Концерн «Каналшников» сообщил о создании нового дрона «Куб-10Э»

«Калашников» создал дрон «Куб-10Э» с увеличенной дальностью и мощностью

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил о разработке нового дрона-камикадзе «Куб-10Э». Он подчеркнул, что этот ударный беспилотник предназначен для поражения вражеской небронированной военной техники, командных пунктов, а также объектов противовоздушной и противоракетной обороны.



«Мы разработали несколько новых изделий в линейке «Кубов». На один из них уже готовы разрешительные документы, поэтому я могу вкратце рассказать о нашем новом изделии. Это ударный беспилотник «Куб-10Э». Он предназначен для поражения вражеской небронированной военной техники и бронетранспортеров, командных пунктов, объектов противовоздушной и противоракетной обороны, радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы, объектов тылового обеспечения», – заявил Лушников.

Сообщается, что новый дрон запускается с катапульты, а его крейсерская скорость достигает 100 км/ч. Дальность полета и боевое могущество «Куб-10Э» существенно превышают показатели предшествующих моделей линейки. Диапазон высот во время полета составляет от 100 до 2 500 метров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотные системы активно применяются на СВО для разведки, ударов и транспортировки. Российская армия создаст новый род войск – войска беспилотных систем, чтобы усилить роль дронов в разведывательных и ударных операциях. Холдинг «Высокоточные комплексы» разработал модификацию дрона «Депеша» с управлением по оптоволокну, что делает его защищенным от радиоэлектронной борьбы и позволяет доставлять грузы в труднодоступные места.