Я начинаю подозревать, что споры вокруг так называемых возвращенцев – это отзвук более глубокого процесса, конфликта между спонсорами, покровителями, богатыми любовниками всех этих беглецов.2 комментария
Шойгу указал на важность улучшения боевых возможностей Ка-52М
Шойгу указал на важность улучшения боевых возможностей вертолетов Ка-52М
Министр обороны Сергей Шойгу, проверивший выполнение гособоронзаказа на вертолетном заводе «Прогресс» в Арсеньеве, указал на важность улучшения боевых возможностей вертолетов Ка-52М и защищенности их летчиков.
В пятницу глава Минобороны проводит рабочую поездку в Приморском крае. На заводе «Прогресс», выпускающем боевые вертолеты Ка-52М, Шойгу осмотрел цеха и провел совещание с руководством завода. По словам министра, боевые возможности вертолетов Ка-52М нужно совершенствовать, а защищенность летчиков – повышать, передает ТАСС.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу проконтролировал ход работ исполнения гособоронзаказа на выпускающем вертолеты Ка-52 вертолетном заводе «Прогресс» в Арсеньеве Приморского края.