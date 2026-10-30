Судан предложил России создать экономическую зону на Красном море

Глава Судана предложил России создать экономическую зону на Красном море

Tекст: Вера Басилая

«Мы можем создать свободную экономическую зону на Красном море, которую Россия может использовать для того, чтобы создавать там склады с топливом и пшеницей», – заявил аль-Бурхан.

Путин назвал республику важным партнером в арабском мире и Африке, передает РИА «Новости».

«Объем российско-суданской торговли в прошлом году увеличился более чем в два раза. А в январе–августе текущего года прибавил еще 25%. Это очень хорошая динамика. Судан входит в десятку ведущих торговых партнеров России в Африке», – добавил Путин.

Президент отметил, что Судан входит в десятку ведущих торговых партнеров страны на континенте.

Владимир Путин также передал суданскому лидеру дорожную карту по перспективным направлениям сотрудничества.

«Я бы хотел вам ее передать, и просил бы вас, чтобы вы поручили своим помощникам, членам правительства Судана внимательно ее рассмотреть и выбрать то, что вы посчитаете для себя наиболее интересным и целесообразным для совместной работы», – сказал Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин провел в Москве встречу с аль-Бурханом.

Председатель Суверенного совета Судана выразил признательность российскому президенту за помощь в международных форматах и внутри страны.