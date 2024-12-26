Многонациональность и многоконфессиональность России, умение создать пространство для сосуществования самых разных людей является ее важнейшим преимуществом, которое вечно недооценивают ее противники. Но одновременно эти особенности могут стать уязвимостью страны и вызвать к жизни катастрофические последствия.4 комментария
Концерн «Калашников» показал первый полет дрона «КУБ-10Э»
Концерн «Калашников» представил видео первого полета нового дрона-камикадзе «КУБ-10Э», предназначенного для поражения различных военных объектов и техники.
Концерн «Калашников» впервые продемонстрировал в своем Telegram-канале видео первого полета нового ударного беспилотника «КУБ-10Э».
Этот дрон-камикадзе является новым изделием в линейке «КУБов» и предназначен для поражения небронированной военной техники и бронетранспортеров, командных пунктов, объектов ПВО и ПРО, радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы. Также он может уничтожать объекты тылового обеспечения, полевые склады, стартовые позиции беспилотных комплексов и незакрытые самолеты на аэродромах.
«КУБ-10Э» способен работать в любое время суток и в сложных погодных условиях, при температурных диапазонах от -30 до +40 градусов Цельсия. Максимальная скорость ветра для его применения составляет 15 м/с. Дальность полета дрона и его боевые возможности значительно превосходят предыдущие модели линейки. Он наводится по заданным координатам с помощью глобальной навигационной спутниковой системы и запускается с катапульты, развивая скорость до 100 км/ч на высоте от 100 до 2500 метров.
Дрон «КУБ» получил положительные отзывы от военнослужащих за эффективность в зоне СВО. В этом году концерн «Калашников» увеличил его производство почти в 10 раз. Линейка «КУБов» включает несколько модификаций управляемых боеприпасов, и «КУБ-10Э» стал ее улучшением.
Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» создал новый дрон-камикадзе «Куб-10Э», который отличается повышенной дальностью.
Ранее «Калашников» успешно завершил поставки дронов-камикадзе «Куб» в этом году, значительно увеличив их производство.
Министр обороны Андрей Белоусов отметил значительное увеличение применения беспилотников в тактике Вооруженных сил страны, назвав это важным прорывом.