Белоусов оценил применение беспилотников на СВО в тактическом звене

Белоусов: На СВО беспилотники в первую очередь применяют в тактическом звене

Tекст: Вера Басилая

Министр обороны России Андрей Белоусов на итоговом заседании Технического совета Минобороны и Народного фронта заявил о широком применении беспилотников в специальной военной операции. По его словам, беспилотные системы активно задействуются в тактическом звене для разведывательных, ударных и транспортных задач, а также в качестве средств борьбы и сетевого информационного обмена, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

На заседании были продемонстрированы инициативные разработки, включая отечественные гексакоптеры с грузоподъемностью до 100 кг, прошедшие испытания в сложных погодных условиях. Белоусов высоко оценил механизмы ускоренного внедрения вооружения, разработанные народным ОПК в интересах ВС России. Он отметил, что из-за сложности традиционных схем разработки принято решение о создании отдельного рода войск беспилотных систем.

Министр подчеркнул, что развитие беспилотников, особенно FPV-дронов, осуществляется в рамках проектов, объединяющих усилия волонтеров, меценатов и народного ОПК. Координацию таких работ ведет Технический совет народного ОПК, результатом чего стало поставка более 65 видов изделий, включая дроны и системы радиоэлектронной разведки.

Белоусов также отметил, что гражданские производители увеличили производство БпЛА и FPV-дронов до 40 тыс. изделий в месяц. Всего закуплено более 100 тыс. изделий.

Кулибин-клуб Народного фронта отбирает и тестирует лучшие разработки инженеров, обеспечивая поставку инновационных изделий в зону СВО. Благодаря этой инициативе удалось сократить время от испытания до поставки до двух недель, что позволило поставить более 500 новых разработок в войска с начала года.

Президент России Владимир Путин на расширенной коллегии министерства обороны России подчеркнул необходимость совместной работы всей военной организации Российской Федерации для достижения поставленных целей.

Путин ранее подчеркнул важность вклада «народного ОПК» в успехи российской армии, акцентируя внимание на инженерной подготовке бойцов, которые прямо на фронте создают нужную технику.

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