Спецоперация выковывает новое оружие России

Tекст: Матвей Мальгин

Почти два года назад, 24 февраля 2022 года, Россия начинала украинскую спецоперацию, уже имея вполне современную армию. Как заявлял министр обороны Сергей Шойгу, по итогам 2021 года доля современных вооружений в российских Вооруженных силах превысила 71%.



Однако в очередной раз в истории подтвердилась старая истина о том, что именно боевые действия являются настоящим источником развития военной техники. Сегодня на полях сражений на Украине воюет с технической точки зрения совсем другая Российская армия, с целым рядом новых систем вооружений.



Основной рывок пришелся именно за 2023 год. На полях сражений появились как совершенно новые боевые системы, так и были существенно обновлены старые. «Реальный боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции, он чрезвычайно для нас важен, можно сказать, абсолютно бесценен», – говорил по данному поводу президент Владимир Путин. Сегодня в сводках Минобороны мы ежедневно видим то, как Россия использует этот опыт, применяя новую военную технику.

Военные беспилотники



Наиболее впечатляющей приметой спецоперации стало использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В ноябре 2021-го Российская армия, по официальным данным, имела на вооружении более 2 тыс. беспилотников. Всего лишь два года спустя, в ноябре 2023 года, Сергей Шойгу заявлял, что поставки БПЛА в армию с начала спецоперации выросли в 16 раз. Только в 2023 году армия получила более 20 тыс. беспилотников.

Все это за последний год радикально преобразило поле боя. Оно стало, как неоднократно отмечали военные эксперты, «прозрачным». Знаменитое понятие «тумана войны» (неосведомленность о действиях противника и непредсказуемость боевых действий) если не исчезло полностью, то подверглось сильной модификации. Российская армия получила возможность с помощью разведывательных БПЛА наблюдать действия противника в режиме реального времени – и делать это как на гигантском фронте в сотни километров, так и на десятки километров в глубину.

Несомненно, именно это обстоятельство предопределило главное военно-политическое событие 2023 года – крах украинского контрнаступления. Россия смогла безошибочно увидеть направление главного удара украинских войск, их концентрацию, а затем точно нанести этим войскам огневое поражение.

И опять же БПЛА сыграли в этом далеко не последнюю роль. Прежде всего речь идет о дроне-камикадзе «Ланцет», который стал одним из главных героев среди российского оружия 2023 года. Конечно, «Ланцеты» были впервые публично показаны еще в 2019-м, однако пик их использования пришелся как раз на лето 2023 года, в разгар украинского «контрнаступа». «Ланцеты» способны как самостоятельно отыскивать цели – например, вражескую бронетехнику, так и тут же уничтожать ее. Аппарат стремительно модернизируется, и уже осенью 2023 года противник заявлял, что «Ланцеты» «показывают чудеса технического усовершенствования… если раньше эти дроны барражировали на расстоянии до 40 километров, то сейчас их возможности полета увеличились до 60–70 километров».

Российские войска именно в 2023 году начали массовое применение так называемых FPV-дронов, то есть беспилотных аппаратов вертолетного типа. Первое упоминание данного типа вооружений содержится в официальном Telegram-канале Минобороны РФ в марте 2023 года, а уже в декабре 2023-го Сергей Шойгу заявлял, что в группировках российских войск подготовлено свыше 1500 операторов FPV-дронов. Фактически на наших глазах в 2023 году родился совершенно новый вид российских вооружений.

И «Ланцеты», и FPV-дроны – самая яркая, но небольшая часть новых беспилотников, появившихся за последний год в распоряжении Российской армии. Войска получили десятки новых видов этих систем оружия.

Новые ракеты, обновленные вертолеты

Конечно, «контрнаступ» был остановлен и вполне традиционными боевыми устройствами – минами и инженерными сооружениями. Однако и то и другое выполняет лишь часть боевой работы, позволяет приостановить вражескую атаку или направить ее в определенном направлении. Добить вражескую технику – отдельная и не менее важная задача.

