Путин призвал настраивать всю военную организацию на совместную работу

Tекст: Вера Басилая

Путин заявил, что российская военная организация должна работать совместно для достижения поставленных целей, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что это касается всех частей, включая так называемый «народный ОПК».

«Здесь очень много задач. В целом они решаются. И то, что происходит в народном ОПК, как мы сейчас говорим, в том, что происходит прямо на линии боевого соприкосновения. И нужно настраивать всю нашу военную организацию на такую совместную работу для достижения конечного результата», – заявил Путин.

Газета ВЗГЛЯД писала, как российские оружейники участвуют в обеспечении победы в специальной военной операции,