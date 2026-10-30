Мужчина получил ранения при атаке украинского дрона в Курской области

Хинштейн: Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на село в Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Вражеский дрон атаковал частный дом в селе Черницыно Октябрьского района. Возник пожар. В результате атаки ранен хозяин дома. У 64-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга», – сообщил Александр Хинштейн.

Глава региона добавил, что пострадавшего доставляют в Курскую областную больницу, и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг губернатор Александр Хинштейн сообщил о ранении пяти человек при атаке украинских БПЛА в Курской области.

В среду число пострадавших в результате атаки украинского БПЛА во Льгове Курской области возросло до трех человек.

В тот же день житель Курской области получил ранения при атаке украинского дрона на город Дмитриев.