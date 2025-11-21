Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.0 комментариев
Российские войска за неделю освободили 16 населенных пунктов
За последнюю неделю российские военные взяли под контроль 16 населенных пунктов, включая Купянск, Петропавловку, Новоселовку, Ставки, Масляковку, Ямполь, Платоновку, Двуречанское, Цегельное, Гай, Нечаевку, Радостное, Яблоково, Равнополье, Веселое и Малую Токмачку.
В течение минувшей недели подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, трех механизированных, егерской, пехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка, батальона беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
А на Харьковском направлении активными действиями подразделений группировки освобождены Двуречанское и Цегельное. Было нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, мотопехотной бригады, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны, полка нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины.
В зоне ответственности группировки за неделю потери противника составили более 1155 военнослужащих, танк, девять бронемашин и восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ, 31 склад боеприпасов и матсредств.
Параллельно подразделениями группировки «Запад» завершено освобождение города Купянска в Харьковской области и продолжается уничтожение формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол. Кроме того, освобождены Новоселовка, Ставки, Масляковка, Ямполь в Донецкой народной республике (ДНР) и Петропавловка в Харьковской области. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.
Всего за последнюю неделю в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили свыше 1570 военнослужащих, четыре танка, 32 бронемашины и 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 29 складов боеприпасов и 58 станций РЭБ, перечислили в оборонном ведомстве.
В то же время подразделения Южной группировки в результате решительных действий освободили Платоновку в ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.
За прошедшую неделю на этом направлении потери противника составили более 1195 военнослужащих, танк, 21 бронемашина и 14 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 12 станций РЭБ, а также 26 складов боеприпасов, горючего и матсредств.
Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, двух пехотных, трех десантно-штурмовых, двух егерских бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.
В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный и Горняк, а также на территории западной промзоны. Продолжается зачистка Ровного в ДНР.
Отражены шесть атак на бронетехнике подразделений 32-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 210-го штурмового полка ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожены до 50 боевиков, танк и два американских бронетранспортера М113.
В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжают активное наступление в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города. Сорваны пять попыток формирований 35-й бригады морской пехоты вырваться из кольца окружения в северном направлении при поддержке бронетехники. Уничтожены до 25 военнослужащих и четыре бронемашины.
С 15 по 21 ноября в районах Красноармейска и Димитрова ВСУ потеряли свыше 1,7 тыс. военнослужащих, два танка, 30 бронемашин и десять орудий полевой артиллерии.
Всего же за неделю в зоне ответственности группировки «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3165 военнослужащих, четыре танка, 39 бронемашин, десять орудий полевой артиллерии и две станции РЭБ, отчитались в Минобороны.
В течение прошедшей недели подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника и завершили освобождение Гая, Нечаевки и Радостного в Днепропетровской области, а также Яблоково, Равнополья и Веселого в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.
Всего за последнюю неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 1790 военнослужащих, два танка, девять бронемашин и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и три склада с боеприпасами.
Подразделения группировки «Днепр» в результате активных действий освободили Малую Токмачку в Запорожской области.
Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны.
Потери ВСУ составили до 550 военнослужащих, два танка, 12 бронемашин и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены 46 станций РЭБ, 28 складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что российские войска наступают практически на всех направлениях. Герасимов также доложил Путину об освобождении Купянска в Харьковской области.
В тот же день российские войска освободили Веселое возле Гуляйполя.