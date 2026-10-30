Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Судан предложил России создать экономическую зону на Красном море
Глава Судана предложил России создать экономическую зону на Красном море
Председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил создать свободную экономическую зону на побережье Красного моря.
«Мы можем создать свободную экономическую зону на Красном море, которую Россия может использовать для того, чтобы создавать там склады с топливом и пшеницей», – заявил аль-Бурхан.
Путин назвал республику важным партнером в арабском мире и Африке, передает РИА «Новости».
«Объем российско-суданской торговли в прошлом году увеличился более чем в два раза. А в январе–августе текущего года прибавил еще 25%. Это очень хорошая динамика. Судан входит в десятку ведущих торговых партнеров России в Африке», – добавил Путин.
Президент отметил, что Судан входит в десятку ведущих торговых партнеров страны на континенте.
Владимир Путин также передал суданскому лидеру дорожную карту по перспективным направлениям сотрудничества.
«Я бы хотел вам ее передать, и просил бы вас, чтобы вы поручили своим помощникам, членам правительства Судана внимательно ее рассмотреть и выбрать то, что вы посчитаете для себя наиболее интересным и целесообразным для совместной работы», – сказал Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин провел в Москве встречу с аль-Бурханом.
Председатель Суверенного совета Судана выразил признательность российскому президенту за помощь в международных форматах и внутри страны.