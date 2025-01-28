«Калашников» в 2024 году установил десятилетний рекорд выручки от экспорта оружия

«Калашников» достиг рекордной за десять лет выручки по экспортным контрактам 2024 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Выручка концерна «Калашников» по экспортным контрактам на поставку стрелкового оружия за 2024 год стала рекордной за последние десять лет, пишет ТАСС.

В пресс-службе концерна сообщили, что рекордная выручка достигнута благодаря продаже боевого и гражданского стрелкового оружия, включая более 15 исполнений моделей. Основные продажи пришлись на боевое снайперское и автоматическое оружие, гладкоствольные охотничьи ружья и нарезные карабины.

В пресс-службе отметили, что значительное увеличение объемов продаж стрелкового оружия было достигнуто благодаря освоению новых экспортных рынков и возросшему спросу на оружие под боеприпасы иностранного производства.

«Портфель заказов на 2025 год уже сформирован, – добавили в компании. – Участие в международных салонах, таких как IDEX и «Армия», способствует ведению открытого конструктивного диалога с иностранными партнерами и укреплению взаимоотношений с потенциальными заказчиками».

Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» увеличил объемы выпуска стрелкового оружия на 40%. В январе 2022 года сообщалось, что барражирующие боеприпасы «Калашникова» разрешили поставлять на экспорт. Концерн «Калашников» показал первый полет дрона «КУБ-10Э» в декабре 2024 года.