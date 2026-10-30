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Мужчина получил ранения при атаке украинского дрона в Курской области
Хинштейн: Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на село в Курской области
В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на частный дом в селе Черницыно Курской области пострадал 64-летний мужчина, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«Вражеский дрон атаковал частный дом в селе Черницыно Октябрьского района. Возник пожар. В результате атаки ранен хозяин дома. У 64-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга», – сообщил Александр Хинштейн.
Глава региона добавил, что пострадавшего доставляют в Курскую областную больницу, и пожелал ему скорейшего выздоровления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг губернатор Александр Хинштейн сообщил о ранении пяти человек при атаке украинских БПЛА в Курской области.
В среду число пострадавших в результате атаки украинского БПЛА во Льгове Курской области возросло до трех человек.
В тот же день житель Курской области получил ранения при атаке украинского дрона на город Дмитриев.