные потери ВСУ в районах Артемовки, Белицкого, Родинского и в Димитрове, где продолжается зачистка остатков украинских формирований. В Красноармейске штурмовые отряды успешно ведут ликвидацию окруженных украинских частей, отражая попытки деблокирования со стороны ВСУ.

Группировка «Восток» в ходе наступления освободила Тихое и Отрадное на Днепропетровщине и нанесла удары по штурмовым подразделениям ВСУ в Запорожской области. Потери противника превышают 225 военнослужащих и значительное количество техники. Авиация и артиллерия ВС России уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300, а также поразили объекты транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры и места временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 148 районах Украины, добавили в пресс-службе.

Накануне подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Звановка в Донецкой народной республике (ДНР), а группировка «Восток» – Новое Запорожье в Запорожской области.

Напомним, российские войска за неделю освободили 16 населенных пунктов

На этой неделе начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что российские войска наступают практически на всех направлениях. Герасимов также доложил Путину об освобождении Купянска в Харьковской области.