Ударные вертолеты Ка-52М получили три принципиальных улучшения

Tекст: Александр Тимохин

В последнее время появилась серия сообщений о модернизации вертолета Ка-52М «Аллигатор» – одной из наиболее эффективных систем вооружений, применяемых в ходе СВО. Еще год назад говорилось о том, что испытания модернизированной машины были успешно проведены в ходе боевых действий. А до того официально было обозначено, что улучшений требует дальность применения авиационных средств поражения и обнаружения целей. Прошедшим летом было официально подтверждено, что модернизированные Ка-52М уже применяются в ходе СВО.

«Что касается модернизации варианта Ка-52М, то она главным образом коснулась бортового радиоэлектронного вооружения – новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой, новая оптико-электронная система прицеливания и наблюдения и новая система управления огнем, которая позволяет применять современные виды авиационных средств поражения», – говорил по этому поводу еще в начале испытаний новой машины член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский.

Это подтвердил не так давно и производитель вертолетов – завод «Прогресс» в Приморском крае. «Модернизированный вертолет Ка-52М получил новые системы РЛС, прицельного комплекса, а также вооружение с существенно увеличенными характеристиками», – рассказал директор завода Сергей Шамшура.

Судя по звучавшим заявлениям от разработчиков и военных, у этих систем может быть ряд качественных отличий от тех, которые были установлены на вертолетах ранее.

Улучшение распознавания целей



Ка-52 – носитель противотанковых ракет «Вихрь», он теоретически и ранее мог применять их с очень большой дальности, вплоть до максимальных 10 километров. С учетом угроз со стороны ПВО ВСУ – это важно. Однако еще недавно упоминалось, что предельная дальность применения ракет «Вихрь» на Ка-52М лишь восемь километров.

Видимо, при применении ракет на предельную дальность могли сказываться ограничения работы прицельного оборудования. Так, при использовании тепловизора (то есть при работе ночью) сложнее идентифицировать цель. Год назад сообщалось о том, что ведутся работы по созданию для вертолета нового прицельного комплекса, улучшающего возможности применения оружия: «ведутся работы по увеличению дальности применения ракеты «Вихрь» до 10 км».

Теперь мы видим, что для СВО уже поставляются новые вертолеты с модернизированными оптико-электронными прицельными системами. И это значит, что задача достижения максимальной дальности применения ракеты «Вихрь» решена.

Комплекс бортовой обороны



Еще некоторое время назад сообщалось, что модернизированный Ка-52М «получил усовершенствованный бортовой комплекс обороны (БКО), который защитит его от всего существующего спектра ПЗРК». Официально название нового БКО не сообщалось, профильные военно-аналитические ресурсы предполагают, что речь может идти о системе Л418 «Моноблок».

Конечно, и ранее устанавливавшиеся на вертолетах БКО показали себя достойно. Например, во время десанта на Гостомель Ка-52 показали себя как крайне малоуязвимые для переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). Да и в дальнейшем Ка-52 использовались с большой интенсивностью, и их потери при таком интенсивном боевом применении нельзя считать неоправданными. То есть штатный БКО проявил себя хорошо. Зачем же понадобился новый?

Дело в интенсивности применения Ка-52 в ходе СВО. Иногда поврежденные машины могли попасть в руки противника. В ходе изучения трофея и Украина, и ее западные партнеры, скорее всего, должны были обратить пристальное внимание на бортовой комплекс обороны вертолета – на систему, которая делает его настолько трудной целью для поражения. Западные военные инженеры, несомненно, ищут способ преодолеть эту защиту.

И вот теперь российские Ка-52М получают новый комплекс бортовой обороны. Это с высокой вероятностью означает, что полученная при изучении предыдущей модификации информация окажется для НАТО и ВСУ малополезной.

Более того, прямо сейчас, как заявлял не так давно первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков, «идут работы по созданию перспективных бортовых комплексов обороны, использующих как традиционные, так и другие принципы построения. Они позволят обеспечить защиту летательных аппаратов от управляемого оружия, в том числе с комбинированными системами наведения».

Легкая многоцелевая управляемая ракета



Модернизация Ка-52 позволила также расширить возможности применения ракетного оружия с борта вертолета. Одно из открытий СВО – легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР), она же – изделие «305». Эта управляемая ракета с дальностью пуска до 14,5 км и дистанционным управлением уже давно применяется в СВО.

Ракета проявила себя как исключительно эффективное оружие. В полете ракета транслирует на борт вертолета-носителя изображение с прицельной телекамеры или тепловизора ракеты и дает возможность оператору с борта вертолета корректировать ее сближение с целью. Мощная боевая часть дает возможность не только гарантированно уничтожать бронетехнику, причем любую, но и поражать здания. Дальность стрельбы позволяет применять ракету с относительно безопасного для вертолета расстояния.

Использование этих ракет становится все шире. Так, модернизированные Ми-28 способны нести по четыре таких ракеты, а теперь и Ка-52 в модернизированном виде может делать это штатно. У всех «Аллигаторов» теперь есть «длинная рука», и это очень позитивный факт.

Особенностью применения ракеты стоит назвать необходимость во внешнем целеуказании – без внешних по отношению к вертолету средств разведки полностью реализовать ее потенциал не получится. Хотя если экипаж точно знает о факте наличия цели в назначенном районе, то ее можно в некоторых случаях найти и самой ракетой.

Ранее уже отмечалось, насколько велик боевой потенциал ЛМУР и насколько эффективным может оказаться применение этой ракеты при обеспеченной разведке. Прогнозируемо, скоро будет сделан и следующий шаг – организовано теснейшее взаимодействие вертолетов, оснащенных дальнобойной ракетой, с беспилотниками, способными найти для них цель, а потом такие действия перейдут на постоянную системную основу.

Вооруженным силам нужно качественное превосходство над противником, и Ка-52М является одной из составляющих такого превосходства. О важности улучшения боевых характеристик данных вертолетов говорил не так давно и глава Минобороны Сергей Шойгу. И хотя никакая отдельно взятая система оружия ход войны переломить не может, свой вклад в нашу победу эти вертолеты внесут обязательно.