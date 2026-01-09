The Times сообщила о планах Британии вооружить флот лазерным оружием

Демократия – это, в первую очередь, про реальную власть народа, про его волю, воплощаемую в политике государства. А уж то, какие институциональные формы принимает демократия в том или ином государстве, дело третье.4 комментария
The Times: Британия начнет оснащать эсминцы лазерным оружием DragonFire
Британское военное ведомство рассматривает возможность оснастить базы и эсминцы системы противовоздушной обороны лазерным оружием DragonFire, отличающимся низкой стоимостью одного выстрела – всего 10 фунтов.
Министерство обороны Британии планирует внедрить лазерное оружие направленной энергии DragonFire для защиты военных баз и ключевых объектов от атак беспилотников, передает The Times.
Сейчас ведомство анализирует, как интегрировать DragonFire в существующие системы противовоздушной обороны страны.
Согласно данным издания, начиная с 2027 года лазерное оружие появится на эсминцах типа 45 военно-морских сил Британии.
В ноябре прошлого года британское подразделение европейской оборонной компании MBDA получило контракт на 316 млн фунтов (примерно 425 млн долларов) на поставку таких систем для флота, отмечает ТАСС.
DragonFire отличается точностью: лазер способен поразить монету в один фунт с расстояния один километр. В Министерстве обороны указывают, что стоимость одного выстрела составляет всего 10 фунтов, что значительно экономичнее традиционных ракетных систем. Для сравнения, запуск ракеты Sea Viper обходится примерно в 1 млн фунтов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Министерство обороны Франции заключило контракт с консорциумом MBDA, Safran Electronics & Defense, Thales и CILAS на разработку прототипа лазерного оружия высокой мощности для борьбы с беспилотниками.
Ранее Британия испытала лазерное оружие против дронов.