Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности.2 комментария
Путин призвал настраивать всю военную организацию на совместную работу
Президент России Владимир Путин на расширенной коллегии министерства обороны России подчеркнул необходимость совместной работы всей военной организации Российской Федерации, включая «народный ОПК», для достижения поставленных целей.
Путин заявил, что российская военная организация должна работать совместно для достижения поставленных целей, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что это касается всех частей, включая так называемый «народный ОПК».
«Здесь очень много задач. В целом они решаются. И то, что происходит в народном ОПК, как мы сейчас говорим, в том, что происходит прямо на линии боевого соприкосновения. И нужно настраивать всю нашу военную организацию на такую совместную работу для достижения конечного результата», – заявил Путин.
Газета ВЗГЛЯД писала, как российские оружейники участвуют в обеспечении победы в специальной военной операции,