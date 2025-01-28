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«Калашников» в 2024 году установил десятилетний рекорд выручки от экспорта оружия
«Калашников» достиг рекордной за десять лет выручки по экспортным контрактам 2024 года
Концерн «Калашников» добился рекордной выручки по экспортным контрактам на стрелковое оружие за 2024 год, превысив показатели последних десяти лет и освоив новые рынки.
Выручка концерна «Калашников» по экспортным контрактам на поставку стрелкового оружия за 2024 год стала рекордной за последние десять лет, пишет ТАСС.
В пресс-службе концерна сообщили, что рекордная выручка достигнута благодаря продаже боевого и гражданского стрелкового оружия, включая более 15 исполнений моделей. Основные продажи пришлись на боевое снайперское и автоматическое оружие, гладкоствольные охотничьи ружья и нарезные карабины.
В пресс-службе отметили, что значительное увеличение объемов продаж стрелкового оружия было достигнуто благодаря освоению новых экспортных рынков и возросшему спросу на оружие под боеприпасы иностранного производства.
«Портфель заказов на 2025 год уже сформирован, – добавили в компании. – Участие в международных салонах, таких как IDEX и «Армия», способствует ведению открытого конструктивного диалога с иностранными партнерами и укреплению взаимоотношений с потенциальными заказчиками».
Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» увеличил объемы выпуска стрелкового оружия на 40%. В январе 2022 года сообщалось, что барражирующие боеприпасы «Калашникова» разрешили поставлять на экспорт. Концерн «Калашников» показал первый полет дрона «КУБ-10Э» в декабре 2024 года.