С ней блестяще справились российские вертолеты Ка-52. Этот результат не в последнюю очередь был достигнут и потому, что и оружие, и ряд боевых систем данных вертолетов были существенно модернизированы: в частности, как с точки зрения улучшения распознавания целей, так и благодаря применению новых ракет ЛМУР (она же – изделие «305»).

Управляемые авиабомбы (УМПК)

Но одно дело – останавливать атаки противника, и совсем другое – самим идти в атаку, проламывать вражеские линии обороны. В 2023 году Российская армия продемонстрировала успехи и в наступлении, в частности, взяв Артемовск и под конец года Марьинку. А ведь это были сильнейшие укрепрайоны ВСУ, оснащенные бетонными бункерами, подземными ходами, колоссальными защитными вооружениями.

Традиционно для разрушения такой обороны используются авиабомбы большого калибра – от 250 кг. Артиллерийские снаряды, несущие всего лишь несколько килограммов взрывчатки, против бетона бессильны. Однако небо над линией фронта может быть опасным для российских бомбардировщиков из-за средств ПВО противника.





Для решения этой проблемы в России было придумано устройство под названием УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции). Им и стали оснащать обычные авиабомбы, в изобилии имеющиеся на российских военных складах. УМПК позволяет осуществить сброс авиабомбы за десятки километров от цели, тем самым сделав бомбардировщик неуязвимым. Эксперты назвали этот вид оружия «игрой в одни ворота в пользу Российской армии». Первое применение УМПК в зоне спецоперации началось еще зимой 2023 года, а в августе Минобороны официально признало факт их использования.

Модернизированные средства целеуказания (А-50У)

Впечатляющих успехов Российская армия добилась в 2023 году и в борьбе с авиацией противника. Одной из самых ярких операций стало уничтожение за пять дней сразу 24 самолетов ВСУ. Сергей Шойгу говорил, что это было достигнуто с помощью неких «новых комплексов».

Позднее стало известно, что речь идет о работе системы ПВО С-400 в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50. А буквально за несколько недель до данной боевой операции сообщалось о передаче в войска модернизированного самолета ДРЛО А-50У, получившего «новую электронику». Нет сомнений, что именно данный самолет и сыграл ключевую роль в обнаружении авиации противника и целеуказании дальнобойных ракет комплекса С-400. Он способен обнаруживать вражеские самолеты (в том числе низколетящие) за сотни километров от линии фронта – и точно наводить на них и российские истребители, и зенитно-ракетные комплексы.

САУ «Коалиция-СВ»

Ни в коем случае не стоит принижать и роль артиллерии. В 2023 году Российская армия получила новейшую самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Коалиция-СВ». Причем произошло это поистине рекордными темпами. Еще в апреле заявлялось, что «Коалиция-СВ» «еще не принимала участия в СВО», продолжая госиспытания. Но уже в августе было начато серийное производство данных систем, а в декабре началось ее применение в ходе спецоперации, госиспытания были успешно завершены.

Новая артиллерийская установка радикально усилит возможности Российской армии по ведению артогня, значительно увеличит и мощность артиллерийского залпа, и скорострельность, и дальность поражения целей.

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Мы перечислили только пять самых значимых новых систем и видов вооружений, усиливших за последний год Российскую армию. На самом же деле изобретены, обновлены, модернизированы, улучшены и поставлены в итоге в войска в 2023 году без преувеличения сотни видов и образцов новой военной техники.

Российское оружие стремительно приобретает принципиально новый облик, даже если базируется на старых платформах и проверенных временем решениях. Улучшены по результатам применения в СВО автомат Калашникова, легендарная тяжелая огнеметная система ТОС, танк Т-90, истребители-бомбардировщики Су-34, разнообразные системы радиоэлектронной борьбы, многочисленные виды снайперских винтовок, появились новые бронежилеты и полевое обмундирование. Все это на наших глазах создает Российскую армию будущего, которая должна показать свое новое качество уже в 2024 году.