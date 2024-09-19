Как Россия улучшает оружие для спецоперации

Tекст: Александр Гулин

19 сентября в России отмечается День оружейника – праздник, который объединяет разработчиков новых видов вооружения, боеприпасов, военной техники, специалистов сферы военно-промышленного комплекса. На протяжении текущего года на вооружение ВС были приняты новые образцы, модернизированы уже хорошо себя зарекомендовавшие, запущены в серийное производство прошедшие испытания.

Вклад в разработку делали как крупнейшие предприятия российской оборонки, так и небольшие компании, представители так называемого народного ВПК. Некоторые из таких разработок уже прошли испытания в боевых условиях. Какие новинки российского оружия появились в распоряжении ВС РФ с начала текущего года?

Новая САУ «Коалиция-СВ»



Артиллерия продолжает оставаться «богом войны», но даже боги нуждаются в обновлении. Символом такого обновления стало начало поставок в зону спецоперации самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция-СВ». Это произошло в конце декабря 2023 – начале января 2024 года. Производит САУ одна из крупнейших российских госкорпораций «Ростех».

Нарезная пушка «Коалиции» стреляет 152-мм снарядами, в том числе управляемыми. Система управления стрельбой автоматизирована, что позволяет делать 10–12 выстрелов в минуту на дальность до 70 км. В условиях СВО именно дальность поражения целей имеет ключевое значение, потому что позволяет вывести САУ из зоны поражения вражеских беспилотников.





Особенностью установки стала возможность работы в режиме огневого налета. После введения координат цели самоходка выпускает по ней несколько снарядов под разными углами возвышения орудия. Снаряды подлетают к цели по разным траекториям и поражают ее одномоментно.



Таким образом, российские Сухопутные войска получили артиллерийскую установку, превосходящую лучшие мировые образцы – как по дальности, так и по темпам стрельбы.



Обновленный УМПК



Еще одним важнейшим ударным оружием в зоне СВО стали авиабомбы, но не обычные, свободного падения, а оснащенные управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК). Использование такого боеприпаса позволяет самолету наносить удары, не входя в зону действия ПВО противника. Бомбы с УМПК отлично зарекомендовали себя как средство, позволяющее «разобрать» любое вражеское укрепление.



Их применение массово началось в 2023 году, но на этом разработка УМПК не остановилась. Не далее как 18 сентября 2024 года Минобороны сообщило о нанесении бомбового удара по скоплению живой силы и техники ВСУ на территории Курской области модернизированными авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.



Глава Ростеха Сергей Чемезов еще в конце 2023 года сообщал о том, что «ведутся работы по усовершенствованному варианту модулей, который позволит значительно увеличить дальность применения авиабомб». По словам главы корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Бориса Обносова, дальность применения оснащенных УМПК авиабомб «меняется каждый день… Наша задача – сделать дальше, точнее и дешевле». Судя по всему, именно эти новые образцы с увеличенной дальностью применения и начали применять бомбардировщики ВКС РФ.



В зону СВО прилетела «Молния»



Российская армия сделала и еще один шаг в противостоянии беспилотников. В распоряжении ВС РФ появился аналог ставшего уже знаменитым «Ланцета», однако гораздо более простой, дешевый, но не менее эффективный. Речь идет о БПЛА «Молния-1», о первом применении которого летом текущего года сообщило Минобороны РФ.



Его особенности – использование элементов искусственного интеллекта (ИИ) ради преодоления РЭБ противника,

улучшенная батарея (позволяющая применять аппарат на дальность до 30 км) и исключительная простота сборки. Фанерные и алюминиевые комплектующие, винт, руль высоты, два элерона на крыльях, прикрепленный боеприпас весом до пяти килограммов, замыкатель для детонации – такова конструкция нового аппарата. Для его сборки не нужны ни отвертка, ни гаечный ключ.

Это очень облегчает применение и обслуживание аппарата в условиях боевых действий на переднем крае. Подразделения российских морпехов под Угледаром, а также в районе Урожайного уже успешно применяли данный беспилотник для уничтожения самоходных артиллерийских установок, орудий и автомобилей ВСУ.



Воздушный авианосец



Возможно, в ближайшем будущем носителями таких легких БПЛА станут более тяжелые аппараты – воздушные авианосцы, или, как их еще называют, «авиаматки». По крайней мере, некоторые образцы таких изделий уже замечены в зоне спецоперации.



Задача БПЛА под названием «Пчелка» – переносить другие беспилотники, таким образом экономя заряд их аккумуляторов. «Матка» дронов… несет на себе от двух до шести беспилотников и отцепляет их по команде оператора», комментировал их появление военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Таким образом, дальность действия малых БПЛА увеличивается в несколько раз.



Новые «Панцири»



Обновляются не только средства воздушного нападения, но и вооружения, предназначенные для защиты от них. В частности, в августе появились сообщения об успешных испытаниях нового отечественного зенитно-ракетного пушечного комплекса «Панцирь СМ-СВ». Как заявляет «Ростех», комплекс полностью выполнил поставленные задачи и подтвердил свои технические и боевые характеристики. «Новинка значительно увеличит возможности ПВО на малых высотах и в ближней зоне», заявляют производители.

В отличие от своего знаменитого предшественника, комплекса «Панцирь–С1», новый ЗРК установлен на гусеничное шасси, что повышает его проходимость, а также оснащен двумя (а не одним) типами зенитных управляемых ракет и обладает увеличенной зоной поражения.

Еще одну новинку на базе «Панциря» показали на форуме «Армия-2024». «Панцирь-СМД-Е» отличает отсутствие традиционных автоматических пушек. Они заменены на более компактные и эффективные ракеты для поражения беспилотников и других маневрирующих целей.

Фрегат с гиперзвуковым оружием



Новые системы вооружений получает и ВМФ РФ. 11 января 2024 года к месту постоянной дислокации на базу Северного флота в Североморск прибыл фрегат «Адмирал Головко». Это третий фрегат проекта 22350 после «Адмирала флота Касатонова» и «Адмирала флота Советского Союза Горшкова». Корабли данного типа должны стать основной ВМФ России на ближайшие десятилетия.



Фрегат способен оснащаться дозвуковыми крылатыми ракетами «Калибр», сверхзвуковыми «Ониксами» и гиперзвуковыми «Цирконами». Таким образом, с двумя своими «собратьями» этот корабль – единственный в Военно-морском флоте носитель гиперзвукового оружия.



В СВО «Адмирал Головко» по понятным причинам не участвует, однако он принял участие в крупнейших за последние годы военно-морских учениях «Океан-2024», которые, в свою очередь, предназначены для того, чтобы безопасность России была обеспечена и с других направлений.