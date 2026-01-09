The Times сообщила о планах Британии вооружить флот лазерным оружием

The Washington Post оценил удары «Орешником»

The Washington Post оценил удары «Орешником» как напоминание о мощи Москвы

Tекст: Елизавета Шишкова

Удары Вооруженных сил России по целям на Украине с использованием ракет «Орешник» вызвали бурную реакцию в США, пишет РИА «Новости» со ссылкой на статью в The Washington Post.

Американское издание назвало эти удары «мощным сигналом для всего мира» и подчеркнуло, что произошедшее стало «зловещим напоминанием миру об огромном ядерном арсенале Москвы».

Авторы материала отмечают, что сигнал от России был отправлен именно в тот момент, когда, как считают в США, мирный план президента Дональда Трампа по Украине оказался в тупике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины после атаки на резиденцию президента России.

Политолог Иван Лизан отметил, что цели для ударов выбираются для снижения боеспособности ВСУ. Минобороны использовало высокоточное оружие и комплекс «Орешник».

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что такой удар показал, как надо действовать против «опасных психов».