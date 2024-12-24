Концерн «Калашников» поставил все дроны «Куб» по контрактам 2024 года

Tекст: Мария Иванова

«Калашников» выполнил все обязательства по контрактам на поставку дронов-камикадзе «Куб» за этот год, передает ТАСС. В пресс-службе концерна сообщили, что поставки были завершены в полном объеме и в срок.

Кроме того, концерн осуществил поставки возимых комплексов дистанционного наблюдения и ретрансляции с беспилотными летательными аппаратами «Гранат-4». В сообщении также подчеркивается, что производство беспилотных летательных аппаратов и управляемых боеприпасов на мощностях «Калашникова» в 2024 году выросло в десять раз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» создал новый дрон-камикадзе «Куб-10Э» с повышенной дальностью и боевым могуществом по сравнению с предыдущими моделями.

В этом году «Калашников» заключил первый экспортный контракт на поставку дронов-камикадзе «Куб», предназначенных для поражения бронетехники и живой силы противника.

Ранее американскую гаубицу M777 в Курской области уничтожили ударом дрона-камикадзе «Куб».



