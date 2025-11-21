Tекст: Мария Иванова

В течение минувшей недели подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, трех механизированных, егерской, пехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка, батальона беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

А на Харьковском направлении активными действиями подразделений группировки освобождены Двуречанское и Цегельное. Было нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, мотопехотной бригады, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны, полка нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины.

В зоне ответственности группировки за неделю потери противника составили более 1155 военнослужащих, танк, девять бронемашин и восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ, 31 склад боеприпасов и матсредств.

Параллельно подразделениями группировки «Запад» завершено освобождение города Купянска в Харьковской области и продолжается уничтожение формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол. Кроме того, освобождены Новоселовка, Ставки, Масляковка, Ямполь в Донецкой народной республике (ДНР) и Петропавловка в Харьковской области. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

Всего за последнюю неделю в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили свыше 1570 военнослужащих, четыре танка, 32 бронемашины и 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 29 складов боеприпасов и 58 станций РЭБ, перечислили в оборонном ведомстве.

В то же время подразделения Южной группировки в результате решительных действий освободили Платоновку в ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

За прошедшую неделю на этом направлении потери противника составили более 1195 военнослужащих, танк, 21 бронемашина и 14 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 12 станций РЭБ, а также 26 складов боеприпасов, горючего и матсредств.

Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, двух пехотных, трех десантно-штурмовых, двух егерских бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный и Горняк, а также на территории западной промзоны. Продолжается зачистка Ровного в ДНР.

Отражены шесть атак на бронетехнике подразделений 32-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 210-го штурмового полка ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожены до 50 боевиков, танк и два американских бронетранспортера М113.

В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжают активное наступление в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города. Сорваны пять попыток формирований 35-й бригады морской пехоты вырваться из кольца окружения в северном направлении при поддержке бронетехники. Уничтожены до 25 военнослужащих и четыре бронемашины.

С 15 по 21 ноября в районах Красноармейска и Димитрова ВСУ потеряли свыше 1,7 тыс. военнослужащих, два танка, 30 бронемашин и десять орудий полевой артиллерии.

Всего же за неделю в зоне ответственности группировки «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3165 военнослужащих, четыре танка, 39 бронемашин, десять орудий полевой артиллерии и две станции РЭБ, отчитались в Минобороны.

В течение прошедшей недели подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника и завершили освобождение Гая, Нечаевки и Радостного в Днепропетровской области, а также Яблоково, Равнополья и Веселого в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.

Всего за последнюю неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 1790 военнослужащих, два танка, девять бронемашин и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и три склада с боеприпасами.

Подразделения группировки «Днепр» в результате активных действий освободили Малую Токмачку в Запорожской области.

Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны.

Потери ВСУ составили до 550 военнослужащих, два танка, 12 бронемашин и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены 46 станций РЭБ, 28 складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что российские войска наступают практически на всех направлениях. Герасимов также доложил Путину об освобождении Купянска в Харьковской области.

В тот же день российские войска освободили Веселое возле Гуляйполя.